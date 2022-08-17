Венгер о «Ливерпуле»: «Когда проигрываешь чемпионат с отставанием в 1 очко, это нельзя назвать неудачей. Они и «Сити» доминируют последние 5 лет»

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Арсен Венгер не считает прошлый сезон неудачным для «Ливерпуля». 

«Я бы сказал, что наша команда [«Арсенал»] в период с 2002 по 2004 год, безусловно, была самой доминирующей в лиге. У нас [в АПЛ] всегда были очень хорошие команды, как и сейчас – «Сити» и «Ливерпуль» последние пять лет доминировали и являются исключительными командами.

«Ливерпуль» выиграл чемпионат всего один раз, но это не значит, что они плохая команда, если заняли второе место. Это по-прежнему отличная команда. Когда проигрываешь чемпионат из 38 матчей с отставанием в одно очко, это нельзя назвать неудачей. 

Это все равно фантастический сезон для «Ливерпуля». Люди говорят о тебе только тогда, когда ты выигрываешь, но бывают сезоны, когда ты не выигрываешь, но все равно играешь в фантастический футбол», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» Sky Sports. 

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