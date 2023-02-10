Жоан Лапорта: «У Бускетса было предложение из МЛС, он никогда не скрывал этого. Серджи хотел бы получить американский опыт»

Теги МЛС Барселона возможные трансферы Жоан Лапорта Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

Жоан Лапорта высказался о возможном уходе Серджи Бускетса в МЛС.

«Мы беседовали перед Рождеством. У него было предложение из МЛС, он никогда не скрывал этого от нас. Он хотел бы получить американский опыт.

Серджи мог уехать в январе этого года, такой вариант был, но, к счастью, он решил остаться и закончить сезон с нами. Если он считает, что достаточно силен, чтобы продолжить летом, мы снова сядем и поговорим. Все стороны договорились об этом», – заявил президент «Барселоны».

Зимой Бускетсом активно интересовался «Интер Майами». Контракт 34-летнего хавбека с «Барселоной» истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Бускетс провел за «Барсу» 27 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.

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8 комментариев

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Real Madrid l
Ответ Alex Miheev
Какой там опыт в америке?
Денежный офис
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Alexlagodny
Ответ Назар Игорь
Мужику тридцать пятый год, о каком получении опыта речь? И потом - даже для молодого американский опыт редко пригодится в сильном европейском клубе.
Он не о опыте для роста как футболист говорит, а о поиграть для разнообразия.
+1
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+1
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Goofts
Ответ Goofts
По речи Рапорты становится ясно, что Серхио не будет в следующем сезоне... Его некем по факту заменить, по стилю и пониманию близок только Родри, но он в МС Боюсь, что может повториться типичная ситуация когда ключевой опорник покидает клуб... Примеры: Макелеле и Реал, Скоулз и МЮ, Гаттузо и Милан, далеко брать не будем: Каземиро и Реал
Вейра и Арсенал, Канте и Челси и т.д и т.п
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Goofts
По речи Рапорты становится ясно, что Серхио не будет в следующем сезоне...
Его некем по факту заменить, по стилю и пониманию близок только Родри, но он в МС
Боюсь, что может повториться типичная ситуация когда ключевой опорник покидает клуб...
Примеры: Макелеле и Реал, Скоулз и МЮ, Гаттузо и Милан, далеко брать не будем: Каземиро и Реал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Назар Игорь
Мужику тридцать пятый год, о каком получении опыта речь? И потом - даже для молодого американский опыт редко пригодится в сильном европейском клубе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BarCa
А брат Бускетса где сейчас играет ?
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Alex Miheev
Какой там опыт в америке?
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Эвребë
Нужно растить приемника. Хорошо развивался Нико, но травма всё испортила, надеюсь продолжит развитие в Барсе
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