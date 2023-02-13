Месси о землетрясениях в Турции и Сирии: «Очень грустные дни для тысяч людей. Мое сердце сочувствует им»
Лионель Месси выразил соболезнования пострадавшим от землетрясений в Турции и Сирии.
«Это очень грустные дни для тысяч детей и их семей, пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии.
Мое сердце сочувствует им», – написал футболист «ПСЖ» в соцсетях, разместив ссылку, по которой можно оказать благотворительную помощь пострадавшим.
Ранее Месси передал футболку с автографом на благотворительный аукцион в помощь Турции после землетрясения.
В ночь на 6 февраля мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в Турции и Сирии. По последним данным, число жертв в Турции выросло до 29 605 человек, ранения получили 80 278. В Сирии 8 500 погибших, около 10 тысяч человек пострадали.
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Но турецкие власти не позволяют гуманитарным работникам выполнять свою работу и помогать спасать людей. Непонятно почему. Или, может быть, это так, потому что этот район населен в основном курдами».
Работа пиарщиков Лео:
"... см. суть новостной заметки..."
Работа пиарщиков Рона:
"... см. как классно смотрятся трусы на его жопе..."