Месси о землетрясениях в Турции и Сирии: «Очень грустные дни для тысяч людей. Мое сердце сочувствует им»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция высшая лига Турция Сборная Аргентины по футболу происшествия соцсети Футбол

Лионель Месси выразил соболезнования пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

«Это очень грустные дни для тысяч детей и их семей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии. 

Мое сердце сочувствует им», – написал футболист «ПСЖ» в соцсетях, разместив ссылку, по которой можно оказать благотворительную помощь пострадавшим.

Ранее Месси передал футболку с автографом на благотворительный аукцион в помощь Турции после землетрясения.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в Турции и Сирии. По последним данным, число жертв в Турции выросло до 29 605 человек, ранения получили 80 278. В Сирии 8 500 погибших, около 10 тысяч человек пострадали.

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29 комментариев

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Vladlen Mironov
Ответ Любезный Коссутий
40000 погибших, в наше время - просто дикость. ужасная трагедия.
В 🐷 в 3 раза больше
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AlainProst
Политический аналитик и журналист Полла Гармиани: «Сотни машин из Курдистана прибыли в пострадавшие от землетрясения районы Турции.
Но турецкие власти не позволяют гуманитарным работникам выполнять свою работу и помогать спасать людей. Непонятно почему. Или, может быть, это так, потому что этот район населен в основном курдами».
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Дженнифер Коннелли
Со стороны Лео выглядит как безсердечный тускливый каменное лицо! А на самом деле у него есть доброе средце и сочувствие! Браво Лео!!! Я зауважала
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Сикарио
Спасибо, Леганес, твоя футболка с автографом безусловно очень поможет пострадавшим.
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Дядя ТУРА
Ответ Любезный Коссутий
40000 погибших, в наше время - просто дикость. ужасная трагедия.
для меня теперь вопрос, а что делали сейсмические службы? зачем они? неужели не предвидели
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Dead88 Poets
Ответ Любезный Коссутий
40000 погибших, в наше время - просто дикость. ужасная трагедия.
в чем дикость ? и причем тут время? или ты считаешь что землетрясение такой" воу воу погоди 21 век " сейчас не время ?
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-4
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Andria Managadze
обращаюсь к "direct free kick" и "Имя Фамилия" ну что сказать обычные дурачки, мелкота, просто это грустно какой риторикой вы говорите лучше подумайте о своей жизни оно только раз бывает
+11
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+9
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Ruslan Lotockiy
Мое сердце сочувствует им!Но только не кошелек только не кошелек-подытожил месси!
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Ruslan Lotockiy
деньги на трагедию выделить не не лучше на окраину где славяне друг друга утилизируют за это пендосы готовы выделять огромные деньги главное чтобы пиф паф не останавливалось!
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-3
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NottinghamForest79
а РОН даже и не пикнул
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Dead88 Poets
продай гетры спаси Сирию
+2
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AlainProst
Ответ Direct free kick
Месси настолько безграмотен, что не в курсе - весь восток Турции никакая не Турция, а западная Армения
Всё верно. Так называемая Турция – это Восточная Греция и Западная Армения.
+5
-3
+2
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Parce
Ответ Vinnipukh Vinni
Пишут, что ЕС оторвал от сердца 3 млн.
США выделило 85 млн$
+1
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White Buddha
Ответ Vinnipukh Vinni
Пишут, что ЕС оторвал от сердца 3 млн.
И то Турции. Сирийцам никто и не думает помогать.
+1
-1
0
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Совесть Черданцева
Я конечно в шоке. И здесь португальские сатанисты (Директ фри кик, Имя Фамилия и т.д) нашли где обосрать Месси
+19
-5
+14
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Vinnipukh Vinni
Ответ Имя Фамилия
Это был фейк.
Для хейтеров типа тебя фейк, а на самом деле правда.
+5
0
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Direct free kick
Ответ stason79
денег дай.
Меся не даст денег эрдогаше, ведь безумный султан внезапно встал на сторону Роналду, заявив, что его выдавили из футбола иудеи за поддержку Палестины
+3
-9
-6
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Мельников Михаил
Ответ Милчик
не перегибайте
Утрировано, но близко к сути же.
0
0
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stason79
денег дай.
0
-7
-7
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Имя Фамилия
Ответ Vinnipukh Vinni
Он перечислил несколько миллионов, если ты не знал.
Это был фейк.
+3
-6
-3
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Direct free kick
Ответ Имя Фамилия
Переживает за свою футболку.
Месси настолько безграмотен, что не в курсе - весь восток Турции никакая не Турция, а западная Армения
+2
-9
-7
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Милчик
Ответ Мельников Михаил
Вот и вся разница... Работа пиарщиков Лео: "... см. суть новостной заметки..." Работа пиарщиков Рона: "... см. как классно смотрятся трусы на его жопе..."
не перегибайте
0
0
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Имя Фамилия
Ответ Нурбол Жумаскалиев
месси в любой дырке затычка. его как касаются эти события? решил хайпануть на трагедии своим фейковым сочуствием. мог бы денег кинуть, или лично приехать, а не в инсте маски со слезками фоткать
Переживает за свою футболку.
+2
-8
-6
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Vinnipukh Vinni
Ответ Нурбол Жумаскалиев
месси в любой дырке затычка. его как касаются эти события? решил хайпануть на трагедии своим фейковым сочуствием. мог бы денег кинуть, или лично приехать, а не в инсте маски со слезками фоткать
Он перечислил несколько миллионов, если ты не знал.
+16
-2
+14
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Мельников Михаил
Вот и вся разница...
Работа пиарщиков Лео:
"... см. суть новостной заметки..."
Работа пиарщиков Рона:
"... см. как классно смотрятся трусы на его жопе..."
0
-4
-4
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