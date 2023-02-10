Жоау Феликс: «Роналду достиг всего в Европе, вписал свое имя в историю. Теперь он сделает это в Саудовской Аравии»

Теги Криштиану Роналду Челси Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жоау Феликс Футбол

Жоау Феликс считает, что Криштиану Роналду всего добился в Европе.

– Как сборная восприняла появление Роналду на скамейке в матче со Швейцарией на ЧМ? И как сам Криштиану отреагировал?

– Мы были немного удивлены, потому что ненормально видеть Криштиану на лавке. Но это решение тренера.

Криштиану отреагировал отлично. Он придал нам уверенности и донес идею, что мы все заодно. Он отлично к нам относился, помогал во всем.

– Роналду продолжит играть за сборную?

– Да, точно.

– До Евро-2024?

– Думаю, да, но лучше спросить у него.

– Вы удивились, что он уехал в Саудовскую Аравию?

– Нет, потому что в Европе он уже всего достиг. Он вписал свое имя в историю, и теперь сделает это в Саудовской Аравии. Желаю его достичь этого, – сказал форвард «Челси».

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17 комментариев

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Рустам Атаев
Ответ Alexandr Donskoy
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Alexandr Donskoy
Комментарий удален
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ДЖИН
Все нарциссы у него перед коленками. Аха-ха)
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bam bam
на самом деле представьте , нет Месси ) нет конкуренции, фрукт расцветёт там
0
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yrok77
Ответ Moscwow
Прям как Граф Боливийский стал принцем катарским
и эстонский
+1
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Decard Show
Воистине лучший футболист в истории европейского футбола!
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otchim kaloeda
Ответ Великий Алонсо
Уже поставил весь футбольный мир на колени, Криштиану бог футбола.
Только ты у него на колени
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Flavius
На соревнованиях по боксу в 11 классе, я победил всех одноклассников и вписал своё имя в историю. Теперь сделаю это с первоклашками.
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Экспертное мнение
Ответ Isa Babaev
более того выиграл Италию, АПЛ, последний так вообще тяжело выиграть, это не Лига 1 и ЛаЛига где гегемон 1 клуб, иногда может Реал или Монако выиграть
Тебе не кажется странным, что "сложный" АПЛ Рончик брал три раза подряд, а "легкую" Ла Лигу 2 раза за 9 лет?
+6
-4
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Moscwow
Ответ Андрей Андреев
Князь литовский стал шейхом саудовским.
Прям как Граф Боливийский стал принцем катарским
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Экспертное мнение
Тонко намекает - оставь нас в сборной в покое
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Андрей Андреев
Князь литовский стал шейхом саудовским.
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Isa Babaev
Ответ Temp LC
Абсолютно верно
более того выиграл Италию, АПЛ, последний так вообще тяжело выиграть, это не Лига 1 и ЛаЛига где гегемон 1 клуб, иногда может Реал или Монако выиграть
+3
-9
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Великий Алонсо
Уже поставил весь футбольный мир на колени, Криштиану бог футбола.
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Си Эм Панк
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Если ему после покера в ворота Аль-чего то там не дадут Золотой мяч, то это будет преступлением против всех фруктов с Эквадора)
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Роман
Комментарий удален
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Гусейн Магомедрасулов
Достиг всего в Европе, заработал огромное состояние, но не стал ЧМ
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Svobodu Mne
Сделает это...
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Temp LC
Абсолютно верно
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