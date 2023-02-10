Медведева о том, почему поддерживает «Динамо»: «Синий, «Время первых». Желаю ребятам стабильности, собранности и сплоченности»

Евгения Медведева объяснила, почему поддерживает футбольный клуб» Динамо».

«Почему «Динамо»? Синий, «Время первых» (команда, которую возглавляла Медведева на Кубке Первого канала по фигурному катанию).

Могу пожелать ребятам только стабильности, собранности на матчах и сплоченности, буду приходить, переживать.

Верю в «Динамо», одна жизнь – одна команда», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

« » занимает четвертое место в турнирной таблице Мир , набрав 29 очков в 17 матчах

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