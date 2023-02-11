Европейские команды выиграли клубный ЧМ 10 раз подряд, всего – 15

Теги Реал Мадрид Ла Лига УЕФА чемпионат мира среди клубов Аль-Хилаль Конфедерация футбола Южной Америки Футбол

Клубный чемпионат мира в десятый раз подряд выиграла европейская команда.

«Реал» сегодня победил «Аль-Хилаль» (5:3) в финале турнира в Марокко.

В 2012 году в решающем матче клубного ЧМ «Челси» потерпел поражение от «Коринтианс» (0:1). С тех пор выигрывали лишь команды из Европы: «Реал» – 5 раз, «Бавария» – 2 раза, «Барселона», «Ливерпуль» и «Челси» – по разу.

Суммарно у представителей УЕФА 15 побед за время существования турнира, у клубов из КОНМЕБОЛ – 4. Команды из остальных регионов на клубном ЧМ не побеждали.

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7 комментариев

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Бродяга-симпатяга
В 21 веке европе окончательно выпотрошила южноамериканский рынок, так что само существование трофея вызывает вопросы в своей нужности в последние годы
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Пако
Объективный показатель преимущества европейского футбола. Пока это неоспоримо.
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После дела Босмана эти КЧМ, Интерконтинентальные кубки и т.п. почти не имели смысла.
А с невероятным финансовым расслоением в нулевые и десятые, и вовсе утратили какой угодно смысл
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Artem Piatkov
Ну кто доктор бразильцам, если сами вылетели ещё в 1/2
+8
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Cruel Snake
Европа рулит! Самая футбольная
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Андрей Хенто
Действительно этот турнир стоит реформировать, хотя сама идея его интересная, он уж слишком разная весовая категория. Хотя в бытность Межконтинентального Кубка как раз таки клубы из Южной Америки имели перевес в свою пользу.
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Кот Ученый
Абсолютное превосходство
+9
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