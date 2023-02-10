Дуайт Йорк: «В «МЮ»-99 никто из нынешней команды не пробился бы. Рэшфорда мы с Коулом усадили бы на скамейку, шансов против Гиггза и Бекхэма тоже нет»

Теги Манчестер Юнайтед Райан Гиггз Энди Коул премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм Дуайт Йорк Маркус Рэшфорд Футбол

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк сравнил его команду с нынешней.

– Кто из текущего состава мог бы попасть в «МЮ» вашего времени, в частности 1999 года?

– Большинство из тех, с кем я играл, пробились бы в состав этого «МЮ», а вот из нынешнего состава в мою команду никто бы не попал. Даже Маркус Рэшфорд не имел бы ни единого шанса. Он бы не смог выиграть конкуренцию у Гиггза или Бекхэма, без шансов.

Мы выиграли требл, а это невозможно без соответствующих игроков. Мы с Энди Коулом усадили бы Рэшфорда на скамейку, – сказал Йорк.

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33 комментария

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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ответ igls54
Кавазашвили с Мостовым усадили бы и тогдашний, и нынешний МЮ на скамейку
И всю сборную Бразилии
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Garikus89
Ответ igls54
Кавазашвили с Мостовым усадили бы и тогдашний, и нынешний МЮ на скамейку
Мостовой бы нынешний состав точно усадил на скамейку, но его не зовут на тренерский мостик из-за какой-то там бумажки :(
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xQcoW
Но легенду Уэбба точно не заменить
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градус ненависти
Ответ Митрандир цвета хаки
Важно уточнить один важный момент. Сила не в самом Фергюсоне, так как его стиль игры был и у любого физрука в средней школе, а его умении работать с судьями.
С судьями он только в АПЛ работал, в ЛЧ его никто не тянул
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Митрандир цвета хаки
Ответ градус ненависти
Сила той команды была прежде всего в Фергюссоне. А по отдельности это три-четыре звезды + древесина, которая без Фергюссона нигде не заиграла. Средний уровень игроков (не команды, а именно игроков) у нынешнего МЮ намного выше.
Важно уточнить один важный момент. Сила не в самом Фергюсоне, так как его стиль игры был и у любого физрука в средней школе, а его умении работать с судьями.
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градус ненависти
Ответ Los Galácticos
Йорк и Коул тогда были на уровне Индзаги и Дель Пьеро, Шевченко и Реброва, все эти дуэты в нападении были лучшими на тот момент.
Как дуэт они вообще были, наверное, лучшими. Но именно как дуэт, никто из них не был претендентом на ЗМ
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Artuom Batishev
Ответ градус ненависти
Куда уж Каземиро, Рашфорду, Варану до таких монстров футбола как Блумквист, Гриннинг, Кройфф-младший, Уэс Браун и Хеннинг Берг
Йорк явно говорит о старте. А в запас Рэш, Кас и прочие конечно бы попали, никто и не спорит)
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градус ненависти
Ответ igls54
Кавазашвили с Мостовым усадили бы и тогдашний, и нынешний МЮ на скамейку
Мостовой еще и выиграл бы больше трофеев чем сэр, потому что лучше него играл в футбол
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no_one_perfect
Дуайт, ты сравнил команду победителя ЛЧ и команду, которая, как максимум, может бороться за место в ЛЧ…
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градус ненависти
Ответ Dm Kznts
ну это понятно что Йорки от красного словца это закинул. Сравнения вообще нифтему. Другая физуха, условия и т.д Весь футбол развивается
И Фергюссон. Я не знаю ни одного подобного примера, когда тренер многократно строил из в большинстве своём средних игроков чемпионские команды. Ну и согласен что футбол изменился, и сейчас бы это не работало, а те же Браун и Берг привозили бы в каждой игре (хотя Браун и тогда исполнял не хуже Магваера)
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414u
Ответ Костя Савенков
