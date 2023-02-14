Отрыв «Наполи» от «Интера» вырос до 15 очков после 22 туров

Теги Интер Рома Милан Сампдория Лацио Аталанта серия А Италия Наполи Футбол

«Наполи» увеличил отрыв от конкурентов после 22-го тура Серии А.

Тур завершился ничьей «Интера» и «Сампдории» (0:0).

Неаполитанцы в этом туре разгромили «Кремонезе» (3:0) и набрали 59 очков. Таким образом, отставание «Интера» от лидера чемпионата выросло с 13 до 15 очков.

По 41 очку набрали «Аталанта», Рома» и «Милан», занимающие места с 3-го по 5-е. «Лацио» идет шестым с 39 очками.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

18 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
samog
С таким тренером ☝🏿Интер … Это просто капец…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ster3
Ответ Андрюха с района
В Бундесе и Лиге 1 такая интрига, что жуть) Наверное, только тебе неизвестно, кто в этих лигах станет чемпионом)
посмотри таблицу этих чемпионатов. Отзывы не такие большие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрюха с района
Ответ ster3
В этом году Чемпионат Италии вообще без интриги. Наверное единственный чемпионат из топ 5 где уже ясно кто чемпионом станет.
В Бундесе и Лиге 1 такая интрига, что жуть) Наверное, только тебе неизвестно, кто в этих лигах станет чемпионом)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
internazionale_nerazzurri
Упустили необходимые очки. Наполи все ближе и ближе к долгожданному чемпионству. Все в их ногах. А всем итальянским клубам удачи в ЛЧ. Не расстраиваемся черно-синие. У нас впереди Порту. Главное там не обделаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Ж
Нефартовость Наполи + нефартовость спалетти = синергия и воздаётся обоим)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марина Быстрова
Как же низко пала Серия А,что мусорка идёт на первом месте) слов нет.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
The Best
Наполи может проиграть чемпионство только само себе,отрыв хороший можно полностью настроиться на ЛЧ.С такой игрой они могут далеко пройти)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Ответ Palacio8
Что Марадона может оценить если он умер?
Умер, конечно, как и мы все, рано или поздно.
Но, возможно, Диего еще смотрит футбол на Космос-тв. Все там будем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Palacio8
Ответ Sekor
Болею за Интер, но Наполи великолепен. Надеюсь Марадона оценит (без сарказма). Серия А - это просто супер!
Что Марадона может оценить если он умер?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Громов 22
Наполи очень хорош , желаю успехов в ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зизуха
Можно даже пять матчей подряд проиграть, всё равно станут чемпионами
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evgeny Trifonov
Спаллетти долго к этому шёл. Символично что сделает этот с Наполи который тоже долго ждёт скудетто.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sekor
Болею за Интер, но Наполи великолепен.
Надеюсь Марадона оценит (без сарказма).
Серия А - это просто супер!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
Тут даже не в том дело, что "Наполи" пять не проиграет, а в том, что никто из преследователей пять по заказу не выиграет.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
everythingiknow00
Наполи, конечно, нехило оторвались, нужно сильно постараться, чтобы проиграть Скудето
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрюха с района
Сима чудило на букву "м". Заменять Бареллу, потом зачем-то выпускать юнца, когда есть Аслани. Да и Лаутаро два момента профукал. Снова глупо потеряли очки

По окончанию сезона Симу нужно гнать. Хотя неумелый руководитель вряд ли такое сделает
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ster3
В этом году Чемпионат Италии вообще без интриги. Наверное единственный чемпионат из топ 5 где уже ясно кто чемпионом станет.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Ж
наполи с чемпионством
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий