Гендиректор «Зенита» о 40 млн евро от «Реала» за Ренана: «Слухи, высосанные из пальца»
Александр Медведев опроверг, что «Реал» хочет купить Роберта Ренана у «Зенита».
Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб готов предложить 40 млн евро за 19-летнего новичка «Зенита».
«Это все слухи, высосанные из пальца, ничего такого нет. Я не хочу это комментировать», – сказал генеральный директор «Зенита».
На счету Ренана 9 матчей за сборную Бразилии U20. Сейчас он выступает на Кубке Америки для футболистов до 20 лет.
Роберт перешел в «Зенит» из «Коринтианс» этой зимой в рамках сделки по Юри Алберто. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Статистику центрального защитника можно изучить здесь.
Посмотрим.