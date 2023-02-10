Глушаков подписал контракт с «Пари НН» до конца сезона с опцией продления на год («Чемпионат»)
Денис Глушаков стал игроком «Пари НН».
Как утверждает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Глушаков заключил с «Пари НН» контракт сроком до конца сезона с опцией продления еще на год.
По данным Ивана Карпова, Глушаков взял в новом клубе 88-й номер.
Сообщалось, что россиянин будет зарабатывать в «Пари НН» 1 млн рублей в месяц.
Первую часть сезона Глушаков провел в «Химках». У него 1 голевая передача в 14 матчах текущего розыгрыша Мир РПЛ.
Полную статистику 36-летнего полузащитника, который ранее выступал за «Локомотив», «Спартак» и «Ахмат», можно найти здесь.
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