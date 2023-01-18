Бускетс отказал «Аль-Насру». Хавбеку «Барселоны» предлагали 20 млн евро в год
Полузащитник Серджи Бускетс не дал «Аль-Насру» согласия на переход.
Клуб из Саудовской Аравии, ранее подписавший форварда Криштиану Роналду, хотел заключить с испанцем контракт на 20 млн евро в год.
Как передает Daily Mail со ссылкой на Catalunya Radio, хавбек решил, что пока продолжит рассматривать разные варианты. Его договор с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
Бускетс повторил рекорд Месси и Рамоса по числу класико – у них по 45 матчей
СА = Сегунда Б
1.Хави уходил туда осознано, при этом имея предложения от Барселоны на 1 год продления контракта.
2.Хави уходил из клуба как обладатель требла, которого провожал весь Камп Ноу, а не с позорным интервью)