Дуайт Йорк: «В «МЮ»-99 никто из нынешней команды не пробился бы. Рэшфорда мы с Коулом усадили бы на скамейку, шансов против Гиггза и Бекхэма тоже нет»

Экс-форвард « » сравнил его команду с нынешней.

– Кто из текущего состава мог бы попасть в «МЮ» вашего времени, в частности 1999 года?

– Большинство из тех, с кем я играл, пробились бы в состав этого «МЮ», а вот из нынешнего состава в мою команду никто бы не попал. Даже Маркус Рэшфорд не имел бы ни единого шанса. Он бы не смог выиграть конкуренцию у или , без шансов.

Мы выиграли требл, а это невозможно без соответствующих игроков. Мы с Энди Коулом усадили бы на скамейку, – сказал Йорк.

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