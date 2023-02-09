«Реал» готов заплатить 40 млн евро за защитника «Зенита» Ренана (Jovem Pan Esportes)

Теги Зенит премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Кубок Южной Америки U-20 сборная Бразилии U-20 Роберт Ренан Футбол

«Реал» готов купить у «Зенита» защитника Роберта Ренана, утверждают в Бразилии.

По данным Jovem Pan Esportes, после клубного чемпионата мира мадридский клуб свяжется с «Зенитом» и сделает предложение о трансфере 19-летнего бразильца за 40 млн евро.

На счету Ренана 9 матчей за сборную Бразилии U20. Сейчас он выступает на Кубке Америки для футболистов до 20 лет.

Ранее сообщалось, что «Реал» внимательно просматривает Ренана еще с прошлого сезона.

Роберт перешел в «Зенит» из «Коринтианс» этой зимой в рамках сделки по Юри Алберто. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Статистику 19-летнего центрального защитника можно изучить здесь.

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50 комментариев

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респект зениту за подобную сделку, что не говори, а провернули крайне интересный трансфер если действительно удастся получить деньги...болельщик Спартака навсегда!!! )
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San9
Ответ мой путь
Если трансфер Мудрика- это финансирование ВСУ, то трансфер Рената- это поддержка сво?
Постоянные покупки английскими клубами украинских игроков по оверпрайсу - да, это поддержка украины. Мудрик лишь вишенка на торте.
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RUS>
если перейдет, в коринтиансе кого-то уволят
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kodgong
Ответ Игорь Новиков
Да-да, конечно. Забылся, сори. Медведев просто подписывает бумажки))
Медведев просто клоун))
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schwein
Ответ Андрей Хенто
Абсолютно не верится в этот трансфер. Если бы Мадрид хотел его купить, уже бы перехватили его до перехода в Зенит.
Зенит купил Ренана до чемпионата южной Америки U-20.
А прям сейчас сборная Бразилии с Ренаном в составе там очень неплохо выступает. Отсюда и интерес топов.
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RUS>
40 за игрока, фото которого даже нет на спортсе? второй раз такое вижу
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schwein
Ответ ЗЕНИТ65
Посмотри на ютубе. Тот же Клауд, только в защите.
У него конечно есть проблемы, все таки парню всего 19.
Но его диагонали и издевательства над нападающими это просто песня.
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Азрет-Али Айбазов
Ничего платить не надо. Игрок расторгнет контракт в одностороннем порядке, и перейдет куда угодно. Ботхейм не даст соврать. Плюс еще сверху Зенит накинет, если захочет судиться. Прецедент имеется.
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schwein
Ответ GerbertS
Бразилы все пытаются убедить зеню что это была хорошая сделка и их не кинули
Если бы вы хотя бы нарезки с чемпионата южной Америки U-20 посмотрели, то вы бы так не говорили.
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&_Bishep_&
Им бы лучше Арсена Адамова выкупить у ленинградцев.
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San9
Ответ Garikus89
Будет легенда клуба похлеще Терри)
Шутишь что ли? В ситуации с Терри над лукойлом можно только поржать, а если Зенит действительно продаст его на 40 млн в Реал, это будет гениальнейшая сделка.
Правда в нее совсем не верится. Во-первых, они бы месяц назад его купили, и Зенит ничего не смог бы сделать, несмотря на ситуацию с Альберто. А во-вторых, в Испании уже закрыто окно, и они явно подождут и посмотрят, как он проявит себя в Зените. Смысл торопиться.
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Михаил Савченко
Ответ $trik3r77
Ясно понятно. Зенит купил игрока за лямчик, а продает за сорок. Если бы его хотел топ клуб, его бы купил топ клуб. Раз он в Зените, то это значит лишь то что на сегодняшний день никому он не интересен. Очередной наброс зенита, что бы потешить самолюбие. Типо мы не насрали в штаны, мы очень крутые. Ну ну.
У Зенита было право первоочередного выкупа по нескольким игрокам
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Armeec1991
Зачем платить аж 40 млн если можно просто договориться с бразильцем и сказать тому разорвать контракт по политическим соображениям? В нынешних реалиях 100% рабочая схема, Зенит потом ещё и должен останется
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schwein
Огонь схема - продать за 40 Реалу игрока, даже не доехавшего до Зенита.
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Михаил Савченко
Ответ GerbertS
Бразилы все пытаются убедить зеню что это была хорошая сделка и их не кинули
А зачем? Долгосрочный контракт уже подписан же
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Игорь Новиков
Ответ Иван Рыбаков
Не Медведев, а Малком. Он наш спорт. дир. не забывайте.
Да-да, конечно. Забылся, сори. Медведев просто подписывает бумажки))
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HI MARS
Зачем платить,если можно не платить и забрать бесплатно у таксичного Зенита?
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ЛеваяНогаХалка
Ответ RAMIK
За одно ТО 2 трансфера нельзя делать. Если это правда, то будет аренда только, но зачем он Реалу сейчас? Поэтому если что и будет,то только летом.
Будет летом, потому что то закрыто
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мой путь
Если трансфер Мудрика- это финансирование ВСУ, то трансфер Рената- это поддержка сво?
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Kyancey
А «Реал» ни кому не хочет заплатить за правого защитника, правого флагнового атакующего, центрального нападающего?
+1
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deadjoker
Главное чтобы продали, а то останется в Бразилии и приостановит контракт и все
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Виктор
Кому интересно
https://youtu.be/couxPucC2gg
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Caniball
А зачем сразу давать 40?!
Там скорее всего и за 15-20 Зенит упакует его в подарочную ленточку и привезут в Мадрид.
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Илья Банюк
Ответ Илья Богданов
А Ренана?
Или спортаковские болельщики где то в другом мире?
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Отец Мбаппе
Ответ Garikus89
Будет легенда клуба похлеще Терри)
да какая разница хахахахаха такие деньги просто ни за что ахахахахахах
+1
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