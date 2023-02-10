«Реал» понимает необходимость покупки игрока в атаку. Изучаются разные варианты – от центрфорварда до нападающего, который может сыграть справа
«Реал» рассчитывать подписать футболистов атакующую линию.
В мадридском клубе понимают, что им необходимо улучшить свою атаку перед следующим сезоном.
Шаги для решения этой проблемы предпринимаются, об этом сообщает The Athletic.
Отмечается, что «Реал» интересуется различными игроками и изучает разные варианты – от центральных нападающих до нападающих, которые могут сыграть справа.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе хочет перейти в «Реал», но вряд ли это произойдет во время летнего трансферного окна.
Из доступных прям сейчас видится Кьеза.. Он конечно не нап, но правого форварда исполнить может.
В идеале было бы отлично взять какого нибудь Влаховича в аренду на год,пока Ювентус без ЛЧ.А там и новые звёзды вырастут и Эндрик подтянется