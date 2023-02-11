Жоау Феликс: «Челси» хочет выиграть Лигу чемпионов. Она должна быть нашей»

заявил о желании « » выиграть Лигу чемпионов.

«Сейчас мы сосредоточены на следующей игре. Самый важный матч – следующий. Это Лига чемпионов – турнир, который мы хотим выиграть.

Наша Лига чемпионов начинается в среду. И она должна быть нашей», – сказал португалец в интервью Chelsea TV.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы сыграют с дортмундской «Боруссией».

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