Все спорно, выиграет Рэшфорд все эти трофеи и его котировать будут на этом уровне. Рэшфорду пока не хватает одной вещи до завершенности. Это быть стабильным по ходу матча. Даже вчера местами откровенно дурака валял до гола. И за верховые мячи не всегда борется. А если так сравнивать, то сейчас он забивает больше, чем Гиггз и Бекхэм, если брать в среднем за игру. Думаю, что как раз Рэшфорд или Каземиро попали бы в тот МЮ. Но что творит Шоу. Идёт спокойно на троих, не теряет мяч, пас всегда точный, подачи резаные опасные, в защите без шансов для соперника. Люк в тройку лучших лз мира входит.
+ де хеа
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градус ненависти
Сила той команды была прежде всего в Фергюссоне. А по отдельности это три-четыре звезды + древесина, которая без Фергюссона нигде не заиграла. Средний уровень игроков (не команды, а именно игроков) у нынешнего МЮ намного выше.
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Dm Kznts
Ответ градус ненависти
Куда уж Каземиро, Рашфорду, Варану до таких монстров футбола как Блумквист, Гриннинг, Кройфф-младший, Уэс Браун и Хеннинг Берг
ну это понятно что Йорки от красного словца это закинул.
Сравнения вообще нифтему.
Другая физуха, условия и т.д
Весь футбол развивается
+2
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oberkorn
Вот если честно, то я тогда угарал с покупок блумиквиста и кройфа (сага с вратарями и вероном была позднее)
И тот мю, без кина в центре поля, умудрился ушатать железобетонную Баварию в финале. А так, дуайт все верно говорит. Нет нынче стержня в мю, и звиздюлей нынешним звиздунам некому вставить.
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Костя Савенков
Все спорно, выиграет Рэшфорд все эти трофеи и его котировать будут на этом уровне. Рэшфорду пока не хватает одной вещи до завершенности. Это быть стабильным по ходу матча. Даже вчера местами откровенно дурака валял до гола. И за верховые мячи не всегда борется. А если так сравнивать, то сейчас он забивает больше, чем Гиггз и Бекхэм, если брать в среднем за игру. Думаю, что как раз Рэшфорд или Каземиро попали бы в тот МЮ. Но что творит Шоу. Идёт спокойно на троих, не теряет мяч, пас всегда точный, подачи резаные опасные, в защите без шансов для соперника. Люк в тройку лучших лз мира входит.
+1
0
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градус ненависти
Куда уж Каземиро, Рашфорду, Варану до таких монстров футбола как Блумквист, Гриннинг, Кройфф-младший, Уэс Браун и Хеннинг Берг
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Dm Kznts
Ответ Reece24
Да уж повезло МЮ тогда. Сначала Динамо накосячило с Баварией, потом Бавария накосячила в финале. Уверен Динамо забрало бы финал, если бы вышли, тогда они были лучшими в Европе в плане игры.
с чемпионством и с КА тоже кто то накосячил? ))
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Direct free kick
Factos
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rigobersong
Гиггз думаю мог бы адаптироваться под игру современных вингеров, у него была скорость и выносливость, хороший дриблинг, но Бэкхэм?:) Слишком медленный, без дриблинга, его бы сегодня и Эланга на фланге посадил бы на скамейку, вот на позиции цпшника может быть еще и играл:))
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Black Phoenix
В МЮ-2008, 2009, 2011 - тоже. Нынешний молодняк - без шансов.
Я уж молчу про золотые девяностые в принципе...
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Виктор Никитин
Каземиро легко играл бы в старте
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Reece24
Да уж повезло МЮ тогда.
Сначала Динамо накосячило с Баварией, потом Бавария накосячила в финале.

Уверен Динамо забрало бы финал, если бы вышли, тогда они были лучшими в Европе в плане игры.
+1
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414u
Скромность не помешала бы легенде) про объективность молчу
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igls54
Кавазашвили с Мостовым усадили бы и тогдашний, и нынешний МЮ на скамейку
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Football Forever
Лисандро вполне мог посадить на лавку Берга или Йонсена.
Шмейхель при всей своей харизме привозил почаще де Хеа.
Да и Ирвин по стилю в современном футболе не был бы безальтернативным.
Блумквиста вполне мог заменить Бруно, он сильнее.
+3
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