Гакпо забил 1-й гол за «Ливерпуль» – в 7-м матче. Вингера купили за 50 млн евро с учетом бонусов

Теги Ливерпуль Эвертон премьер-лига Англия Коди Гакпо Футбол

Коди Гакпо забил первый гол за «Ливерпуль».

Вингер нанес результативный удар во втором тайме матча АПЛ с «Эвертоном».

23-летний футболист забил дебютный гол в седьмом матче за мерсисайдцев с учетом всех турниров.

Сообщалось, что трансфер Гакпо из ПСВ обошелся мерсисайдцам в 50 млн евро с учетом бонусов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию мерсисайдского дерби.

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11 комментариев

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Arthas Northman
Ответ Stewee
Кроме гола с метра в пустые ворота больше ничего особенного не показал. Так что повода для оптимизма не вижу, что шутейка не удалась)
школяр, опять ты за своё?
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AndrewBegoun
Ответ Великолепный Пеп
Нуньес хорошо играет, он дает очень много динамики команде. Не говоря уже про то что он первый гол в матче сделал
Да, только рядом с ним должен играть человек, который умеет попадать по воротам
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0
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Stewee
Ответ Obdob
пропало столько шуток про агента 007
Кроме гола с метра в пустые ворота больше ничего особенного не показал. Так что повода для оптимизма не вижу, что шутейка не удалась)
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Obdob
пропало столько шуток про агента 007
+1
-1
0
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Великолепный Пеп
Гакпо вообще очень хорошо матч проводит, такое ощущение что наконец понял чего от него хотят - дает хорошие пасы в финальной трети, продвигает мяч, нормально крутит дровосеков
+18
-2
+16
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Великолепный Пеп
Ответ Vlad Emelin
А Нуньес как обычно зритель))
Нуньес хорошо играет, он дает очень много динамики команде. Не говоря уже про то что он первый гол в матче сделал
+10
-2
+8
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Dark.Babysitter
Ну пока что до Роналду далеко, канешно.
Но посмотрим)))
0
-2
-2
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Андрей Хенто
Ответ Vlad Emelin
А Нуньес как обычно зритель))
Нуньес так-то сделал первый гол в этом матче.
+14
-1
+13
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Sekor
Expecting more from Ratty (c) Scooter
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
леннорыч-абрамович
Первая колом, вторая соколом, а прочие мелкими пташками!
0
-2
-2
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Vlad Emelin
А Нуньес как обычно зритель))
0
-4
-4
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