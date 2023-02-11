«Месси – лучший игрок в истории. Даже без победы на ЧМ он остался бы лучшим в мире». Пареха о Лео

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Николас Пареха Футбол

Николас Пареха считает Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

– Вы с Месси выигрывали Олимпиаду в свое время. Пару месяцев назад он взял Кубок мира. Наконец-то?

– Месси заслужил выиграть чемпионат мира. Это единственный титул, которого ему недоставало. Для меня он лучший игрок в истории, лучший игрок мира. Я очень рад за него, за своих экс-одноклубников, друзей. Аргентинцы очень хотели этой победы. Это было невероятное счастье для всей страны.

– После победы Месси на чемпионате мира вопрос о том, кто лучше – он или Роналду – можно назвать закрытым?

– Если бы даже Месси не выиграл Кубок мира, для меня он все равно остался бы лучшим игроком мира. После его победы все это переходит немного в другую плоскость измерений, – заявил бывший игрок «Спартака».

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23 комментария

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vk9293709b13Twitter
Нет, лучшим игроком в истории футбола является Пеле. Изменю своё мнение только если Месси выиграет ЧМ-2026, сделав там 3 ассиста + 2 гола с пенальти и забьёт больше 100 голов в Лиге1
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Комил Мирзаев
бесспорно лучший игрок ис
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Philadelphia51
Ответ son min
Адекватным людям давно уже понятно, что Месси лучший игрок в истории футбола... Уже более 15 лет живём в эпоху Месси:)
Не думал что поклонение Месси является адекватность людей , скорее даже наоборот
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Moscwow
Ответ Мовлди Дагиев
Роналду никогда и близко не стоял с Месси.
Врешь ты все. В сети куча фоток, где они даже прикасаются друг к другу. Посмотри
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AF007
Ответ Миллиардер Рахим
Если лучший, то почему все всегда это стараются доказать))
Ты сейчас про вскукареки пирса моргана? Всё просто, криштик ему платит за это
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AF007
Ответ Мовлди Дагиев
Роналду никогда и близко не стоял с Месси.
При всём уважении к Роналду 2007-2013, но это так
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Игорь Климов
Ответ Мовлди Дагиев
Роналду никогда и близко не стоял с Месси.
И уже никогда не приблизится, а будет только всё дальше удаляться.
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Martin Naceri
Когда читаю такие статьи,недосчитав начинаю гадать какой же аргентинец это сказал 😂
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Игорь Климов
Ответ son min
Адекватным людям давно уже понятно, что Месси лучший игрок в истории футбола... Уже более 15 лет живём в эпоху Месси:)
Да, всем вменяемым людям в мире это понятно, но есть персонажи - (фанатки Кринжа7), которые всё пытаются оспорить этот факт.
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Martin Naceri
Ответ Мовлди Дагиев
Роналду никогда и близко не стоял с Месси.
Новость про Месси ,а недалёкие опять сравнивают его с Роналду 😂
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Игорь Климов
Ответ Миллиардер Рахим
Если лучший, то почему все всегда это стараются доказать))
Это называется - констатация факта, а не доказательство.
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Миллиардер Рахим
Если лучший, то почему все всегда это стараются доказать))
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Рустам Атаев
Даже не обсуждается!
+6
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Wild91688
Ответ son min
Адекватным людям давно уже понятно, что Месси лучший игрок в истории футбола... Уже более 15 лет живём в эпоху Месси:)
Са ты не адекват
+1
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SopTecret
Как вы достали этим бесконечным спором и миллиардом мнений. Нельзя просто наслаждаться игрой, надо либо облизать, либо полить чем-то
+2
-3
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Игорь Климов
Лео Месси величайший футболист современности, и это как минимум.
+8
-7
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son min
Адекватным людям давно уже понятно, что Месси лучший игрок в истории футбола... Уже более 15 лет живём в эпоху Месси:)
+13
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+4
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OldRedWhite
Аллилуйя !!!
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Фут.Боль
Ответ Velirpa
а как же Полуяхтов?
Полуяхтову чего-то не хватило все таки для развития карьеры, чувствуется в его карьере некая недоказанность что-ли, наполовину себя реализовал. Вот если бы был Яхтов, возможно, стал бы лучшим в мире.
+18
-1
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Мовлди Дагиев
Роналду никогда и близко не стоял с Месси.
+23
-12
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Velirpa
а как же Полуяхтов?
Сапогов лучше всех.
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Velirpa
Ответ Vseznaika
Пареха забыл о Дзюбе
а как же Полуяхтов?
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Vseznaika
Пареха забыл о Дзюбе
+2
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