Карим Бензема: «Если ты думаешь только о том, чтобы забить гол, то ты не умеешь играть в футбол»
Нападающий «Реала» Карим Бензема рассказал о роли атакующих игроков в футболе.
«Если во время матча ты думаешь только о том, чтобы забить гол, то тебе достаточно просто наткнуться на двух хороших защитников, и все закончится!
Можно сказать, что ты не умеешь играть в футбол: не умеешь играть в касание, не умеешь двигаться, а думаешь только о том, чтобы забить», – сказал Бензема.
Статистику 35-летнего француза можно изучить здесь.
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Карим - истинный ценитель искусности Кокорина и берет с него во многом пример!
Бегала, кривлялась, кувыркалась, ныряла только ради голешников
Даже если бы он забивал вдвое меньше, за ним все равно интересно наблюдать. Он помогает полузащите, смещается на фланги, даёт нечитаемые пасы на ход.. В общем делает все чтобы бразилам и Вальверде было проще показывать свои лучшие качества.
А юзеры спортса тут как тут
Болит сильно видимо