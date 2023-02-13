Карим Бензема: «Если ты думаешь только о том, чтобы забить гол, то ты не умеешь играть в футбол»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига Футбол

Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о роли атакующих игроков в футболе.

«Если во время матча ты думаешь только о том, чтобы забить гол, то тебе достаточно просто наткнуться на двух хороших защитников, и все закончится!

Можно сказать, что ты не умеешь играть в футбол: не умеешь играть в касание, не умеешь двигаться, а думаешь только о том, чтобы забить», – сказал Бензема.

Статистику 35-летнего француза можно изучить здесь.

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31 комментарий

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Сергей Котов
вааау!! Криштиану сглотнул в пустыне..
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Forza
Особенно если ты вратарь.
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SkyCarrier
«Если лётчик идёт в полёт как на подвиг, значить он к полёту не готов». Цитата заслуженного лётчика-испытателя Седова Григория Александровича.
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ здоровяк
Думаю не многие тут догадались, что Карим подразумевал искусство футбола от Александра Кокорина. Он не думает о голах, его волнуют касания и движения. Карим - истинный ценитель искусности Кокорина и берет с него во многом пример!
кокорин делает шоу даже без футбола. слился в какую-то обезьянью лигу, а благодарные фанаты до сих пор помнят его волшебство
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здоровяк
Думаю не многие тут догадались, что Карим подразумевал искусство футбола от Александра Кокорина. Он не думает о голах, его волнуют касания и движения.
Карим - истинный ценитель искусности Кокорина и берет с него во многом пример!
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Raybar
топорище в спину кристины
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Совесть Черданцева
Не видать ему походу контракта в Аль-Насре
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Лёха Жданчик
Ответ udiekemen
У Криша голевых передач много чем у Бензема ))этот коммент не о чём
А еще подписчиков в инстаграмме больше забыл сказать и добавь еще SIIIUUU
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Gravdaar Iyaad
Была одна такая в Реале
Бегала, кривлялась, кувыркалась, ныряла только ради голешников
+3
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&_Bishep_&
Красавчик!!
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Гегенпрессинг Рангника
Бензема уже открыто говорит что кришти балластище
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fargys
Вадик Евсеев просит передать лойс этому джентльмену
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dr. cage
В игре в футбол Карим прекрасен.
Даже если бы он забивал вдвое меньше, за ним все равно интересно наблюдать. Он помогает полузащите, смещается на фланги, даёт нечитаемые пасы на ход.. В общем делает все чтобы бразилам и Вальверде было проще показывать свои лучшие качества.
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evil
Кринжтиану удалил Карима из друзей
+3
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udiekemen
Ответ faaakkkeee
Получается, сегодня Бензема стал некрасивым?
У Криша голевых передач много чем у Бензема ))этот коммент не о чём
+12
-6
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Direct free kick
Ответ Ванильный Мишка
Вы тоже подумали о нем?
В 2017 бензин забивал меньше Мораты, вот и сочинил отмазу
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GuruFutbola
Чёт шестерка кринжа без своего хозяина стала слишком смелой)
+1
-9
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Алексей Даценко
Думаю вряд ли Бензема как-то хотел подколоть Роналду с учётом того,что между ними никогда не было трений ,плюс можно сделать поправку на корректность перевода.
А юзеры спортса тут как тут
Болит сильно видимо
+2
-2
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Aleksandr Chuchval
Для статуса в вк сойдет, ну или мем можно со стетхемом сделать
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Konvicted
Ответ che kaif
Тролит покорителя пустыни
это у которого больше всех ассистов в истории ЛЧ? Сомневаюсь
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faaakkkeee
Получается, сегодня Бензема стал некрасивым?
+33
-15
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Забил ли Заболотный?
А ты... А ты... А у тебя борода некрасивая!
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-7
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Budabuda
а если есть тот, кто не просто думает как бэ забить гол, а забить замкнув с метра в пустые или с пенальти?
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el ruso guapo
Да, но при этом, если от тебя требуют забить гол, то это нужно делать. Каримка сам наверное забыл как спорил вместе с игуаином за звание главного мазилы команды. Понимание игры было, но голы забивал только роналду. И именно тех голов и не хватало реалу в лч и в чемпионате.
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Red_Marlboro_
Неплохо он так потролил Эсмеральду
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