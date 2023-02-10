Медведева о том, почему поддерживает «Динамо»: «Синий, «Время первых». Желаю ребятам стабильности, собранности и сплоченности»
Евгения Медведева объяснила, почему поддерживает футбольный клуб» Динамо».
«Почему «Динамо»? Синий, «Время первых» (команда, которую возглавляла Медведева на Кубке Первого канала по фигурному катанию).
Могу пожелать ребятам только стабильности, собранности на матчах и сплоченности, буду приходить, переживать.
Верю в «Динамо», одна жизнь – одна команда», – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 29 очков в 17 матчах
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Пригласили пару раз на матч,познакомилась с кем то из игроков,посетила пару мероприятий и возник интерес + при Шварце игра у Динамо была красивая
- Дура потому что)
И опять же ознакомься с историей, какое ведомство стоит за обществом Динамо. Проб некуда ставить,руки по локоть в крови.
-я не такая, я жду трамвая
-ну красный
-так у ЦСКА тоже красный есть
-ну время первых
-на первом Зенит
-ну потому что...
-потому что гладиолус.
Мда, не продумали с агентом ответ на такой вопрос. Косяк. 🤣