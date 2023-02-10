Жоау Феликс: «Роналду достиг всего в Европе, вписал свое имя в историю. Теперь он сделает это в Саудовской Аравии»

считает, что всего добился в Европе.

– Как сборная восприняла появление Роналду на скамейке в матче со Швейцарией на ЧМ? И как сам Криштиану отреагировал?

– Мы были немного удивлены, потому что ненормально видеть Криштиану на лавке. Но это решение тренера.

Криштиану отреагировал отлично. Он придал нам уверенности и донес идею, что мы все заодно. Он отлично к нам относился, помогал во всем.

– Роналду продолжит играть за сборную?

– Да, точно.

– До Евро-2024?

– Думаю, да, но лучше спросить у него.

– Вы удивились, что он уехал в Саудовскую Аравию?

– Нет, потому что в Европе он уже всего достиг. Он вписал свое имя в историю, и теперь сделает это в Саудовской Аравии. Желаю его достичь этого, – сказал форвард « ».

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