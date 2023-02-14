Отрыв «Наполи» от «Интера» вырос до 15 очков после 22 туров
«Наполи» увеличил отрыв от конкурентов после 22-го тура Серии А.
Тур завершился ничьей «Интера» и «Сампдории» (0:0).
Неаполитанцы в этом туре разгромили «Кремонезе» (3:0) и набрали 59 очков. Таким образом, отставание «Интера» от лидера чемпионата выросло с 13 до 15 очков.
По 41 очку набрали «Аталанта», Рома» и «Милан», занимающие места с 3-го по 5-е. «Лацио» идет шестым с 39 очками.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Но, возможно, Диего еще смотрит футбол на Космос-тв. Все там будем.
Надеюсь Марадона оценит (без сарказма).
Серия А - это просто супер!
По окончанию сезона Симу нужно гнать. Хотя неумелый руководитель вряд ли такое сделает