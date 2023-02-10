Глушаков подписал контракт с «Пари НН» до конца сезона с опцией продления на год («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Денис Глушаков Пари НН Чемпионат.com Футбол

Денис Глушаков стал игроком «Пари НН».

Как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Глушаков заключил с «Пари НН» контракт сроком до конца сезона с опцией продления еще на год.

По данным Ивана Карпова, Глушаков взял в новом клубе 88-й номер.

Сообщалось, что россиянин будет зарабатывать в «Пари НН» 1 млн рублей в месяц.

Первую часть сезона Глушаков провел в «Химках». У него 1 голевая передача в 14 матчах текущего розыгрыша Мир РПЛ.

Полную статистику 36-летнего полузащитника, который ранее выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат», можно найти здесь.

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5 комментариев

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Алвес нэвиновен
лет через 10-15-20 спартаковцы дозреют в понимании, что Глушаку нужно ставить бронзовую статую на входе на стадион.
Последний капитан приведший Спартак к чемпионству.
Глыба !
+4
-1
+3
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Михаил1970
Ответ Геннадий Тимченко
почему в статистику не засчитали результаты матчей Медиалиги, на которые он успевал в случаях ранней замены❓🤔
Потому-что Глушаков это похороны.
+1
0
+1
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Геннадий Тимченко
Ответ Apol
Почему в статистику не засчитали результаты матчей детского турнира в Миллерово, на которые он ходил?
если он и в них успевал выйти на поле до окончания матча Химок, то, полагаю, их тоже следует засчитать👍
0
-2
-2
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Apol
Ответ Геннадий Тимченко
почему в статистику не засчитали результаты матчей Медиалиги, на которые он успевал в случаях ранней замены❓🤔
Почему в статистику не засчитали результаты матчей детского турнира в Миллерово, на которые он ходил?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
почему в статистику не засчитали результаты матчей Медиалиги, на которые он успевал в случаях ранней замены❓🤔
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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