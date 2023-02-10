«Барса» оспорит в CAS отказ ФИФА оформить трансфер Хулиана Араухо

Теги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси Барселона Ла Лига возможные трансферы ФИФА CAS Матеу Алемани Хулиан Араухо Футбол

«Барселона» подала апелляцию в CAS из-за трансфера Хулиана Араухо.

Напомним, каталонский клуб хотел оформить переход защитника «Лос-Анджелес Гэлакси», но не уложился в дедлайн и опоздал на 18 секунд с регистрацией. 

«Барселона» обратилась в ФИФА, чтобы закрыть сделку, но в организации отказали, заявив, что трансфер игрока не был завершен в соответствии с действующими правилами.

Директор «Барсы» Матеу Алемани заявил, что клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

«Мы хотели видеть Араухо во второй команде. Он нам нужен, и мы будем искать решение через CAS. Возможно, он будет играть в другом клубе в течение пяти месяцев, а затем присоединится к нам», – сказал Алемани.

«Барса» на 18 секунд опоздала с трансфером нового защитника. И винит в этом глюк компьютера 😐

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8 комментариев

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RYBvsSAB
точнее хотелось бы, как и любого другого клуба против них
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RYBvsSAB
не удивлюсь, если выиграют дело, а то возомнили себя эти уефа-фифа Царями ...
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Masynchin
Если Силву не заявили за 14 секунд, то с чего Араухо должны?
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sacha2
Принцип - стар как Мир: кто опоздал - тот не успел...
+3
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Real Madrid l
Всё правильно, игрок то тоже без команды остался
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Роман
Благодаря Месси Барса до сих пор разгребает проблемы с финансами и их трансферами.
Во истину великий игрок.
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ПравдоРуб
В Пятерке мне тоже один раз не пробили пиво в 18 секунд 12-го, я в суд не жаловался
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-2
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Yu123
опоздали и ноют как обычно
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-3
-1
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