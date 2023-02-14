Гакпо забил 1-й гол за «Ливерпуль» – в 7-м матче. Вингера купили за 50 млн евро с учетом бонусов

забил первый гол за « ».

Вингер нанес результативный удар во втором тайме матча с « ».

23-летний футболист забил дебютный гол в седьмом матче за мерсисайдцев с учетом всех турниров.

Сообщалось, что трансфер Гакпо из ПСВ обошелся мерсисайдцам в 50 млн евро с учетом бонусов.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию мерсисайдского дерби.

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