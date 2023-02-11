ЦСКА подписал долгосрочный контракт с 19-летним защитником молодежки Носковым

Защитник Егор Носков заключил первый профессиональный контракт с .

19-летний футболист, который проводит зимние сборы с основной командой, подписал с армейцами долгосрочное соглашение.

Ранее он выступал за ЦСКА в Молодежной футбольной лиге и Юношеской футбольной лиге. Носков – чемпион М-Лиги-2021/22.

Фото: pfc-cska.com

В текущем сезоне Молодежной лиги Носков сыграл в 15 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

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