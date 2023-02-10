Андреа Пирло: «Роналду – профессионал, с ним было легко работать. Но футбол меняется быстро, возраст тоже влияет»
Андреа Пирло поделился впечатлениями от работы с Криштиану Роналду.
Тренер «Фатих Карагюмрюк» работал с форвардом «Аль-Насра» в «Ювентусе» в сезоне-2020/21.
«Мне было легко с ним работать. Роналду – хороший парень, профессионал. Он хотел играть и забивать в каждой матче. У нас с ним не было проблем. Но футбол меняется очень быстро. Возраст тоже влияет.
Возможно, у него были проблемы в других командах, но для меня работа с ним была хорошим опытом», – сказал бывший хавбек «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии.
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В силу возраста и набора качеств Роналду этого не может , поэтому в Европе оказался никому не нужен ) ну не только поэтому , но это если говорить исключительно про игровые качества