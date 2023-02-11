Феликс забил первый гол за «Челси» – во 2-м матче. Энцо сделал первый ассист

забил первый гол за «Челси».

Португальский полузащитник открыл счет на 16-й минуте матча против « » в 23-м туре (1:1, первый тайм). Ему ассистировал . Для аргентинца этот голевой пас стал первым результативным действием в составе «синих».

Феликс поводит второй матч за « » после перехода из «Атлетико» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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