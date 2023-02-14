Венгер верит, что «Арсенал» выиграет АПЛ: «Сити» доминирует не так, как в прошлом году или 2 года назад. Остальные команды, представляющие угрозу, выбыли из гонки»

ответил на вопрос о том, сможет ли «Арсенал» стать чемпионом в этом сезоне.

«Я бы сказал «да», потому что чувствую, что все команды, обычно представляющие угрозу в Премьер-лиге, выбыли из гонки, и единственная угроза – это «Сити».

И даже «Сити» доминирует не так, как в прошлом году или два года назад. И я чувствую, что с начала этого сезона « » стал более уязвим в обороне, чем в прошлые годы», – сказал бывший главный тренер « » в эфире beIN Sports.

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