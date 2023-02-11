«Челси» продлил контракт с 38-летним Тиаго Силвой до лета 2024 года

Теги Челси премьер-лига Англия Тиаго Силва Футбол

«Челси» продлил контракт с Тиаго Силвой.

Новое соглашение с бразильским защитником рассчитано до июня 2024 года.

Тиаго выступает за «Челси» с 2020 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне Силва сделал 2 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Полную статистику 38-летнего футболиста можно изучить здесь.

Грэм Поттер: «Футбольный интеллект Тиаго Силвы выше, чем у кого бы то ни было. Он лидер «Челси»

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11 комментариев

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deimon7.7
Ну и стоило его менять на Рамоса 🤔
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ LLiriKK
Есть какая-то ирония в том, что практически 40-летний Силва, при всех диких и хаотичных тратах в «Челси» последнего времени, остаётся совершенно незаменимым и краеугольным футболистом в команде.
Потому-что у Грановской был правильный менеджмент, а сейчас при нереальных тратах на игроков ещё и нет игры
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поколение пепси
жаль тиаго силва протусовался в чемпионате водокачки много сезонов, одно время ждали его то в реале, то в баварии, в той же барсе, мог бы здорово помочь...
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igorrado@yandex.ru
Кто бы мог подумать в 2020-м, что Тиаго задержится, как минимум, на 4 года?!
Великий игрок, лидер, дать пожизненный контракт!
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Sardor Abdujalilov
И это в 38лет
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Alexey_Mzokov
Тратят на оборону вагонами, а самым стабильным звеном остается 38 летний дед, пришедший бесплатно пару сезонов назад. Ну Тьяго не меньший гений, чем скауты пенсов, низкий ему поклон
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Aram Avanesian
Перспективный малый , зря не дают 8 летний контракт
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DolJun
жаль конечно этот бист не оказался в челси лет на 10 раньше
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Under
Как-то внезапно уже почти три года в лиге.
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Зизуха
Я не буду слишком банален, если скажу - "И это в 38 лет!"
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LLiriKK
Есть какая-то ирония в том, что практически 40-летний Силва, при всех диких и хаотичных тратах в «Челси» последнего времени, остаётся совершенно незаменимым и краеугольным футболистом в команде.
+18
-1
+17
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