Силва о трансферах «Челси» зимой: «Я еще такого не видел за всю карьеру. Это показывает, каковы амбиции и жажда побед»

Теги Челси премьер-лига Англия Тиаго Силва Футбол

Тиаго Силва высказался о трансферной активности «Челси» зимой.

Этой зимой «Челси» потратил около 323 млн фунтов – больше, чем все клубы Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1 вместе.

«За всю карьеру я еще ни разу такого не видел. Это показывает, каковы амбиции клуба и жажда побед. В этом году у нас много травм. В «Челси» много новичков, и им нужно время, чтобы подготовиться и привыкнуть.

Знаем, что у нас не лучший сезон, но я действительно верю, что в этом можно найти позитив: если ты плохо начал, то можешь хорошо закончить. Нужно усвоить эту ситуацию как урок, постараться как можно скорее освоиться, потому что времени уже почти не осталось – скоро возобновится Лига чемпионов.

Нужно, чтобы все были готовы, на одной волне. Мы не будем готовы на максимум, но сейчас важно узнать друг друга и наладить химию», – сказал защитник «Челси».

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17 комментариев

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Висита Эльмурзаев
Ответ badaboom
Между прочим, это слова многолетнего капитана шейховского мешка😅 Даже он малость при***л от транжирства пенсов
мошок это рычагселона и сриал
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Spartakus1984
Только на кого они потратили эти огромные деньги?На непроверенных футболистов.
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LLiriKK
Ответ werowolf-gears
А Челси времен Абрамовича не мешок?
«Челси» времен Абрамовича, той же первой массовой закупки эпохи раннего Моуриньо, был в первую очередь про точечность и стратегическое видение проекта, а не сороку и всё блестящее.
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Лёха Жданчик
Сколько Челси уже слил денег на трансферы а все равно лучший игрок был Дрогба)
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Niko [Ars]
Ответ badaboom
Между прочим, это слова многолетнего капитана шейховского мешка😅 Даже он малость при***л от транжирства пенсов
да что там ПСЖ, он за денежный мешок Динамо "играл "))
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Ефим Зильберштейн
Ответ Гусейн Магомедрасулов
это показывает, что Челси так и остался денежным мешком, который не входит в пантеон великих клубов.
Можно подумать что великие клубы играют на голом интузиазме! Они тоже тратили и тратят огромные деньги но только много об этом не говорят!
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Денис Олегович
А самое смешное, что при всех этих трансферах в основе всё равно играет 38 летний Силва.
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Антимосковский
Ответ Aleksey Yashin
"Сейчас важно узнать друг друга и наладить химию" Если перед сезоном не наладить физику, то на одной химии далеко не уедешь
спартак нулевых не согласен
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-1
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werowolf-gears
Ответ badaboom
Между прочим, это слова многолетнего капитана шейховского мешка😅 Даже он малость при***л от транжирства пенсов
А Челси времен Абрамовича не мешок?
0
-4
-4
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Алексей Муравьёв
Это показывает тупость руководства, а не амбиции и жажду побед!
+6
-2
+4
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Акира_1
Ответ Nikita Filippov
А дело завели на Ман Сити…
Так Челси ничего не нарушает. Они просто нашли обход ффп, хоть и рискованный, но легальный.
+3
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badaboom
Между прочим, это слова многолетнего капитана шейховского мешка😅

Даже он малость при***л от транжирства пенсов
+19
-2
+17
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Aleksey Yashin
"Сейчас важно узнать друг друга и наладить химию"
Если перед сезоном не наладить физику, то на одной химии далеко не уедешь
+4
0
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DolJun
отличный настрой. силва и бенуа неплохо смотрятся вместе, атакующим игрокам тоже нужно подтягиваться
0
-1
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Nikita Filippov
А дело завели на Ман Сити…
+1
-5
-4
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Гусейн Магомедрасулов
это показывает, что Челси так и остался денежным мешком, который не входит в пантеон великих клубов.
+1
-5
-4
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Экспертное мнение
Ноттингем Форест на максималках
+1
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