Венгер верит, что «Арсенал» выиграет АПЛ: «Сити» доминирует не так, как в прошлом году или 2 года назад. Остальные команды, представляющие угрозу, выбыли из гонки»

Теги Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Арсен Венгер ответил на вопрос о том, сможет ли «Арсенал» стать чемпионом в этом сезоне. 

«Я бы сказал «да», потому что чувствую, что все команды, обычно представляющие угрозу в Премьер-лиге, выбыли из гонки, и единственная угроза – это «Сити».

И даже «Сити» доминирует не так, как в прошлом году или два года назад. И я чувствую, что с начала этого сезона «Сити» стал более уязвим в обороне, чем в прошлые годы», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в эфире beIN Sports. 

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28 комментариев

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Afinogenov
Ответ Митрандир цвета хаки
Откуда эта приторная байка началась, якобы все топы вдруг взяли и дружно снялись с соперничества расстилая дорожку перед Лестером и Арсеналом.? Лютый бред! И было это наверное, чисто по приколу, чтобы Арсенал лопухнулся. Пожертвовали сезоном все топы, да да.
Да никто никого не обвиняет. Всё заслуженно. Лестер - в истории мирового футбола.

Но мы здесь говорим о другом.
Одно дело, когда ты становишься чемпионом, когда твой главный конкурент набирает 100 очков, а другое - когда не в состоянии осилить и 80.
Ливерпуль в тех сезонах - и по игре, и по результатам - даёт прикурить многим чемпионам, но им не повезло, что в конкурентах оказался пиковой Сити.

С "теми" Ливерпулем и Сити мало кто может соперничать, а вот с "этими" шанс есть. Посмотрим, как Арсенал им воспользуется.
Вот бывает такое, когда две команды оказываются в прайме в одно и тоже время.
Лестер поймал свой момент, и воспользовался им. Но тогда так же был шанс и у Арсенала, но они им не воспользовались, а больше такой возможности не было. Вот сейчас снова конкуренты просели - появился шанс.
Атлетико несколько раз воспользовался таким шансом. Лестер, Милан...Есть примеры.
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Donatello1707
Ответ Подкат Пенальтьевич
В прошлом году говорил, что первый круг аномальный и Арсенал сдуется во втором круге. И это уже началось. Единственный вариант на чемпионство - снятие очков с Сити.
Ещё ничего не понятно, спады бывают у всех
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Murad93
Если Венгер сказал то всё. Про чемпионство можно забыть. Я фанат Арсенала но помню когда Лестер стал чемпионом. У нас был шанс. Но мы проиграли чемпионство Лестеру. А сейчас за нами Ман Сити.
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Denis Spiridenock
Ответ Дуойка Бубнова
арсэн не замечает что арсенал сам поплыл за последний месяц?
да, как и почти все топ-команды АПЛ, в том числе и Сити
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Denis Spiridenock
Ответ dr. cage
Ребят, камон.. Это Арсенал. Они умудрились в год, когда абсолютно все топы АПЛ оказались невменяемыми слить АПЛ Лестеру.. Лестеру, Карл.. А тут в спину дышит Сити, который ментально уже набил руку в плотной борьбе с портовником. И который к весне как раз набирает обороты.
эх, сейчас бы сравнивать команды в которых поменялось АБСОЛЮТНО ВСЕ, ни одного игрока с той команды и полностью новое руководство, и тренер
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Митрандир цвета хаки
Ответ dr. cage
При этом тот сезон запомнился наименьшим количеством очков у чемпиона.. 80 вроде.. Когда как взять другие сезоны, там меньше 85 ни разу не было.. Лет за 7-8.. И тем не менее праймовый Арс не смог их одолеть. А ведь там состав тоже был сочный. Озил с 20 голевыми, Санчес и Жиру в порядке, Ремзи показывал свой лучший футбол и т.д..
Настолько праймовый, что Санчес после сезона засел в запасе в МЮ, Озил был лишь играющим на рояле(некому было его таскать), Жиру? -смешно. Чел не был основным даже. На самом деле Арсенал прыгнул выше головы с таким составом. Я как поклонник команды испытал кайф от игры этих мастеров. И мне было фиолетово что они проиграли чемпионство.
Ну а самой главной причиной почему Арсенал не взял чемпионство, это потеря мотора команды- Касорлы. Вот из за кого, чемпионство утекло из рук
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Митрандир цвета хаки
Ответ dr. cage
Ребят, камон.. Это Арсенал. Они умудрились в год, когда абсолютно все топы АПЛ оказались невменяемыми слить АПЛ Лестеру.. Лестеру, Карл.. А тут в спину дышит Сити, который ментально уже набил руку в плотной борьбе с портовником. И который к весне как раз набирает обороты.
Откуда эта приторная байка началась, якобы все топы вдруг взяли и дружно снялись с соперничества расстилая дорожку перед Лестером и Арсеналом.? Лютый бред!
И было это наверное, чисто по приколу, чтобы Арсенал лопухнулся. Пожертвовали сезоном все топы, да да.
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Ольга Иванова
Ответ Aleksey Yashin
Если в среду Арсенал проиграет, то Сити на классе и опыте 4 предыдущих чемпионств (за 5 лет) думаю опять возьмёт АПЛ
Даже если Арсенал не проиграет, все равно не станет чемпионом. Даже без этого потеряет еще много очков!
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DpeMa111
Арсенал сдувается на глазах, будет очень обидно, если их обойдет МС, но если это произойдет, никто не удивится даже
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Dmitry Koway
ну, после таких заочных чемпионств и сливается команда. сами накаркали.
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Dmitry Koway
Ответ Master Slova
тот Лестер был волшебным
а ещё тот Лестер дважды за сезон проиграл именно Арсеналу. так что сам Арсенал и слил сезон. сейчас опять к этому идёт
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Young Anton
арсенал всё, два Манчестера будут в гонке.
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Подкат Пенальтьевич
В прошлом году говорил, что первый круг аномальный и Арсенал сдуется во втором круге. И это уже началось. Единственный вариант на чемпионство - снятие очков с Сити.
+1
-1
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FilFil
Очень надеюсь, что он прав. Однако, учитывая как развиваются события, не сказал бы, что МЮ выбыл из гонки
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Artuom Batishev
Ответ dr. cage
При этом тот сезон запомнился наименьшим количеством очков у чемпиона.. 80 вроде.. Когда как взять другие сезоны, там меньше 85 ни разу не было.. Лет за 7-8.. И тем не менее праймовый Арс не смог их одолеть. А ведь там состав тоже был сочный. Озил с 20 голевыми, Санчес и Жиру в порядке, Ремзи показывал свой лучший футбол и т.д..
Праймовый Арс?))) Хороший был состав, да. Но явно не праймовый.
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ARTEM PROKAZOV
Ответ dr. cage
При этом тот сезон запомнился наименьшим количеством очков у чемпиона.. 80 вроде.. Когда как взять другие сезоны, там меньше 85 ни разу не было.. Лет за 7-8.. И тем не менее праймовый Арс не смог их одолеть. А ведь там состав тоже был сочный. Озил с 20 голевыми, Санчес и Жиру в порядке, Ремзи показывал свой лучший футбол и т.д..
Была плохая скамейка, да и где-то нехватка удачи. Плюс я бы отметил, что тогда меня лично бесило - игра на своей половине поля)
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ali13
с учетом количества пафоса от уже выигранного чемпионства от многих болел, в том числе известных, арсенал сольет как пить дать
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dr. cage
Ответ Master Slova
тот Лестер был волшебным
При этом тот сезон запомнился наименьшим количеством очков у чемпиона.. 80 вроде.. Когда как взять другие сезоны, там меньше 85 ни разу не было.. Лет за 7-8..

