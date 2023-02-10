«Челси» и Тиаго Силва согласовали новый контракт сроком до лета 2024-го

Теги Челси премьер-лига Англия Тиаго Силва Фабрицио Романо Футбол

«Челси» согласовал новый контракт с Тиаго Силвой.

Как пишет журналист Фабрицио Романо, лондонский клуб достиг полной договоренности с центральным защитником об условиях нового контракта. Срок соглашения будет рассчитан до июня 2024 года.

Сейчас «Челси» готовит необходимые бумаги. Новый контракт с бразильцем скоро подпишут.

Тиаго выступает за «Челси» с 2020 года. С клубом он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.

В этом сезоне Силва сделал 2 голевые передачи в 24 матчах за «Челси» во всех турнирах.

Полную статистику 38-летнего футболиста можно изучить здесь.

Грэм Поттер: «Футбольный интеллект Тиаго Силвы выше, чем у кого бы то ни было. Он лидер «Челси»

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26 комментариев

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GuruFutbola
Ответ The Best
В ЛЧ можно больше бабок поднять как минимум,или по твоему мнению лушче в Лиге Европы играть и вылетать от Айнтрахта?)
Лучше выйти в финал, чем вылететь в 1/8
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Shuller18
Ответ Febos_
почему тогда купили Мало Гюсто ?
Хех, ты серьезно спрашиваешь об этом в контексте нынешнего Челси и его трансферной политики?)) А так, ну Джеймс слишком хрустальный, АСспи уже больше ЦЗ, нежели латераль.
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The Best
Ответ GuruFutbola
А толку то?
В ЛЧ можно больше бабок поднять как минимум,или по твоему мнению лушче в Лиге Европы играть и вылетать от Айнтрахта?)
+1
0
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Febos_
Ответ Shuller18
А Аспи куда уйдет? У него еще год о контракту.
почему тогда купили Мало Гюсто ?
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Shuller18
Ответ Febos_
с уходом жоржа и аспи , нельзя было допустить ещё и уход Тиаго, команде нужны ветераны с лидерскими качествами . Ожидаю что Тиаго постепенно отдаст роль основного защитника, а для игрока подмены он шикарный вариант.
А Аспи куда уйдет? У него еще год о контракту.
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Febos_
с уходом жоржа и аспи , нельзя было допустить ещё и уход Тиаго, команде нужны ветераны с лидерскими качествами . Ожидаю что Тиаго постепенно отдаст роль основного защитника, а для игрока подмены он шикарный вариант.
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0
0
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GuruFutbola
Ответ Elkorazon01
Челси хотя бы в лиге чемпионов играет😂
А толку то?
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Elkorazon01
Ответ GuruFutbola
Ну апл это спорно еще, велика вероятность, что закончит именно в чемпиошипе, тем более в челси
Челси хотя бы в лиге чемпионов играет😂
+2
-2
0
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TravenS
Ответ Юрий Кечко
Да просто с Иброй забились кто дольше будет играть
Там Буффон может их перебить
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The Best
Ответ Фанат Лионеля Месси
Единственный нормальный защитник в ФК Меме 60-ий Сильва Ещё смешнее становится ,когда понимаешь ,что ФК мем потратил 200+ млн на защиту за последние полгода
И при этом не задействовал рычаги)
И кстати Тьяго Сильва > ФК Цырк которого нагнул Айнтрахт в Лиге Европы)
+5
-3
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инок
Даже в таком возрасте Тиаго образец для подражания и лучший защитник команды. Смело продляйте контракт.
+2
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Совесть Черданцева
Бразильский Златан
+1
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Юрий Кечко
Да просто с Иброй забились кто дольше будет играть
+5
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GuruFutbola
Ответ Born is the King
Будет играть играть до 40 как сам и хотел. Тем более в АПЛ ,тем более в Челси
Ну апл это спорно еще, велика вероятность, что закончит именно в чемпиошипе, тем более в челси
+5
-10
-5
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alesel
Не думал, что он станет настолько важным и знаковым защитником когда перешел. Правильное решение, что продлили
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Нурлан Баетов
Со времен Терри не было такого надежного защитника. Надеюсь потом найдут ему место в системе клуба.
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The Best
Одно из лучших подписаний за несколько лет,настоящий кеп.Будет учителем и наставником для Фофаны и Бадиашиля)
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kaka10
Столько топ сезонов выдал
В итоге ЛЧ выиграл в Челси. Один из лучших защитников своего поколения
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#SharkTeam
Дали бы и ему контракт как новичкам
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Александр Фёдоров
Лидер,здорово что продлил
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Акира_1
Сильва + Бадьяшилье и Фофана на подмене. А со временем будет чисто французская линия ЦЗ после завершения Тьяго.
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deadjoker
Дед пока тянет и для ротации очень нужен, но нужно остальных подтягивать.
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DolJun
вроде силва с бенуа неплохо вместе смотрятся в центре обороны, но его продление - это тупиковый путь, имхо. надеюсь это сделали только ради того, чтобы он опыт передал молодым. а так, если фофана будет здоров, то именно они с бенуа должны составить пару цз в челси и, в перспективе, в сборной.
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Фанат Лионеля Месси
Единственный нормальный защитник в ФК Меме 60-ий Сильва
Ещё смешнее становится ,когда понимаешь ,что ФК мем потратил 200+ млн на защиту за последние полгода
+5
-8
-3
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Born is the King
Будет играть играть до 40 как сам и хотел. Тем более в АПЛ ,тем более в Челси
+17
-4
+13
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