Лисандро и Рэшфорд получили 9 из 10 за матч «МЮ» – «Ливерпуль» от Sky Sports, вышедший на 86-й минуте Роналду – без оценки

Sky Sports оценил игру футболистов в матче «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» (2:1).
Наивысший рейтинг получили защитник «МЮ» Лисандро Мартинес и форвард Маркус Рэшфорд – по 9 баллов.
Тирелл Маласиа, Скотт Мактомини, Джейдон Санчо и вышедший на замену Антони Марсьяль получили по 8 баллов. Криштиану Роналду, который появился на поле на 86-й минуте, остался без оценки.
Лучший рейтинг в составе «Ливерпуля» у вингера Мохамеда Салаха – 7 баллов. Игра Джеймса Милнера, Джордана Хендерсона, Вирджила ван Дейка, Джо Гомеса и Трента Александер-Арнолда была оценена в 4 балла – это самый низкий рейтинг среди всех участников матча.