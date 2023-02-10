Форвард «Факела» Марков: «Лимит на легионеров в РПЛ не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда – кто лучше, тот играет»

Теги премьер-лига Россия Факел Евгений Марков лимит на легионеров Футбол

Евгений Марков считает, что лимит на легионеров не нужен в Мир РПЛ.

– Считаю, что лимит на легионеров не нужен. Должна быть конкурентоспособная среда. Кто лучше, тот играет.

– Нет ли опасений, что тогда все команды РПЛ будут, как «Зенит», с восемью легионерами в составе?

– Так, к сожалению, не получится. Для того чтобы привести восемь качественных легионеров, нужны большие деньги, а они есть не у всех, – сказал форвард «Факела».

Напомним, с сезона-2022/2023 в РПЛ действует лимит на легионеров «13+12»: в заявке позволяется иметь 13 иностранцев и не менее 12 игроков с российским паспортом. На поле при этом одновременно могут находиться не более восьми легионеров.

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5 комментариев

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Юрий Кечко
Ответ Сергей Орлов
Всё правильно, лимит не нужен. Только вот Марков при его отсутствии играть не будет)
Ну в Факеле будет
Сейчас и так 13 легов можно , много их в факеле ?
+1
0
+1
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Юрий Кечко
Плюсик в карму этому нетипичному паспортисту
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
игрочишка всея руси
Лучше привезут обычного легионерчика чем воспитывать давать своему время .
+1
-2
-1
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Михаил1970
Задачу победить на олимпийских играх еще не отменили.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Всё правильно, лимит не нужен. Только вот Марков при его отсутствии играть не будет)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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