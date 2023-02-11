Игрок молодежной сборной Казахстана Лев Скворцов перешел в «Химки»

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Казахстанский защитник Лев Скворцов перешел в клуб РПЛ «Химки».

Контракт с футболистом рассчитан до конца текущего сезона. 

Ранее Скворцов играл за казахстанские «Туран», «Астану» и «Атырау», а еще несколько лет был основным игроком молодежной сборной Казахстана.

В минувшем сезоне 23‑летний Скворцов выступал за «Туран», принял участие в 24 играх во всех турнирах и не отметился результативными действиями. 

«Химки» завершили первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 15-м месте.

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