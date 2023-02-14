Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Дубай Сити», «Факел» встретится с «Кайсаром»
«Зенит» проводит товарищеский матч с «Дубай Сити» в ОАЭ.
Товарищеский матч
Дубай, ОАЭ
«Зенит» – «Дубай Сити» – 6:0 (второй тайм)
Голы: 1:0 – Сергеев (5), 2:0 – Сергеев (15), 3:0 – Сергеев (31), 4:0 – Бакаев (41), 5:0 – Сергеев (55), 6:0 – Мостовой (61)
«Зенит»: Даниил Одоевский (Давид Бязров), Алексей Сутормин, Родригао, Нуралы Алип, Илья Кирш (Никита Вершинин), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Данила Козлов (Дамир Шайхтдинов), Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев.
Лара, Турция
Дубай, ОАЭ
«Зенит» – «Урал» – в 17:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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