Бускетс отказал «Аль-Насру». Хавбеку «Барселоны» предлагали 20 млн евро в год

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Серджи Бускетс деньги Футбол

Полузащитник Серджи Бускетс не дал «Аль-Насру» согласия на переход.

Клуб из Саудовской Аравии, ранее подписавший форварда Криштиану Роналду, хотел заключить с испанцем контракт на 20 млн евро в год.

Как передает Daily Mail со ссылкой на Catalunya Radio, хавбек решил, что пока продолжит рассматривать разные варианты. Его договор с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Бускетс повторил рекорд Месси и Рамоса по числу класико – у них по 45 матчей

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44 комментария

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Иван Иванов
Ответ headmaster
МЛС поинтереснее выглядит
Согласен, МЛС это круто! Но будут ли в Америке платить столько же, сколько арабы? Вот в чём вопрос! Если да, то я бы выбрал МЛС, конечно!
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Терминатор///Айлбибекович
Молодец.Решил еще поиграть на высоком уровне.В Лигу Верблюдов он всегда придти успеет.
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Dexter Dallas
Ответ аффтар жжёт
Помню, как мои сверстники восхищались игрой Роналдо, Зидана, Дель Пьеро, Тотти, Мальдини, Рауля, Роналдиньо, Кана, Буффона, Бекхэма, Скоулза, Батистуты и многих других. И все по достоинству оценивали мастерство великих футболистов независимо от клубных пристрастий. И никто не унижал классного мастера только за то, что он играет играет за команду-соперника. Нынешней школоте есть чему у нас поучиться…
ага. помню как мне в 2003, когда мне было 11 лет и я шел в майке Интера. а у нас все болели за Милан в нулевых. так вот, под крики горилла(тк майка была с Адриано) мне в ногу запустили арматуру. так что пусть мессибои и черлидерши ранальда в комментах лучше воюют.
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Захар Кривостоев
Ответ yrok77
И где же тут унижение?
Игрок Барселоны отказался переходить туда, куда пришлось перейти капитану Реала за ненадобностью где бы то ни было ещё.
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Alex1104
Ответ Kezhmann
Зачем ему туда ехать? Он и сейчас является важным игроком для Хави. Ещё поиграет 1-2 года и закончит в Барселоне легендой. А потом пойдёт в клуб Пике играть
Барса может списать в любой момент, увы. Любую легенду.
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DoDidDone
Нолик зажали
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Ноябрьский Набат
Ответ weed
Надо было запросить не деньги, а 7й номер
Был бы первый суицид в команде...
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yrok77
Ответ Захар Кривостоев
Казалось бы, ещё сильнее Роналду унизить было уже невозможно…
И где же тут унижение?
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yrok77
Ответ Адилет Асанкожоев
Ну Чапи ж поехал
Да и месси поедет чуть позже, вот будет смешно. Как интересно мессибои будут это оправдывать?
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Konstantin Meerov
За унижения должны платить больше. Минимум 50.
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ gPk
Ну, как говорил Роналду в своё время, что к арабам уезжают только потому , что в Европе нет предложений. Видимо у Бускетса они есть:)
Да и пользу он, несмотря на старение, всё-таки приносит-два гола Барсы в СК начались с его отборов😎
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Goofts
Бускетс любит футбол, и футбол нормального уровня, а не СА
СА = Сегунда Б
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rigobersong
Ответ Burel
а черемша - это ругательное слово ?
Нет:)
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аффтар жжёт
Помню, как мои сверстники восхищались игрой Роналдо, Зидана, Дель Пьеро, Тотти, Мальдини, Рауля, Роналдиньо, Кана, Буффона, Бекхэма, Скоулза, Батистуты и многих других. И все по достоинству оценивали мастерство великих футболистов независимо от клубных пристрастий. И никто не унижал классного мастера только за то, что он играет играет за команду-соперника. Нынешней школоте есть чему у нас поучиться…
+5
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Burel
а черемша - это ругательное слово ?
Почему же? Комплимент ибо черемша похожа на те самые жилы на шее😩
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ gPk
Ты прав, только есть 2 больших НО. 1.Хави уходил туда осознано, при этом имея предложения от Барселоны на 1 год продления контракта. 2.Хави уходил из клуба как обладатель требла, которого провожал весь Камп Ноу, а не с позорным интервью)
Хави вообще в Катар уезжал, так что точно #этодругое😄
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Zorro
Респект Бускетсу!
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Игорь Климов
Бускетсу рано ехать доигрывать в дворовый чемпионат Саудовской Аравии.
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Футбол_это_жизнь
Ответ SCHOKKKK
Кому бускетс не откажет точно, так это дому престарелых, либо драм-театру, он же умеет картинно падать, полуфинал с Интером незабываем😂
Я понял у тебя цель на 23 год обойти должуньку! Все правильно движешься в верном направлении
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Захар Кривостоев
Казалось бы, ещё сильнее Роналду унизить было уже невозможно…
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Александр Егоров
Судя по прошедшему классико, Серега еще Барсе сгодится !
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NNC
Ради модели которой платят в 10 раз больше нормальный мужик не поедет никуда)
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gPk
Ответ Адилет Асанкожоев
Ну Чапи ж поехал
Ты прав, только есть 2 больших НО.
1.Хави уходил туда осознано, при этом имея предложения от Барселоны на 1 год продления контракта.
2.Хави уходил из клуба как обладатель требла, которого провожал весь Камп Ноу, а не с позорным интервью)
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Burel
Ответ Адилет Асанкожоев
Ну Чапи ж поехал
зачем так про нагибателя реала
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Burel
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
а черемша - это ругательное слово ?
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