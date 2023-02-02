Бердыев об уходе сильных легионеров из РПЛ: «В перспективе это на пользу – шаг назад, чтобы потом сделать два вперед»
Курбан Бердыев высказался об оттоке легионеров из Мир РПЛ.
— Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с тем временем, когда вы в последний раз работали в лиге?
— С уходом сильных легионеров уровень, безусловно, понизился. Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя.
Если говорить в перспективе, для российского футбола данная ситуация на пользу. Пусть сейчас мы опустились по уровню на какое-то время, но это шаг назад, чтобы потом сделать два вперед, – сказал главный тренер «Сочи».
А пока никаких предпосылок для этого нет. Клубные академии малоэфективны. Нужны академии Коноплёва и новые Осинькины. Не бывшие известные футболисты в академиях, а именно Осинькины
Но вот на практике шагов вперед может и не произойти…
Не крутите задом вам говорят
Две шаги налево
две шаги направо
шаг вперёд и два назад
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Наши молодые футболеры проявляют себя до подписания первого крупного контракта, а дальше - жизнь удалась и хоть трава не расти
Интересно кто это ?
Если только Кокорин ....
Потом можно их закупить, используя свои схемы, так?
"Тоталитарный рэп - это танец:
Шаг вперёд, два шага назад."
(с) К. Кинчев - "Тоталитарный рэп"