Бердыев об уходе сильных легионеров из РПЛ: «В перспективе это на пользу – шаг назад, чтобы потом сделать два вперед»

высказался об оттоке легионеров из Мир .

— Можете ли вы сравнить уровень РПЛ с тем временем, когда вы в последний раз работали в лиге?

— С уходом сильных легионеров уровень, безусловно, понизился. Но есть возможность молодым российским игрокам проявлять себя.

Если говорить в перспективе, для российского футбола данная ситуация на пользу. Пусть сейчас мы опустились по уровню на какое-то время, но это шаг назад, чтобы потом сделать два вперед, – сказал главный тренер «Сочи».