Хави об 11 очках отрыва «Барсы» при игре у «Реала» в запасе: «Впереди еще 17 матчей, это целый мир»
Хави не считает, что у «Реала» нет шансов отыграть отставание от «Барселоны».
Вчера каталонский клуб выиграл у «Вильярреала» (1:0) в матче 21-го тура Ла Лиги и на 11 баллов оторвался от «Реала», у которого есть один матч в запасе. У «Барселоны» 11 побед подряд во всех турнирах.
«Впереди еще 17 матчей, это целый мир. Я счастлив, потому что у «Барселоны» превосходная серия результатов.
Игру еще можно улучшать. Но команда производит очень серьезное, надежное и ответственное впечатление. Победа над «Вильярреалом» – еще одно доказательство», – сказал тренер «Барселоны».
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Можно также предположить внезапный ренессанс Реала, они это умеют. Только сейчас не видно, за счет чего этот ренессанс случится. Вернутся травмированные, но ключевые игроки мадридцев выглядят вымотанными, и отдых до лета не предвидится.
Крайняя форма допущений - очередная активная "забота" Тебаса о Барселоне. Он много чего может придумать.
11 очков отрыва подопечные Жозе Хавириньо не растеряют..
Поэтому сейчас нужно концентрировать все силы на ЛЕ. Именно этот трофей позволит уверенно сказать, что Барса вернулась править.