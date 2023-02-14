Салах о 2:0 с «Эвертоном»: «Это похоже на прежний «Ливерпуль». Надеюсь, это только начало»

Теги Ливерпуль Джеймс Милнер Эвертон премьер-лига Англия Джордан Хендерсон Мохамед Салах Футбол

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о победе над «Эвертоном» в 23-м туре АПЛ (2:0).

«Это очень важная победа для нас. Я думаю, у нас была идеальная неделя подготовки. Надеюсь, это только начало.

Хендо [Джордан Хендерсон] и Милли [Джеймс Милнер] говорили, что нам нужно играть в свой футбол. Мы играли хорошо, и это похоже на прежний «Ливерпуль», – сказал Салах. 

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4 комментария

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Алексей Петров
стиви джи времен?
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HI MARS
Не смеши.Просто на диком фарте обыграли
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emptinesspetr
Не, это уже вторая половина сезона.
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Иван Левин
Это похоже на прежний Эвертон, проверка будет в следующем матче, Мо
+7
0
+7
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