Европейские команды выиграли клубный ЧМ 10 раз подряд, всего – 15

Клубный чемпионат мира в десятый раз подряд выиграла европейская команда.

«Реал» сегодня победил « » (5:3) в финале турнира в Марокко.

В 2012 году в решающем матче клубного ЧМ «Челси» потерпел поражение от «Коринтианс» (0:1). С тех пор выигрывали лишь команды из Европы: « » – 5 раз, «Бавария» – 2 раза, «Барселона», «Ливерпуль» и «Челси» – по разу.

Суммарно у представителей 15 побед за время существования турнира, у клубов из КОНМЕБОЛ – 4. Команды из остальных регионов на клубном ЧМ не побеждали.

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