Европейские команды выиграли клубный ЧМ 10 раз подряд, всего – 15
Клубный чемпионат мира в десятый раз подряд выиграла европейская команда.
«Реал» сегодня победил «Аль-Хилаль» (5:3) в финале турнира в Марокко.
В 2012 году в решающем матче клубного ЧМ «Челси» потерпел поражение от «Коринтианс» (0:1). С тех пор выигрывали лишь команды из Европы: «Реал» – 5 раз, «Бавария» – 2 раза, «Барселона», «Ливерпуль» и «Челси» – по разу.
Суммарно у представителей УЕФА 15 побед за время существования турнира, у клубов из КОНМЕБОЛ – 4. Команды из остальных регионов на клубном ЧМ не побеждали.
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