Отрыв «Наполи» от «Интера» вырос до 15 очков после 22 туров

« » увеличил отрыв от конкурентов после 22-го тура Серии А.

Тур завершился ничьей « » и «Сампдории» (0:0).

Неаполитанцы в этом туре разгромили «Кремонезе» (3:0) и набрали 59 очков. Таким образом, отставание «Интера» от лидера чемпионата выросло с 13 до 15 очков.

По 41 очку набрали « », » и « », занимающие места с 3-го по 5-е. «Лацио» идет шестым с 39 очками.

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