«Реал» готов купить у « » защитника , утверждают в Бразилии.

По данным Jovem Pan Esportes, после клубного чемпионата мира мадридский клуб свяжется с «Зенитом» и сделает предложение о трансфере 19-летнего бразильца за 40 млн евро.

На счету Ренана 9 матчей за сборную Бразилии U20. Сейчас он выступает на Кубке Америки для футболистов до 20 лет.

Ранее сообщалось, что « » внимательно просматривает Ренана еще с прошлого сезона.

Роберт перешел в «Зенит» из «Коринтианс» этой зимой в рамках сделки по Юри Алберто. Его контракт с российским клубом рассчитан до лета 2028 года.

Статистику 19-летнего центрального защитника можно изучить здесь.