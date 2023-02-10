«Челси» и Тиаго Силва согласовали новый контракт сроком до лета 2024-го
«Челси» согласовал новый контракт с Тиаго Силвой.
Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб достиг полной договоренности с центральным защитником об условиях нового контракта. Срок соглашения будет рассчитан до июня 2024 года.
Сейчас «Челси» готовит необходимые бумаги. Новый контракт с бразильцем скоро подпишут.
Тиаго выступает за «Челси» с 2020 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.
В этом сезоне Силва сделал 2 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах.
Полную статистику 38-летнего футболиста можно изучить здесь.
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