«Пари НН» объявил об уходе Набиуллина и подписал форварда сборной Узбекистана Джиянова

Теги премьер-лига Россия трансферы высшая лига Узбекистан Эльмир Набиуллин Пари НН Олимпик Ташкент Футбол

«Пари НН» продолжает работу на трансферном рынке.

Команду покинул защитник Эльмир Набиуллин, который выступал за «Пари НН» с августа 2022 года. 27-летний футболист провел за нижегородский клуб 13 матчей во всех турнирах. Его контракт был рассчитан до 2024 года.

Также «Пари НН» объявил о подписании нападающего ташкентского «Олимпика» Русланбека Джиянова. Соглашение рассчитано на 3,5 года. Остаток сезона форвард проведет в аренде в «Олимпике».

В прошлом сезоне Джиянов провел 25 матчей в чемпионате Узбекистана, забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. Вместе с молодежной сборной (U 23) дошел до финала Кубка Азии (U 23). В ноябре 2022 года дебютировал за главную национальную команду страны в товарищеском матче против сборной России (0:0).

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
16TH STATE
Из Олимпика в Пари, считай к прямым конкурентам ушёл
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий