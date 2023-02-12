Гол «Брайтона» в ворота «Пэлас» ошибочно отменили – офсайдную линию провели не по тому игроку
«Брайтон» лишили чистого гола из-за ошибки видеоассистента рефери.
Во второй половине первого тайма Первис Эступиньян вывел «Брайтон» вперед, но главный арбитр Майкл Оливер после ВАР отменил гол из-за офсайда у эквадорца.
Однако оказалось, что линия офсайда была ошибочно проведена по Джеймсу Томкинсу, а не по защитнику «Кристал Пэлас» Марку Гехи, который стоял за ним.
Если бы линия была проведена по Гехи, то Эступиньян не был в офсайде, а гол был бы засчитан. Матч завершился вничью 1:1.
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И ещё один, сто первый привет фанатам видеоповторов. И не избежать никогда судейских ошибок, пока судьи (на поле и у монитора) - люди.
Goal-line - вот это годная технология, а всё остальное от лукавого.