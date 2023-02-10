«Реал» понимает необходимость покупки игрока в атаку. Изучаются разные варианты – от центрфорварда до нападающего, который может сыграть справа

« » рассчитывать подписать футболистов атакующую линию.

В мадридском клубе понимают, что им необходимо улучшить свою атаку перед следующим сезоном.

Шаги для решения этой проблемы предпринимаются, об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что «Реал» интересуется различными игроками и изучает разные варианты – от центральных нападающих до нападающих, которые могут сыграть справа.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», но вряд ли это произойдет во время летнего трансферного окна.