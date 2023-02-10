«Челси» и Тиаго Силва согласовали новый контракт сроком до лета 2024-го

«Челси» согласовал новый контракт с .

Как пишет журналист , лондонский клуб достиг полной договоренности с центральным защитником об условиях нового контракта. Срок соглашения будет рассчитан до июня 2024 года.

Сейчас «Челси» готовит необходимые бумаги. Новый контракт с бразильцем скоро подпишут.

Тиаго выступает за «Челси» с 2020 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне Силва сделал 2 голевые передачи в 24 матчах за « » во всех турнирах.

Полную статистику 38-летнего футболиста можно изучить здесь.

Грэм Поттер: «Футбольный интеллект Тиаго Силвы выше, чем у кого бы то ни было. Он лидер «Челси»

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