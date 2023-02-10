Наумов о Дзюбе в «Локо»: «Не ожидал, что он перешагнет через свою меркантильность ради футбола»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Николай Наумов Футбол

Николай Наумов оценил переход форварда Артема Дзюбы в «Локомотив».

— Дзюба, конечно, усилит «Локомотив» — это вообще хороший вариант для всех, в том числе для самого Артема. Хотя я не ожидал от Дзюбы, что он перешагнет через себя, через свою меркантильность ради футбола.

Зарплата у него в «Локо» не очень большая, но он понимал, что возвращается в Москву, в медийное пространство к финалу карьеры. Так что для него это очень хороший вариант.

— Дзюба — человек с яркими лидерскими качествами. Не будет ли у него конфликта интересов в раздевалке с тем же Бариновым?

— Нет, не будет. Баринов — совсем другой человек, и он совсем за другие вещи там отвечает. Так что, уверен, они поладят, тем более в сборной вместе играли, хорошо знакомы друг с другом. Так что волноваться не стоит, будет все в порядке.

Я рад приходу Дзюбы и думаю, что «Локо», безусловно, выполнит задачу — по крайней мере не вылетит точно, и есть шанс войти в десятку. Если будут по итогу в середине таблицы — будет очень хорошо в этом сезоне. Плюс есть шансы за Кубок побороться. А уже на следующий год можно будет строить команду, – сказал экс-президент «Локомотива».

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4 комментария

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тот самый Кадрус
Наумов так сказал, будто у Дзюбы были варианты, где ему з/п больше могли предложить. Самые большие зарплаты это в Зените, Спартаке, ЦСКА, Краснодаре и в Локомотиве. Всем перечисленным клубам кроме Локо он не нужен да и в Локо его позвали чисто из-за турнирного положения. Так что будь он чисто за футбол, поехал бы в тот же Оренбург, где интересный тренер и забивной форвард уехал.
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Арсений Элин
У кого то жемчуг мелкий,а у кого то суп жидкий...2/3 в России в ГОД столько не получают сколько этот рукоблуд будет получать в месяц в локо!((
+1
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Mapku3
2,5 ляма в месяц - не очень большая? Сейчас футболистки хай поднимут!
+2
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Утя Ваткин
Так лучше хоть за такие " копейки" 4 месяца в штрафной постоять ему. Хотя думаю пользу принести может.
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