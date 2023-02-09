«Реал» готов заплатить 40 млн евро за защитника «Зенита» Ренана (Jovem Pan Esportes)
«Реал» готов купить у «Зенита» защитника Роберта Ренана, утверждают в Бразилии.
По данным Jovem Pan Esportes, после клубного чемпионата мира мадридский клуб свяжется с «Зенитом» и сделает предложение о трансфере 19-летнего бразильца за 40 млн евро.
На счету Ренана 9 матчей за сборную Бразилии U20. Сейчас он выступает на Кубке Америки для футболистов до 20 лет.
Ранее сообщалось, что «Реал» внимательно просматривает Ренана еще с прошлого сезона.
Роберт перешел в «Зенит» из «Коринтианс» этой зимой в рамках сделки по Юри Алберто. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Статистику 19-летнего центрального защитника можно изучить здесь.
А прям сейчас сборная Бразилии с Ренаном в составе там очень неплохо выступает. Отсюда и интерес топов.
Но его диагонали и издевательства над нападающими это просто песня.
Правда в нее совсем не верится. Во-первых, они бы месяц назад его купили, и Зенит ничего не смог бы сделать, несмотря на ситуацию с Альберто. А во-вторых, в Испании уже закрыто окно, и они явно подождут и посмотрят, как он проявит себя в Зените. Смысл торопиться.
https://youtu.be/couxPucC2gg
Там скорее всего и за 15-20 Зенит упакует его в подарочную ленточку и привезут в Мадрид.