Хави об 11 очках отрыва «Барсы» при игре у «Реала» в запасе: «Впереди еще 17 матчей, это целый мир»

не считает, что у «Реала» нет шансов отыграть отставание от «Барселоны».

Вчера каталонский клуб выиграл у « » (1:0) в матче 21-го тура и на 11 баллов оторвался от « », у которого есть один матч в запасе. У «Барселоны» 11 побед подряд во всех турнирах.

«Впереди еще 17 матчей, это целый мир. Я счастлив, потому что у «Барселоны» превосходная серия результатов.

Игру еще можно улучшать. Но команда производит очень серьезное, надежное и ответственное впечатление. Победа над «Вильярреалом» – еще одно доказательство», – сказал тренер «Барселоны».

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