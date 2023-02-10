«Реал» понимает необходимость покупки игрока в атаку. Изучаются разные варианты – от центрфорварда до нападающего, который может сыграть справа

Теги Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» рассчитывать подписать футболистов атакующую линию.

В мадридском клубе понимают, что им необходимо улучшить свою атаку перед следующим сезоном.

Шаги для решения этой проблемы предпринимаются, об этом сообщает The Athletic.

Отмечается, что «Реал» интересуется различными игроками и изучает разные варианты – от центральных нападающих до нападающих, которые могут сыграть справа.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», но вряд ли это произойдет во время летнего трансферного окна.

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5 комментариев

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dr. cage
Нужно было ещё летом драться за Гнабри или Нкунку..

Из доступных прям сейчас видится Кьеза.. Он конечно не нап, но правого форварда исполнить может.
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HI MARS
Даже нормальных вариантов на рынке нет.Ну кого брать?Старого Кейна?Травматичного Фирмино?Кота в мешке Осимхена за оверпрайс?
В идеале было бы отлично взять какого нибудь Влаховича в аренду на год,пока Ювентус без ЛЧ.А там и новые звёзды вырастут и Эндрик подтянется
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Peter Parker
Ну все сходится, точно Сперцян 😄
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Андрей Хенто
Флорентино просто обязан усилить команду и причём не только эта позиция требует усиления. Очень много работы предстоит на трансферном рынке.
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ARIGAMI ARIGAMI
Можно попробовать подписать Осимхена, но это будет недёшево
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