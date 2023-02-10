Жоан Лапорта: «У Бускетса было предложение из МЛС, он никогда не скрывал этого. Серджи хотел бы получить американский опыт»
Жоан Лапорта высказался о возможном уходе Серджи Бускетса в МЛС.
«Мы беседовали перед Рождеством. У него было предложение из МЛС, он никогда не скрывал этого от нас. Он хотел бы получить американский опыт.
Серджи мог уехать в январе этого года, такой вариант был, но, к счастью, он решил остаться и закончить сезон с нами. Если он считает, что достаточно силен, чтобы продолжить летом, мы снова сядем и поговорим. Все стороны договорились об этом», – заявил президент «Барселоны».
Зимой Бускетсом активно интересовался «Интер Майами». Контракт 34-летнего хавбека с «Барселоной» истекает летом 2023 года.
В текущем сезоне Бускетс провел за «Барсу» 27 матчей во всех турнирах, в которых сделал одну голевую передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.
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