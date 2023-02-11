Гальтье о матче с «Баварией»: «Я обеспокоен. «ПСЖ» заметно ослаблен»

Главный тренер «ПСЖ» выразил озабоченность перед матчем с «Баварией».

Парижане проиграли дважды подряд – «Марселю» (1:2) в Кубке Франции и « » (1:3) в чемпионате.

«Нашим действиям не хватало интенсивности. Такое вот у команды состояние сейчас. Это странно, но так и есть. Странно говорить это, работая главным тренером « », но такова реальность.

Я обеспокоен насчет матча во вторник. Посмотрим, сможет ли кто-нибудь из тех футболистов, которые не попали сегодня в стартовый состав, сыграть во вторник.

У нас заметно ослабленная команда, и мы обеспокоены. Но в такой период нельзя терять ясность ума. И я понимаю ярость фанатов», – сказал Гальтье.

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