ЦСКА подписал долгосрочный контракт с 19-летним защитником молодежки Носковым

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Защитник Егор Носков заключил первый профессиональный контракт с ЦСКА.

19-летний футболист, который проводит зимние сборы с основной командой, подписал с армейцами долгосрочное соглашение.

Ранее он выступал за ЦСКА в Молодежной футбольной лиге и Юношеской футбольной лиге. Носков – чемпион М-Лиги-2021/22.

Фото: pfc-cska.com

В текущем сезоне Молодежной лиги Носков сыграл в 15 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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4 комментария

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Никита Самарин
Заслуженно, в товарищеских матчах смотрится достаточно уверенно. 🧐
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Артем Алмазов
Великий и ужасный ЭВАЛАР
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bathedd
Правильно что своих стали к основе подтягивать! удачи парень!!
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Брукс Хэтлин
Это здорово
+6
0
+6
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