«Барса» оспорит в CAS отказ ФИФА оформить трансфер Хулиана Араухо

« » подала апелляцию в CAS из-за трансфера .

Напомним, каталонский клуб хотел оформить переход защитника « », но не уложился в дедлайн и опоздал на 18 секунд с регистрацией.

«Барселона» обратилась в , чтобы закрыть сделку, но в организации отказали, заявив, что трансфер игрока не был завершен в соответствии с действующими правилами.

Директор «Барсы» Матеу Алемани заявил, что клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

«Мы хотели видеть Араухо во второй команде. Он нам нужен, и мы будем искать решение через . Возможно, он будет играть в другом клубе в течение пяти месяцев, а затем присоединится к нам», – сказал Алемани.

«Барса» на 18 секунд опоздала с трансфером нового защитника. И винит в этом глюк компьютера 😐

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