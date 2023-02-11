Хави: «Вильярреал» легко может вас обыграть – как это было с «Реалом». Сетьен – отличный тренер»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о предстоящем матче с «Вильярреалом».

« – отличный тренер, он пытается ставить ту же игру, что и мы. Он любит, чтобы его команда контролировала мяч. Он неплохо справляется в « », команда в хорошей форме, несмотря на поражение от «Эльче».

Эта команда легко может вас обыграть – как это было с « ».

Когда Сетьен работал с «Барселоной», я был слишком занят делами в Катаре для того, чтобы пристально следить за происходящим тут. Дело было в результатах, думаю. Если я не буду побеждать, со мной случится то же, что и с ним», – сказал .

«Барселона» и «Вильярреал» встретятся в 21-м туре Ла Лиги. Матч состоится 12 февраля.

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