Жоау Феликс: «Роналду достиг всего в Европе, вписал свое имя в историю. Теперь он сделает это в Саудовской Аравии»
Жоау Феликс считает, что Криштиану Роналду всего добился в Европе.
– Как сборная восприняла появление Роналду на скамейке в матче со Швейцарией на ЧМ? И как сам Криштиану отреагировал?
– Мы были немного удивлены, потому что ненормально видеть Криштиану на лавке. Но это решение тренера.
Криштиану отреагировал отлично. Он придал нам уверенности и донес идею, что мы все заодно. Он отлично к нам относился, помогал во всем.
– Роналду продолжит играть за сборную?
– Да, точно.
– До Евро-2024?
– Думаю, да, но лучше спросить у него.
– Вы удивились, что он уехал в Саудовскую Аравию?
– Нет, потому что в Европе он уже всего достиг. Он вписал свое имя в историю, и теперь сделает это в Саудовской Аравии. Желаю его достичь этого, – сказал форвард «Челси».
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