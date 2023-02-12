Флоран Малуда: «Абрамович сделал «Челси» сексуальным, разработал бренд клуба. Отличный пример для бизнеса»

Флоран Малуда высоко отозвался о бывшем владельце «Челси» .

– Что осталось в твоей памяти о Романе Абрамовиче?

– Я перешел в «Челси» из «Лиона». Новый клуб позволил мне подняться на совершенно другой уровень европейского футбола. Роман был спокойным, дружелюбным. Но в то же время ты видел всю мощь этого человека. Он всегда хотел, чтобы клуб был лидером.

Он построил невероятный проект в «Челси» – главная команда, тренировочные базы, новая структура. Абрамович разработал бренд «Челси». Это отличный пример для бизнеса, как можно купить клуб, уважать традиции английского футбола и поднять команду на мировой уровень. У нас были предсезонные турниры в Азии, в Америке.

– Можно ли сказать, что Абрамович – лучший владелец клуба, с кем тебе удалось поработать?

– Да, я бы сказал, таких двое. Это Роман и Жан-Мишель Олас в «Лионе». Они всегда переживали о своих клубах. Когда ты смотришь на все, что сделано, не только инвестиции, но и трофеи, ты удивляешься.

Абрамович сделал «Челси» сексуальным, привлекательным. Это настоящие примеры владельцев клубов. Мне посчастливилось поиграть в их клубах, – сказал бывший футболист « ».

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