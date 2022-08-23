Лисандро и Рэшфорд получили 9 из 10 за матч «МЮ» – «Ливерпуль» от Sky Sports, вышедший на 86-й минуте Роналду – без оценки

оценил игру футболистов в матче – (2:1).

Наивысший рейтинг получили защитник «МЮ» и форвард – по 9 баллов.

, , и вышедший на замену получили по 8 баллов. , который появился на поле на 86-й минуте, остался без оценки.

Лучший рейтинг в составе «Ливерпуля» у вингера – 7 баллов. Игра Джеймса Милнера, , Вирджила ван Дейка, и была оценена в 4 балла – это самый низкий рейтинг среди всех участников матча.