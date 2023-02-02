Бердыев об уходе сильных легионеров из РПЛ: «В перспективе это на пользу – шаг назад, чтобы потом сделать два вперед»

Теги Курбан Бердыев премьер-лига Россия лимит на легионеров Спорт-Экспресс Футбол

Курбан Бердыев высказался об оттоке легионеров из Мир РПЛ.

— Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с тем временем, когда вы в последний раз работали в лиге?

— С уходом сильных легионеров уровень, безусловно, понизился. Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя.

Если говорить в перспективе, для российского футбола данная ситуация на пользу. Пусть сейчас мы опустились по уровню на какое-то время, но это шаг назад, чтобы потом сделать два вперед, – сказал главный тренер «Сочи».

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27 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Amalfitano
Раз они не уехали играть в сильные чемпионаты - получается, что не прогрессируют.
Странная у тебя "логика" : согласно ей Акинфеев вообще никогда не прогрессировал.
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Amalfitano
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Да ты шо, правда? В Ростове молодые игроки не прогрессируют?
Раз они не уехали играть в сильные чемпионаты - получается, что не прогрессируют.
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Amalfitano
Бердыев был бы прав если в рпл каждые сезон появлялись по 2-3 Пиняевых, по 10-15 молодых иргоков которые в обойме клубов, а не только в заявке для галочки, и если бы каждый год 2-3 наших игрока уезжали играть в топ чемпионаты а еще 5-6 в чемпионаты по слабее. В этом случае, лет через 10 такой работы мы бы имели сборную сопоставимую с хорваиской(я не имею ввиду их результаты).
А пока никаких предпосылок для этого нет. Клубные академии малоэфективны. Нужны академии Коноплёва и новые Осинькины. Не бывшие известные футболисты в академиях, а именно Осинькины
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Дмитрий
По такой схеме чемпионат Северной Кореи стал лучшим во Вселенной!
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Johnie
Но только никто этой перспективой не воспользуется…
Да ты шо, правда? В Ростове молодые игроки не прогрессируют?
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SAF22
Ответ Johnie
Но только никто этой перспективой не воспользуется…
Будет желание - воспользуются. Это не отставание в сложном медицинском оборудовании, не отставание в разработках лекарств, не отставание в робототехнике и космосе. Здесь все может быть хорошо и, верю, будет все хорошо. Сейчас может быть ощущение безысходности, но очень скоро будет шанс на качественные изменения
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Антон Абызов
"че-че, а разваливать я умею") Пусть и Барсу обыгрывал.
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Алар
Шаг назад сделан. Будет ли два шага вперед?
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FSFAFA
На пользу!
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Amroyan
Кокорин: со стулом в руках сделал два шага назад для разгона и один вперёд, чтобы треснуть Паку
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Topordo
В теории это возможно, конечно.
Но вот на практике шагов вперед может и не произойти…
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Владимир
Дядя Вова не крутите задом
Не крутите задом вам говорят
Две шаги налево
две шаги направо
шаг вперёд и два назад
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Sobachkin
Ответ Albert Rrahmani
Я один слышу год за годом, а точнее уже десятилетия, про "сильных молодых игроков"? Им самим не надоело врать другим и самим себе? Все из разряда "санкции нам только на пользу". Боже...
Первый контракт с кучей нулей ставит крест на желании развиваться, это как у Кокорина и Игнатьева, а все там попытки уехать в Европу блеф. И тем более сейчас, когда по СМИ идёт ушат сказок про недружественные страны. Последнее стоящее поколение жило само по себе и легионеров её боялось, я о Керже, Шаве, Погребняке и Павлюченко.
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Kit Belleu
Хорошие слова.Но они бывают,что только слова,а не дела.ДОЛЕКО НЕ ВСЕГДА ПОЛУЧАЕТСЯ СДЕЛАТЬ ШАГ ВПЕРЕД.Хорошо если второго назад небудет.Слова и дела,дела и слова,как это часто не совпадает.
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BaltikaSPb
Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя.
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Наши молодые футболеры проявляют себя до подписания первого крупного контракта, а дальше - жизнь удалась и хоть трава не расти
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Ruzai
У нас что ни шаг то назад. Забываем шаги вперед делать.
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Kit244098
Надо бы туркмену к анисимову в Тему сходить. Оптимизмом поделиться)) Видать совсем все плохо, если дед взялся Ленина цитировать...
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камикадзе
Смогут ли воспользоваться этим шансом?! Нужны свежие фрукты на руководящие должности
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Direct free kick
"Главное, чтобы Нобоа остался", наверняка так подумал Курбан
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вовочка6762
У нас есть сильные легионеры ?
Интересно кто это ?
Если только Кокорин ....
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Albert Rrahmani
Я один слышу год за годом, а точнее уже десятилетия, про "сильных молодых игроков"? Им самим не надоело врать другим и самим себе? Все из разряда "санкции нам только на пользу". Боже...
+25
-6
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StanK
На пользу, ага
Потом можно их закупить, используя свои схемы, так?
+17
-4
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За Валенсию с 1999
Ответ Кино Музыка
Сейчас Бердыеву объяснят, что он не разбирается в футболе)
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-12
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Кино Музыка
Сейчас Бердыеву объяснят, что он не разбирается в футболе)
+5
-11
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Overkiller
Чуть наоборот.

"Тоталитарный рэп - это танец:
Шаг вперёд, два шага назад."

(с) К. Кинчев - "Тоталитарный рэп"
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