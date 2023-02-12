Гол «Брайтона» в ворота «Пэлас» ошибочно отменили – офсайдную линию провели не по тому игроку

Теги премьер-лига Англия судьи Кристал Пэлас Джеймс Томкинс Брайтон Майкл Оливер видеоповторы Первис Эступиньян Марк Гехи Футбол

«Брайтон» лишили чистого гола из-за ошибки видеоассистента рефери.

Во второй половине первого тайма Первис Эступиньян вывел «Брайтон» вперед, но главный арбитр Майкл Оливер после ВАР отменил гол из-за офсайда у эквадорца.

Однако оказалось, что линия офсайда была ошибочно проведена по Джеймсу Томкинсу, а не по защитнику «Кристал Пэлас» Марку Гехи, который стоял за ним.

Если бы линия была проведена по Гехи, то Эступиньян не был в офсайде, а гол был бы засчитан. Матч завершился вничью 1:1.

Видеоассистент судьи матча «Арсенала» забыл провести офсайдную линию при проверке гола «Брентфорда». Гол отменили бы, если бы это сделали

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47 комментариев

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Konstar
Ну тут хоть линию не забыли провести, как в игре Арсенала 🤦‍♂️
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Okaka
кабзда, я и думал вчера, что гол норм был
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JealousNobody
максимально пофиг
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Rock-n-Rolla
АПЛ - колхоз
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NaroTremere
Ответ luu
Уже писал пару лет назад, такое впечатление, что в Англии идёт сознательный саботаж работы ВАР
Вряд ли дело в ВАР. Английские судьи уже много лет известны как полнейшие клоуны.
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Блуждающий странник
Казалось бы что может быть проще с учетом современных технологий провести офсайдную линию, а они за один тур лишили и Арсенал и Брайтон двух очков. Красавцы
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Vir_Cotto
Ответ Born is the King
Клубам надо скидываться и купить нормальных судей
где?
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Vir_Cotto
Ахахаха, две новости подряд, ржака))
И ещё один, сто первый привет фанатам видеоповторов. И не избежать никогда судейских ошибок, пока судьи (на поле и у монитора) - люди.
Goal-line - вот это годная технология, а всё остальное от лукавого.
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HoratioH
Как-то дохрена у судей на вар ошибок с линиями. Чтобы их правильно провести, нужно академиком быть? Или может выгонять пора за профнепригодность?
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@yramydr
Ответ Сергей Логинов
Самое хреновое, что судьи вообще не несут какого-либо наказания, они просто неприкасаемые
Несут, им перестают давать матчи
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гилберт
Где они этих наркоманов набирают? Прямо из диспансера?
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гилберт
Да уберите вы уже этот ВАР!
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FilFil
Здесь, в отличие от матча Арсенала, хотя бы не забыли ее провести, уже хорошо 😂
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problemzz9
Ответ Экспертное мнение
Самое смешное, судьи АПЛ ведут себя на поле как хозяева мира, а любое их решение не подлежит даже сомнению, никаких санкций не применяют к ним, полнейший беспредел))) Сейчас тоже ничего не будет, их похвалят за работу и дальше по кругу, там свои выдуманные правила. Всё ради того, чтобы народ говорил "это Англия, тут всё по другому")) типичное самомнение мелкобриташки.
а в каком чемпионате применяют реальные меры к судьям?? это практика везде, в той же нба сколько судьи косячат, но никаких мер нет, остаются так ж работать
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Vova0105
Стабильность😅🤦🏻‍♂️
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Нико Росберг
примечательно, что это во время судейства бригады клоуна Оливера
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And-Rover
И кто прочертил?
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свинья в лесу
помню, давным давно, отменили гол шлюбы ишакам.. счет был бы 1-2 и оставалось минут 15.но, боковой не заметил игрока обороны за лицевой.. судил, карась, вроде.
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Виталий Желтоусов
у богатых в АПЛ свои причуды....
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Nuraly Amirov
Ответ blaugrano
70% игроков иностранцы, большинство тренеров - иностранцы, большинство владельцев - тоже заморские. Единственное, что в этой лиге действительно английское - это судьи. И это худшие представители продукта под названием АПЛ.
А вы знаете каких-то хороших судей, которые никогда не ошибаются?
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зак
теперь новая отмазка появилась не так "начертили" офсайда , так ФК рычаг возьмёт Ла Лигу
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The Best
Судьи в АПЛ это ужас,такое ощущение что с ними никто не работает.За их ошибки никто не несёт ответственности а команды порой из-за судейских ошибок теряют те очки которые в конце сезона могут сыграть решающую роль.Позорище какое-то,уже каждый смеётся с английских судьёй.
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TrueGooner
Что-то многовато ошибок для одного тура.
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ВладимирНеПутин
Опять это ужасное судейство в РПЛ, все куплено, как надоело это, не то что в развитиях, цивилизованных странах
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Ali Vahobov
Уже вторая ошибка в этом туре. Первая, гол брентфорда против Арсенала
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