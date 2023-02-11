«Челси» продлил контракт с 38-летним Тиаго Силвой до лета 2024 года
«Челси» продлил контракт с Тиаго Силвой.
Новое соглашение с бразильским защитником рассчитано до июня 2024 года.
Тиаго выступает за «Челси» с 2020 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В этом сезоне Силва сделал 2 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах.
Полную статистику 38-летнего футболиста можно изучить здесь.
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