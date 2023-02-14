Товарищеские матчи. «Зенит» играет с «Дубай Сити», «Факел» встретится с «Кайсаром»

Теги Зенит премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) результаты Урал Факел Кайсар Футбол

«Зенит» проводит товарищеский матч с «Дубай Сити» в ОАЭ. 

Товарищеский матч

Дубай, ОАЭ

«Зенит» – «Дубай Сити» – 6:0 (второй тайм)

Голы: 1:0 – Сергеев (5), 2:0 – Сергеев (15), 3:0 – Сергеев (31), 4:0 – Бакаев (41), 5:0 – Сергеев (55), 6:0 – Мостовой (61)

«Зенит»: Даниил Одоевский (Давид Бязров), Алексей Сутормин, Родригао, Нуралы Алип, Илья Кирш (Никита Вершинин), Александр Ерохин, Далер Кузяев, Данила Козлов (Дамир Шайхтдинов), Андрей Мостовой, Зелимхан Бакаев, Иван Сергеев.

Лара, Турция

«Факел» – «Кайсар» – в 16:00 

Дубай, ОАЭ

«Зенит» – «Урал» – в 17:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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5 комментариев

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Илья Сутурин
Подскажите пожалуйста, кто знает. На другом спортивном ресурсе увидел состав команды Дубай U-23 и там больше половины команды англичане, в том числе и тренер! Почему?
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Только Крылья
спортс, позор вам! где новость, что нашего игрока избили "соседи"?
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-2
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Фут.Боль
Ответ амкар
И ни слова об избиении украинскими футболистами игроков Шинника в Турции. Новость не для этого либерального сайта просто. Хотя liberty - вроде свобода же, должны всё освещать...
А новость о том, как украинский комментатор оскорблял Головина была? Нет. Зато новость, что комментатор назвал Малиновского русским была подана в лучшем виде.Тут тебе и комментарии Малиновского ,его жены и извинения комментатора.
+7
-2
+5
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kazbek.sultanbek
Ответ амкар
И ни слова об избиении украинскими футболистами игроков Шинника в Турции. Новость не для этого либерального сайта просто. Хотя liberty - вроде свобода же, должны всё освещать...
Вообще это фишка спортса тормозить с новостями. Но тут уже много времени прошло. Ждут новых подробностей, чтобы выставить Минай жертвами.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
амкар
И ни слова об избиении украинскими футболистами игроков Шинника в Турции. Новость не для этого либерального сайта просто. Хотя liberty - вроде свобода же, должны всё освещать...
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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