Месси о землетрясениях в Турции и Сирии: «Очень грустные дни для тысяч людей. Мое сердце сочувствует им»

выразил соболезнования пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.

«Это очень грустные дни для тысяч детей и их семей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.

Мое сердце сочувствует им», – написал футболист « » в соцсетях, разместив ссылку, по которой можно оказать благотворительную помощь пострадавшим.

Ранее Месси передал футболку с автографом на благотворительный аукцион в помощь Турции после землетрясения.

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в Турции и Сирии. По последним данным, число жертв в Турции выросло до 29 605 человек, ранения получили 80 278. В Сирии 8 500 погибших, около 10 тысяч человек пострадали.

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