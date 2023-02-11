Феликс забил первый гол за «Челси» – во 2-м матче. Энцо сделал первый ассист

Теги Челси Вест Хэм премьер-лига Англия Жоау Феликс Энцо Фернандес Футбол

Жоау Феликс забил первый гол за «Челси». 

Португальский полузащитник открыл счет на 16-й минуте матча против «Вест Хэма» в 23-м туре АПЛ (1:1, первый тайм). Ему ассистировал Энцо Фернандес. Для аргентинца этот голевой пас стал первым результативным действием в составе «синих». 

Феликс поводит второй матч за «Челси» после перехода из «Атлетико» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь

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12 комментариев

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Акира_1
Один из самых активных на поле. Просто не повезло тогда с красной карточкой.
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trick00
Выкупить за 100 миллионов!!!!
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rigobersong
Удивляется тот, кто футбол не смотрит от слова совсем:) В Ла Лиге тебе не дают пространства и в любом Хетафе пока Феликс принимает мяч, там уже в ноги летят Джене и т.д. и выносят все с костями, а судейки молчат:) В АПЛ же у него есть время подумать, по этому Феликс и выглядит так:) Это как с Азаром, в АПЛ феерил в Ла Лиги сразу ноги оторвали:))) Там играть могли только железные люди вроде Месси, Иньяки Уильямса и прочих терминаторов:))
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deadjoker
Ну он в отличие от хаверца может мяч принять и ударить.
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Cruel Snake
Человек выпрыгнул из грязного автобуса и бежит, дыша полной грудью
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Пепси пеналдувич
Энцо пока что один адекватный трансфер Челси.
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rusichi
Мадуээкееее! Хорроооош!!!!
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seyidalimow@gmail.com
Отличный пас от Энцо
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Андрей Хенто
Отлично вырезал Энцо на Феликса. Португалец и в своём дебютном матче был лучшим на поле в составе синих, но неудачное стечение обстоятельств омрачило его дебют и ещё три игры пропустил.
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Пако
В добрый час и удачи обоим!
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Los Galácticos
Выкупать гения )
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rusichi
Молодцы! Эффективный тандэм должен получиться!!!
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