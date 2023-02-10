Форвард «Факела» Марков: «Лимит на легионеров в РПЛ не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда – кто лучше, тот играет»

Евгений Марков считает, что лимит на легионеров не нужен в Мир .

– Считаю, что лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда. Кто лучше, тот играет.

– Нет ли опасений, что тогда все команды РПЛ будут, как «Зенит», с восемью легионерами в составе?

– Так, к сожалению, не получится. Для того чтобы привести восемь качественных легионеров, нужны большие деньги, а они есть не у всех, – сказал форвард «Факела».

Напомним, с сезона-2022/2023 в РПЛ действует лимит на легионеров «13+12»: в заявке позволяется иметь 13 иностранцев и не менее 12 игроков с российским паспортом. На поле при этом одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

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