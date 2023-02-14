Салах о 2:0 с «Эвертоном»: «Это похоже на прежний «Ливерпуль». Надеюсь, это только начало»

Форвард « » высказался о победе над « » в 23-м туре (2:0).

«Это очень важная победа для нас. Я думаю, у нас была идеальная неделя подготовки. Надеюсь, это только начало.

Хендо [ ] и Милли [Джеймс Милнер] говорили, что нам нужно играть в свой футбол. Мы играли хорошо, и это похоже на прежний «Ливерпуль», – сказал Салах.

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