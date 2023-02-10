«Пари НН» подтвердил переход Глушакова. Контракт – до конца сезона с опцией продления на год

стал игроком «Пари НН».

Переход 36-летнего игрока подтвердил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

«Подписан ли контакт с Глушаковым? Да.

Контракт до конца сезона с опцией продления еще на один сезон», – сказал Измайлов «Спорт-Экспрессу».

«Уверен, Глушаков усилит игру нашей команды и поможет в решении поставленных задач. У Дениса есть опыт борьбы за титулы, опыт выступлений за сборную.

Нам нужен футболист, познавший вкус больших побед и способный вдохновить партнеров по команде. Денис за время сборов уже влился в коллектив. Желаем ему проявить себя в составе нашего клуба», – отметил Измайлов в комментарии «Матч ТВ».

Сообщалось, что россиянин будет зарабатывать в « » 1 млн рублей в месяц.

Первую часть сезона Глушаков провел в «Химках». У него 1 голевая передача в 14 матчах текущего розыгрыша Мир .

Полную статистику 36-летнего полузащитника, который ранее выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат», можно найти здесь.

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