«Пари НН» подтвердил переход Глушакова. Контракт – до конца сезона с опцией продления на год

Теги премьер-лига Россия трансферы Денис Глушаков Пари НН Футбол

Денис Глушаков стал игроком «Пари НН».

Переход 36-летнего игрока подтвердил генеральный директор клуба Равиль Измайлов.

«Подписан ли контакт с Глушаковым? Да.

Контракт до конца сезона с опцией продления еще на один сезон», – сказал Измайлов «Спорт-Экспрессу».

«Уверен, Глушаков усилит игру нашей команды и поможет в решении поставленных задач. У Дениса есть опыт борьбы за титулы, опыт выступлений за сборную.

Нам нужен футболист, познавший вкус больших побед и способный вдохновить партнеров по команде. Денис за время сборов уже влился в коллектив. Желаем ему проявить себя в составе нашего клуба», – отметил Измайлов в комментарии «Матч ТВ».

Сообщалось, что россиянин будет зарабатывать в «Пари НН» 1 млн рублей в месяц.

Первую часть сезона Глушаков провел в «Химках». У него 1 голевая передача в 14 матчах текущего розыгрыша Мир РПЛ.

Полную статистику 36-летнего полузащитника, который ранее выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат», можно найти здесь.

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6 комментариев

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Иван Колгашкин
Удачи Глушакову, сейчас он в хорошей форме. Пусть всë получится.
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Destro7451
Сейчас все владельцы бань Нижнего Новгорода ведут себя как мухи, сидят и потирают лапы
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Лжетрофеич
История Успеха
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Никита Самарин
Как минимум спорное подписание, у Пари НН в центре полузащиты вроде было всё неплохо (Майга и Михайлов справлялись).
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Apol
Почему этого лысого чепуха еще берут в РПЛ
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Recreated
К Глушакову можно по разному относиться, но он сейчас очень хорош и непременно усилит команду, да и сам перейдёт из клоунских Химок в нормальный с точки зрения футбола клуб!
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