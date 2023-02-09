Гендиректор «Зенита» о 40 млн евро от «Реала» за Ренана: «Слухи, высосанные из пальца»

Теги Зенит премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Александр Медведев Кубок Южной Америки U-20 сборная Бразилии U-20 Роберт Ренан Футбол

Александр Медведев опроверг, что «Реал» хочет купить Роберта Ренана у «Зенита».

Ранее появилась информация о том, что мадридский клуб готов предложить 40 млн евро за 19-летнего новичка «Зенита».

«Это все слухи, высосанные из пальца, ничего такого нет. Я не хочу это комментировать», – сказал генеральный директор «Зенита».

На счету Ренана 9 матчей за сборную Бразилии U20. Сейчас он выступает на Кубке Америки для футболистов до 20 лет.

Роберт перешел в «Зенит» из «Коринтианс» этой зимой в рамках сделки по Юри Алберто. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Статистику центрального защитника можно изучить здесь.

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12 комментариев

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Vladimir Gusev
Такие вещи до определённого момента тишину любят.
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Дзюбиньо
Это всё враки-сраки
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-3
-3
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igls54
Как говорится, ####### - не работать
0
-4
-4
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здоровяк
Ответ Burel
Медведев вообще способен хоть на один вопрос нормально ответить без всяких вые.. онов
про какого из медведевых речь?
+4
-4
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Любовь Мелехова
Ответ Дмитрий9779
Слухов до закрытия ТО будет немерено ещё.
Да сразу было понятно, что это очередной фейк проЗенит. Европейское ТО закрылось в ночь на 1 февраля.
+3
-2
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Дмитрий9779
Слухов до закрытия ТО будет немерено ещё.
+2
0
+2
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Григорий Молотков
Ответ Ryan T.
Про Малкома в "ПСЖ" тоже так говорил сначала. Посмотрим.
ну а что Малкон разве перешел?)
+3
-3
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Ебздрогыч
Медведев отвечает на вопросы журналистов как мужик с дикого бодуна с утра на допросе: не хочу отвечать, это бред, не приставайте
+3
-8
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Burel
Медведев вообще способен хоть на один вопрос нормально ответить без всяких вые.. онов
+5
-5
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Тиджани Бабангида
Конечно это выглядит как явный бред
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Ryan T.
Про Малкома в "ПСЖ" тоже так говорил сначала.
Посмотрим.
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ygcn5c2ty9
Удивительно, что никого не оскорбил, ахах
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