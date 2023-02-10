Медведева о том, почему поддерживает «Динамо»: «Синий, «Время первых». Желаю ребятам стабильности, собранности и сплоченности»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Евгения Медведева ТАСС Футбол

Евгения Медведева объяснила, почему поддерживает футбольный клуб» Динамо».

«Почему «Динамо»? Синий, «Время первых» (команда, которую возглавляла Медведева на Кубке Первого канала по фигурному катанию).

Могу пожелать ребятам только стабильности, собранности на матчах и сплоченности, буду приходить, переживать.

Верю в «Динамо», одна жизнь – одна команда», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах

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16 комментариев

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balander09
Синий значит свежесть
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Игорь Колупанов
Какие все остроумные в коментах)))А сами почему за свой клуб болеете???По крайне мере в глорстве её обвинить трудно.
Пригласили пару раз на матч,познакомилась с кем то из игроков,посетила пару мероприятий и возник интерес + при Шварце игра у Динамо была красивая
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андрэ
гладиолус
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Древний спартач
Синие в "Бригаде" были воры старой формации .
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Невский баклан
- Женя почему Динамо?
- Дура потому что)
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virt
Женя дальтоник? Вообще то бело-голубые.С какой стати время бело-голубых,посмотри историю клуба.Последний раз получемпионство в 76 ом.
И опять же ознакомься с историей, какое ведомство стоит за обществом Динамо. Проб некуда ставить,руки по локоть в крови.
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Hennady
Ответ Ольга Ольгина
Почему Динамо? Потому что синий... 🤣🤣🤣🤣 ну очень исчерпывающий ответ. Вообще то клубы, спортсменов мне казалось, любят за другое, а не за цвет формы. Но тут вообще беда.
Ну я лет с 10 не любил Спартак из-за формы, но еще потому что побеждал постоянно в чемпионате.
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Самасебезвезда
Ответ Hong Kil
-Ты динамщица? -я не такая, я жду трамвая
Ага, Женька-Динамо.
+1
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Hong Kil
-Ты динамщица?
-я не такая, я жду трамвая
+2
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Ольга Ольгина
Почему Динамо? Потому что синий... 🤣🤣🤣🤣 ну очень исчерпывающий ответ. Вообще то клубы, спортсменов мне казалось, любят за другое, а не за цвет формы. Но тут вообще беда.
+4
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+4
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Назар Игорь
Синие? Тогда уж Челси, синее не бывает.
+1
0
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Алексей Тарлыков
Сидоров, почему ты за Спартак?
-ну красный
-так у ЦСКА тоже красный есть
-ну время первых
-на первом Зенит
-ну потому что...
+11
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+11
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Самасебезвезда
-Почему ты поддерживаешь Динамо?
-потому что гладиолус.
Мда, не продумали с агентом ответ на такой вопрос. Косяк. 🤣
+9
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+9
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Тиджани Бабангида
Вообщем,без какой-либо понятной причины. Лишь PR в чистом виде и для неё и для клуба
+12
0
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Streetbor
потому что в пятницу синяя 🍻
+14
0
+14
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Теннисный абсолют
Женечка лучшая русская фигуристка!
+1
-9
-8
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