Хави об 11 очках отрыва «Барсы» при игре у «Реала» в запасе: «Впереди еще 17 матчей, это целый мир»

Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Хави Ла Лига Футбол

Хави не считает, что у «Реала» нет шансов отыграть отставание от «Барселоны».

Вчера каталонский клуб выиграл у «Вильярреала» (1:0) в матче 21-го тура Ла Лиги и на 11 баллов оторвался от «Реала», у которого есть один матч в запасе. У «Барселоны» 11 побед подряд во всех турнирах.

«Впереди еще 17 матчей, это целый мир. Я счастлив, потому что у «Барселоны» превосходная серия результатов.

Игру еще можно улучшать. Но команда производит очень серьезное, надежное и ответственное впечатление. Победа над «Вильярреалом» – еще одно доказательство», – сказал тренер «Барселоны».

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*Eddard*
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Даже не ясно, за счёт чего Реал сможет отыграть отрыв
Вариантов масса:
- Возможные травмы
- Нагрузка в еврокубках, если Барса выбьет МЮ, а Реал вылетит через кризисный Ливерпуль
- Западение формы ведущих футболистов Барсы

Можно также предположить внезапный ренессанс Реала, они это умеют. Только сейчас не видно, за счет чего этот ренессанс случится. Вернутся травмированные, но ключевые игроки мадридцев выглядят вымотанными, и отдых до лета не предвидится.
Крайняя форма допущений - очередная активная "забота" Тебаса о Барселоне. Он много чего может придумать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kaloyan Yalamov
Команда неплоха при нашем "физруке", один целый организм. Правда еще немного неуверенно двигается, особенно при завершении. Есть чего доработать и довести до совершенства. Роберт перестал забивать, но он в игре и Педри отрабатывает свой гол. Странно побеждать со счетом 1:0, но лучше так, чем много забивать и пропускать. Рональд, Марк и Андреас молодцы, как и вся команда с "физруком" во главе.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dead88 Poets
Ответ dr. cage
Чемпионство у Барсы в кармане, это уже очевидно. 11 очков отрыва подопечные Жозе Хавириньо не растеряют.. Поэтому сейчас нужно концентрировать все силы на ЛЕ. Именно этот трофей позволит уверенно сказать, что Барса вернулась править.
знаю клуб был в Москве тоже править хотел
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ QWertY
Это будущий пахан АПЛ
Мусульманин покупает клуб красных дьяволов 🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheFrosty
В ЛЧ у физрука одна победа за два групповых, зато в чемпе +11. Все что нужно знать об уровне лоллиги.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Ты эмира на аву поставил?
Это будущий пахан АПЛ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ QWertY
Нет, плюсика от меня не будет
Ты эмира на аву поставил?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Даже не ясно, за счёт чего Реал сможет отыграть отрыв
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сикарио
Ответ dr. cage
Чемпионство у Барсы в кармане, это уже очевидно. 11 очков отрыва подопечные Жозе Хавириньо не растеряют.. Поэтому сейчас нужно концентрировать все силы на ЛЕ. Именно этот трофей позволит уверенно сказать, что Барса вернулась править.
Я просто уверен, что автобусник сольет ЛЕ (скажет типа не их уровень) чтобы все силы оставить на Примеру.
0
-7
-7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сикарио
Ответ bostonKG
Барса чемпион , заслуженно 👍
Что за бред?
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сикарио
Автобуснику вчера опять судья подфартил, не засчитав гол, и не дав пенальти.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fatei4
Гави и педри за первый тайм по 6,5 километров пробежали вчера. Космос. Куман ещё чтото чвякает там - при нём команда вообще не двигалась
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flylink
Ответ Эвребë
Главное меньше звездеть и больше работать, тогда чемпионство в кармане
Это тяжело сделать, учитывая тот факт, что есть СМИ и им в обязательном порядке нужно давать интервью
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Хави хорош. Он проделал отличную работу. Все, кто называет его физруком, 🤡
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dr. cage
Чемпионство у Барсы в кармане, это уже очевидно.
11 очков отрыва подопечные Жозе Хавириньо не растеряют..

Поэтому сейчас нужно концентрировать все силы на ЛЕ. Именно этот трофей позволит уверенно сказать, что Барса вернулась править.
+3
-9
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Red_Marlboro_
Надеюсь Хави заткнёт всех хейтеров по итогу сезона выиграв все внутренние трофеи,и в следующем сезоне Барса выстрелит ещё и в ЛЧ
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эвребë
Главное меньше звездеть и больше работать, тогда чемпионство в кармане
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
Ответ bostonKG
Барса чемпион , заслуженно 👍
Комментарий скрыт
+1
-11
-10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bostonKG
Барса чемпион , заслуженно 👍
+8
-9
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий