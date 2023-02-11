«Месси – лучший игрок в истории. Даже без победы на ЧМ он остался бы лучшим в мире». Пареха о Лео

считает лучшим футболистом в истории.

– Вы с Месси выигрывали Олимпиаду в свое время. Пару месяцев назад он взял Кубок мира. Наконец-то?

– Месси заслужил выиграть чемпионат мира. Это единственный титул, которого ему недоставало. Для меня он лучший игрок в истории, лучший игрок мира. Я очень рад за него, за своих экс-одноклубников, друзей. Аргентинцы очень хотели этой победы. Это было невероятное счастье для всей страны.

– После победы Месси на чемпионате мира вопрос о том, кто лучше – он или Роналду – можно назвать закрытым?

– Если бы даже Месси не выиграл Кубок мира, для меня он все равно остался бы лучшим игроком мира. После его победы все это переходит немного в другую плоскость измерений, – заявил бывший игрок «Спартака».

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