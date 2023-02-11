Жоау Феликс: «Челси» хочет выиграть Лигу чемпионов. Она должна быть нашей»

Теги Челси премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс заявил о желании «Челси» выиграть Лигу чемпионов.

«Сейчас мы сосредоточены на следующей игре. Самый важный матч – следующий. Это Лига чемпионов – турнир, который мы хотим выиграть.

Наша Лига чемпионов начинается в среду. И она должна быть нашей», – сказал португалец в интервью Chelsea TV.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов лондонцы сыграют с дортмундской «Боруссией».

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25 комментариев

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Imax161
Нужен топ тренер! Для такого состава! Убрав ТухелЯ допустили большую ошибку
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Мукунку хороший
В этом году никак..
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deadjoker
Ответ Ibra Isaev
Феликс настоящий боец, менталитет победителя. Челси последние годы в ЛЧ играет совершенно иначе, это конечно не Реал, который в ЛЧ является ну вообще другой командой, тем не менее, даже в том сезоне вылетели от того же Реала, хотя второй матч провели прекрасный. Думаю до 1/2 Челси по силам дойти в этом сезоне, новички окончательно адаптируются, травмированные возвращаются уже.
Там, к сожалению, был Тухель. А сейчас человек с вечно удивленным лицом.
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deadjoker
Если тренера запрут на базе, то шанс есть. Иначе дай бог Боруссию пройти с такой игрой.
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Аян Абдильманов
цель челси не вылет из апл не более
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REALITY
Скажи Гарри Потеру магической палочкой потратить еще 1ярд $$ тогда шансы увеличатся
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nicknametoyou
нужен целый и здоровый Канте для этого
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werowolf-gears
Боруська сейчас ход набрала, так что нет
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Ibra Isaev
Феликс настоящий боец, менталитет победителя. Челси последние годы в ЛЧ играет совершенно иначе, это конечно не Реал, который в ЛЧ является ну вообще другой командой, тем не менее, даже в том сезоне вылетели от того же Реала, хотя второй матч провели прекрасный. Думаю до 1/2 Челси по силам дойти в этом сезоне, новички окончательно адаптируются, травмированные возвращаются уже.
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Руслан Узденов
Реал: подержите моё пиво!
+1
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bat90
Ответ Shuller18
Гоните нафиг Поттера!!!!!!!!
Северус?
+5
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Инженер Управляющий
когда в составе всякие мадуэки и мудрики не о победе в ЛЧ нужно думать, а о попадании туда на следующий год
+1
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Гамарджоба Генацвале
Не, ну раз сказал Феликс, значит точно выиграют. Можно ставить на победу Челси смело.
+3
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Shuller18
Ответ bat90
С трудом верится, но Чели выиграл оба кубка ЛЧ когда никто не ожидал от них, еще уволили тренера по ходу сезона)
Гоните нафиг Поттера!!!!!!!!
+3
-2
+1
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bat90
С трудом верится, но Чели выиграл оба кубка ЛЧ когда никто не ожидал от них, еще уволили тренера по ходу сезона)
+8
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Вовщик
Это вряд ли
Максимум 1/8
+1
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Андрей Хенто
Сильное заявление)
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Cruel Snake
Вроде Лондон не Рио-де-Жанейро, где ему так голову напекло
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Evgeny Trifonov
Думаю это последняя лига чемпионов перед большим перерывом для Челси. Следующий сезон точно пролёт шансов на победу минимум, поставленная игра отсутствует. Конкуренция в АПЛ за топ 4 сумасшедшая.
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Shuller18
Ахаха
Вот это было годно
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Cruel Snake
А вот например Тамби хочет Марго Робби, но как и «Челси» будет в пролёте
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Зизуха
Вызовите доктора этому пациенту
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yumurta
xa xa xa xa
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DolJun
(фейспалм)
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Растиньяк
лол
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