Гол «Брайтона» в ворота «Пэлас» ошибочно отменили – офсайдную линию провели не по тому игроку

« » лишили чистого гола из-за ошибки видеоассистента рефери.

Во второй половине первого тайма вывел «Брайтон» вперед, но главный арбитр после ВАР отменил гол из-за офсайда у эквадорца.

Однако оказалось, что линия офсайда была ошибочно проведена по Джеймсу Томкинсу, а не по защитнику « » , который стоял за ним.

Если бы линия была проведена по Гехи, то Эступиньян не был в офсайде, а гол был бы засчитан. Матч завершился вничью 1:1.

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