Венгер верит, что «Арсенал» выиграет АПЛ: «Сити» доминирует не так, как в прошлом году или 2 года назад. Остальные команды, представляющие угрозу, выбыли из гонки»
Арсен Венгер ответил на вопрос о том, сможет ли «Арсенал» стать чемпионом в этом сезоне.
«Я бы сказал «да», потому что чувствую, что все команды, обычно представляющие угрозу в Премьер-лиге, выбыли из гонки, и единственная угроза – это «Сити».
И даже «Сити» доминирует не так, как в прошлом году или два года назад. И я чувствую, что с начала этого сезона «Сити» стал более уязвим в обороне, чем в прошлые годы», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в эфире beIN Sports.
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Но мы здесь говорим о другом.
Одно дело, когда ты становишься чемпионом, когда твой главный конкурент набирает 100 очков, а другое - когда не в состоянии осилить и 80.
Ливерпуль в тех сезонах - и по игре, и по результатам - даёт прикурить многим чемпионам, но им не повезло, что в конкурентах оказался пиковой Сити.
С "теми" Ливерпулем и Сити мало кто может соперничать, а вот с "этими" шанс есть. Посмотрим, как Арсенал им воспользуется.
Вот бывает такое, когда две команды оказываются в прайме в одно и тоже время.
Лестер поймал свой момент, и воспользовался им. Но тогда так же был шанс и у Арсенала, но они им не воспользовались, а больше такой возможности не было. Вот сейчас снова конкуренты просели - появился шанс.
Атлетико несколько раз воспользовался таким шансом. Лестер, Милан...Есть примеры.
Ну а самой главной причиной почему Арсенал не взял чемпионство, это потеря мотора команды- Касорлы. Вот из за кого, чемпионство утекло из рук
И было это наверное, чисто по приколу, чтобы Арсенал лопухнулся. Пожертвовали сезоном все топы, да да.
И тем не менее праймовый Арс не смог их одолеть. А ведь там состав тоже был сочный. Озил с 20 голевыми, Санчес и Жиру в порядке, Ремзи показывал свой лучший футбол и т.д..
Они умудрились в год, когда абсолютно все топы АПЛ оказались невменяемыми слить АПЛ Лестеру.. Лестеру, Карл..
А тут в спину дышит Сити, который ментально уже набил руку в плотной борьбе с портовником. И который к весне как раз набирает обороты.
Затяните пояса, канониры