Хави: «Вильярреал» легко может вас обыграть – как это было с «Реалом». Сетьен – отличный тренер»

Теги Барселона Реал Мадрид Вильярреал Хави Ла Лига Кике Сетьен Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче с «Вильярреалом».

«Кике Сетьен – отличный тренер, он пытается ставить ту же игру, что и мы. Он любит, чтобы его команда контролировала мяч. Он неплохо справляется в «Вильярреале», команда в хорошей форме, несмотря на поражение от «Эльче».

Эта команда легко может вас обыграть – как это было с «Реалом».

Когда Сетьен работал с «Барселоной», я был слишком занят делами в Катаре для того, чтобы пристально следить за происходящим тут. Дело было в результатах, думаю. Если я не буду побеждать, со мной случится то же, что и с ним», – сказал Хави.

«Барселона» и «Вильярреал» встретятся в 21-м туре Ла Лиги. Матч состоится 12 февраля. 

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7 комментариев

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Raindrop Drop Top
Ответ Леван Мкртчян
"Это команда может легко вас обыграть...", - сказал Хави и перевел взгляд на олимпийку журналиста , сидящего в клубной экипировке Реала с большим гербом Мадрида на груди
Этим журналистом был Хиль Мансано, известный любитель клубных мадридских сумок
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munchen_fest
Ответ Goofts
Хави перед каждым матчем, оставляет себе варианты для отхода)))
Вообще да. Вильярреал ведь никого стоящего не обыгрывал в Примере в этом сезоне.
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Леван Мкртчян
Ответ Goofts
Хави перед каждым матчем, оставляет себе варианты для отхода)))
Во, как. А есть тренера , которые кричат на прессухе, что однозначно размажут сегодня соперника?
Или ты считаешь, что "перестраховщик" Хави соврал , сказав , что Вильярреал в одном матче может легко обыграть кого-угодно в Примере ?
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OldRedWhite
Только не завтра )))
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cashew
Суеверный народ в основном они, тренеры)
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Goofts
Хави перед каждым матчем, оставляет себе варианты для отхода)))
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Леван Мкртчян
"Это команда может легко вас обыграть...", - сказал Хави и перевел взгляд на олимпийку журналиста , сидящего в клубной экипировке Реала с большим гербом Мадрида на груди
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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