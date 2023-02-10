Дуайт Йорк: «В «МЮ»-99 никто из нынешней команды не пробился бы. Рэшфорда мы с Коулом усадили бы на скамейку, шансов против Гиггза и Бекхэма тоже нет»
Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк сравнил его команду с нынешней.
– Кто из текущего состава мог бы попасть в «МЮ» вашего времени, в частности 1999 года?
– Большинство из тех, с кем я играл, пробились бы в состав этого «МЮ», а вот из нынешнего состава в мою команду никто бы не попал. Даже Маркус Рэшфорд не имел бы ни единого шанса. Он бы не смог выиграть конкуренцию у Гиггза или Бекхэма, без шансов.
Мы выиграли требл, а это невозможно без соответствующих игроков. Мы с Энди Коулом усадили бы Рэшфорда на скамейку, – сказал Йорк.
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Сравнения вообще нифтему.
Другая физуха, условия и т.д
Весь футбол развивается
И тот мю, без кина в центре поля, умудрился ушатать железобетонную Баварию в финале. А так, дуайт все верно говорит. Нет нынче стержня в мю, и звиздюлей нынешним звиздунам некому вставить.
Я уж молчу про золотые девяностые в принципе...
Сначала Динамо накосячило с Баварией, потом Бавария накосячила в финале.
Уверен Динамо забрало бы финал, если бы вышли, тогда они были лучшими в Европе в плане игры.
Шмейхель при всей своей харизме привозил почаще де Хеа.
Да и Ирвин по стилю в современном футболе не был бы безальтернативным.
Блумквиста вполне мог заменить Бруно, он сильнее.