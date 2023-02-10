«Барса» оспорит в CAS отказ ФИФА оформить трансфер Хулиана Араухо
«Барселона» подала апелляцию в CAS из-за трансфера Хулиана Араухо.
Напомним, каталонский клуб хотел оформить переход защитника «Лос-Анджелес Гэлакси», но не уложился в дедлайн и опоздал на 18 секунд с регистрацией.
«Барселона» обратилась в ФИФА, чтобы закрыть сделку, но в организации отказали, заявив, что трансфер игрока не был завершен в соответствии с действующими правилами.
Директор «Барсы» Матеу Алемани заявил, что клуб подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
«Мы хотели видеть Араухо во второй команде. Он нам нужен, и мы будем искать решение через CAS. Возможно, он будет играть в другом клубе в течение пяти месяцев, а затем присоединится к нам», – сказал Алемани.
«Барса» на 18 секунд опоздала с трансфером нового защитника. И винит в этом глюк компьютера 😐
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