Флоран Малуда: «Абрамович сделал «Челси» сексуальным, разработал бренд клуба. Отличный пример для бизнеса»

Теги Флоран Малуда Челси премьер-лига Англия Роман Абрамович Жан-Мишель Олас Спорт-Экспресс Футбол

Флоран Малуда высоко отозвался о бывшем владельце «Челси» Романе Абрамовиче.

– Что осталось в твоей памяти о Романе Абрамовиче? 

– Я перешел в «Челси» из «Лиона». Новый клуб позволил мне подняться на совершенно другой уровень европейского футбола. Роман был спокойным, дружелюбным. Но в то же время ты видел всю мощь этого человека. Он всегда хотел, чтобы клуб был лидером.

Он построил невероятный проект в «Челси» – главная команда, тренировочные базы, новая структура. Абрамович разработал бренд «Челси». Это отличный пример для бизнеса, как можно купить клуб, уважать традиции английского футбола и поднять команду на мировой уровень. У нас были предсезонные турниры в Азии, в Америке.

– Можно ли сказать, что Абрамович – лучший владелец клуба, с кем тебе удалось поработать? 

– Да, я бы сказал, таких двое. Это Роман и Жан-Мишель Олас в «Лионе». Они всегда переживали о своих клубах. Когда ты смотришь на все, что сделано, не только инвестиции, но и трофеи, ты удивляешься.

Абрамович сделал «Челси» сексуальным, привлекательным. Это настоящие примеры владельцев клубов. Мне посчастливилось поиграть в их клубах, – сказал бывший футболист «Челси».

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32 комментария

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Висита Эльмурзаев
Ответ инок
Вор у вора дубинку украл. Так это называется
как будто в России их мало))) но никто не кричит о них, особенно футбольные болельщики, потому, что сразу на бутылку
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Sinister Kid
И при чём здесь Руд Гуллит?
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Evgen_Hazard
То, о чем говорила Певчих про Абрамку
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Эннер Валенсия
Ответ David Aprasidze
2005: гол-фантом Гарсии 2007: Поражение в 1/2 по пенальти от Ливерпуля 2008: Промах Терри. 2009: Эвребе
Все против синего мешка, ужас. Жаль, что Эвребе ошибался в обе стороны, но ныть будут только проигравшие
0
-3
-3
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Эннер Валенсия
Ответ David Aprasidze
2005: гол-фантом Гарсии 2007: Поражение в 1/2 по пенальти от Ливерпуля 2008: Промах Терри. 2009: Эвребе
Все против синего мешка, ужас. Жаль, что Эвребе ошибался в обе стороны, но ныть будут только проигравшие
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-4
-3
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Aleus Marcus
настолько сексуальной, что со временем его самого чпокнули
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Саша Пушкин
Ответ ЛеваяНогаХалка
Дааа, там столько минусов, целых два
Уже 4, да и далеко не все отечественные жулики и прочие нувориши сидят на Спортс. Тем более этим воскресным вечером.
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David Aprasidze
Ответ Black Phoenix
Особенно в финале 2008-го года не повезло, да.
2005: гол-фантом Гарсии
2007: Поражение в 1/2 по пенальти от Ливерпуля
2008: Промах Терри.
2009: Эвребе
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ЛеваяНогаХалка
Ответ Саша Пушкин
Минусуют этот комментарий, очевидно, отечественные соседи Абрамовича по списку Форбс.
Дааа, там столько минусов, целых два
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Саша Пушкин
Ответ инок
Вор у вора дубинку украл. Так это называется
Минусуют этот комментарий, очевидно, отечественные соседи Абрамовича по списку Форбс.
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#nikon
Боюсь спросить....а что такое "сексуальность" в отношении футбольного клуба?
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Black Phoenix
Ответ David Aprasidze
И Челси Жозе был намного сильнее тех, что брали ЛЧ. Просто не везло то с судейством , то в серии пенальти.
Особенно в финале 2008-го года не повезло, да.
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Lindeman
Гуллит делал Челси сексуальным, а затем Терек
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QWertY
Ответ HI MARS
Бавария сделала Барселону сексуальной
Это годно😁
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QWertY
Как сделал бы любой без ФФП и бездонным кармашком. Но владельцам Сити даже ФФП не помещал)
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Адепт Суперлиги
Ответ HI MARS
Бавария сделала Барселону сексуальной
Вильярреал сделал Баварию фригидной
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Футбол, хоккей итд
... а сейчас - ни того и не другого, добавил Малуда.
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AF007
Заслуга Ромки только в бабках, которые он дал Моуринью на трансферы. То же самое относится к шейхам и Пересу
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Нурбол Жумаскалиев
да бред. рома просто бюджеты завёз, а над обликом особо не работали. ну и хорошо, это все же лучше чем гейгунеры
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DolJun
Ответ HI MARS
Бавария сделала Барселону сексуальной
против ее воли, надо сказать) без регистрации и смс)
+5
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Born is the King
Ответ HI MARS
Бавария сделала Барселону сексуальной
Благодаря Баварии мир узнал новую фаворитку в индустрии видео для взрослых - каталонскую Мию Халифу
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инок
Ответ Пако
Англия "отблагодарила" Абрамовича за "Челси".
Вор у вора дубинку украл. Так это называется
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Алексей Петров
мда... уж что у них там на уме на западе
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BZB
Эпитет сексуальный вообще не про Челси и Абрамовича.
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oka79410
Ответ HI MARS
Бавария сделала Барселону сексуальной
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