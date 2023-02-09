Силва о трансферах «Челси» зимой: «Я еще такого не видел за всю карьеру. Это показывает, каковы амбиции и жажда побед»

высказался о трансферной активности «Челси» зимой.

Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

«За всю карьеру я еще ни разу такого не видел. Это показывает, каковы амбиции клуба и жажда побед. В этом году у нас много травм. В «Челси» много новичков, и им нужно время, чтобы подготовиться и привыкнуть.

Знаем, что у нас не лучший сезон, но я действительно верю, что в этом можно найти позитив: если ты плохо начал, то можешь хорошо закончить. Нужно усвоить эту ситуацию как урок, постараться как можно скорее освоиться, потому что времени уже почти не осталось – скоро возобновится Лига чемпионов.

Нужно, чтобы все были готовы, на одной волне. Мы не будем готовы на максимум, но сейчас важно узнать друг друга и наладить химию», – сказал защитник « ».

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