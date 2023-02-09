Гендиректор «Зенита» о 40 млн евро от «Реала» за Ренана: «Слухи, высосанные из пальца»

опроверг, что « » хочет купить у «Зенита».

Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб готов предложить 40 млн евро за 19-летнего новичка « ».

«Это все слухи, высосанные из пальца, ничего такого нет. Я не хочу это комментировать», – сказал генеральный директор «Зенита».

На счету Ренана 9 матчей за сборную Бразилии U20. Сейчас он выступает на Кубке Америки для футболистов до 20 лет.

Роберт перешел в «Зенит» из «Коринтианс» этой зимой в рамках сделки по Юри Алберто. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Статистику центрального защитника можно изучить здесь.