Андреа Пирло: «Роналду – профессионал, с ним было легко работать. Но футбол меняется быстро, возраст тоже влияет»

поделился впечатлениями от работы с .

Тренер « » работал с форвардом « » в «Ювентусе» в сезоне-2020/21.

«Мне было легко с ним работать. Роналду – хороший парень, профессионал. Он хотел играть и забивать в каждой матче. У нас с ним не было проблем. Но футбол меняется очень быстро. Возраст тоже влияет.

Возможно, у него были проблемы в других командах, но для меня работа с ним была хорошим опытом», – сказал бывший хавбек «Милана», « » и сборной Италии.

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