И тем не менее праймовый Арс не смог их одолеть. А ведь там состав тоже был сочный. Озил с 20 голевыми, Санчес и Жиру в порядке, Ремзи показывал свой лучший футбол и т.д..
+16
-4
+12
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Дуойка Бубнова
арсэн не замечает что арсенал сам поплыл за последний месяц?
+9
-1
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Doubler
Спортс, слабо опубликовать новость о том, что украинские футболисты избили футболиста Шинника в лифте, а потом началась массовая драка в отеле в Турции?
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-2
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All These Things I Hate
Ответ Aleksey Yashin
Если в среду Арсенал проиграет, то Сити на классе и опыте 4 предыдущих чемпионств (за 5 лет) думаю опять возьмёт АПЛ
Весьма вероятно
+1
-1
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Master Slova
Ответ dr. cage
Ребят, камон.. Это Арсенал. Они умудрились в год, когда абсолютно все топы АПЛ оказались невменяемыми слить АПЛ Лестеру.. Лестеру, Карл.. А тут в спину дышит Сити, который ментально уже набил руку в плотной борьбе с портовником. И который к весне как раз набирает обороты.
тот Лестер был волшебным
+18
-2
+16
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dr. cage
Ребят, камон.. Это Арсенал.

Они умудрились в год, когда абсолютно все топы АПЛ оказались невменяемыми слить АПЛ Лестеру.. Лестеру, Карл..

А тут в спину дышит Сити, который ментально уже набил руку в плотной борьбе с портовником. И который к весне как раз набирает обороты.
+17
-10
+7
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Aleksey Yashin
Если в среду Арсенал проиграет, то Сити на классе и опыте 4 предыдущих чемпионств (за 5 лет) думаю опять возьмёт АПЛ
+28
-1
+27
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Gravdaar Iyaad
Венгер поставил "чёрный глаз"
Затяните пояса, канониры
0
-1
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