Гальтье о матче с «Баварией»: «Я обеспокоен. «ПСЖ» заметно ослаблен»
Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье выразил озабоченность перед матчем с «Баварией».
Парижане проиграли дважды подряд – «Марселю» (1:2) в Кубке Франции и «Монако» (1:3) в чемпионате.
«Нашим действиям не хватало интенсивности. Такое вот у команды состояние сейчас. Это странно, но так и есть. Странно говорить это, работая главным тренером «ПСЖ», но такова реальность.
Я обеспокоен насчет матча во вторник. Посмотрим, сможет ли кто-нибудь из тех футболистов, которые не попали сегодня в стартовый состав, сыграть во вторник.
У нас заметно ослабленная команда, и мы обеспокоены. Но в такой период нельзя терять ясность ума. И я понимаю ярость фанатов», – сказал Гальтье.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
- Мы ни разу в этом сезоне не видели вас таким злым.
Гальтье: Да бесит, потому что то, как мы начали матч - просто катастрофа. Я в ярости еще и потому, что была надежда, что мы забьем ещё один гол, но мы пропустили третий гол в добавленное время в первом тайме. Сейчас в нашей игре наблюдается дисбаланс. Очевидно, что уходить на перерыв со счетом 3:1 намного сложнее. Гнев возникает автоматически.
- Как теперь можно изменить ситуацию?
Гальтье: Мы делаем это теми силами, которые имеем. Странно говорить такое, когда ты в Пари Сен-Жермен, но сейчас у нас такая ситуация с составом. Есть отсутствующие, но мы не собираемся этим прикрываться, однако, все же сегодня утром в команде также был вирус. Для нас наступило трудное время, в первую очередь, для наших игроков, но также и для наших болельщиков, я их понимаю. Это очень сложно, мы потерпели поражение в Марселе, проиграли сегодня, мы знаем, что во вторник предстоит важная встреча.
До вторника мы должны быть все вместе, едины, чтобы ремобилизоваться, чтобы найти силы, восстановиться, вернуть уверенность. Я надеюсь, ко вторнику в расположение команды вернутся те, кто отсутствовал сегодня. Для нас сейчас сложный период и сложный календарь. Мы пропускаем много, хотя перед ЧМ мало пропускали. С момента возвращения из ЧМ мы забили 14 голов. Сейчас нужно найти баланс в игре и наладить игру в обороне.
Несмотря на то, что в первом тайме мы забили гол, во втором тайме не было вообще реакции, мы мало били по воротам, что явно недостаточно для такой команды, как ПСЖ. Вот такой результат мы имеем на данный момент.
- В чем заключалась ваша тактика с 5 защитниками?
Гальтье: Монако выдвинуло 4 игроков в линию атаки, и нужно было, чтобы наши полузащитники остановили крайних защитников соперника. Обидно, когда у вас есть план на игру и он разваливается через 3 минуты. После пропущенного второго гола план на игру обрушился. После того, как счёт стал 2 : 0 я изменил организацию игры и мне показалось, что ситуация выправилась, впереди игра наладилась. Но я ещё раз хочу сказать, что это не оправдывает те моменты, в результате которых мы пропустили. Третий гол перед перерывом сложно переварить.
- Будет ли Месси во вторник? И наконец, сыграет ли Мбаппе в первом матче ЛЧ?
Гальтье: Нет, Килиан точно не сыграет (в первом матче) по причине травмы. Лео почувствовал боль в матче против Марселя. Послезавтра он приступит к тренировкам, после этого будем делать выводы.