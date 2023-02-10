«Пари НН» объявил об уходе Набиуллина и подписал форварда сборной Узбекистана Джиянова

«Пари НН» продолжает работу на трансферном рынке.

Команду покинул защитник , который выступал за « » с августа 2022 года. 27-летний футболист провел за нижегородский клуб 13 матчей во всех турнирах. Его контракт был рассчитан до 2024 года.

Также «Пари НН» объявил о подписании нападающего ташкентского « » Русланбека Джиянова. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Остаток сезона форвард проведет в аренде в «Олимпике».

В прошлом сезоне Джиянов провел 25 матчей в чемпионате Узбекистана, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Вместе с молодежной сборной (U 23) дошел до финала Кубка Азии (U 23). В ноябре 2022 года дебютировал за главную национальную команду страны в товарищеском матче против сборной России (0:0).

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