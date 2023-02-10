Глушаков подписал контракт с «Пари НН» до конца сезона с опцией продления на год («Чемпионат»)

стал игроком «Пари НН».

Как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Глушаков заключил с «Пари НН» контракт сроком до конца сезона с опцией продления еще на год.

По данным Ивана Карпова, Глушаков взял в новом клубе 88-й номер.

Сообщалось, что россиянин будет зарабатывать в « » 1 млн рублей в месяц.

Первую часть сезона Глушаков провел в «Химках». У него 1 голевая передача в 14 матчах текущего розыгрыша Мир .

Полную статистику 36-летнего полузащитника, который ранее выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат», можно найти здесь.

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