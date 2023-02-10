Андреа Пирло: «Роналду – профессионал, с ним было легко работать. Но футбол меняется быстро, возраст тоже влияет»

Теги Андреа Пирло Криштиану Роналду Ювентус высшая лига Турция высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Фатих Карагюмрюк Футбол

Андреа Пирло поделился впечатлениями от работы с Криштиану Роналду.

Тренер «Фатих Карагюмрюк» работал с форвардом «Аль-Насра» в «Ювентусе» в сезоне-2020/21.

«Мне было легко с ним работать. Роналду – хороший парень, профессионал. Он хотел играть и забивать в каждой матче. У нас с ним не было проблем. Но футбол меняется очень быстро. Возраст тоже влияет.

Возможно, у него были проблемы в других командах, но для меня работа с ним была хорошим опытом», – сказал бывший хавбек «Милана», «Ювентуса» и сборной Италии.

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25 комментариев

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Otabek Ismatov
Ответ Борис Александрович
ща тебе объяснят что Тен Хаг физрук
Тен Хаг физрук
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Российский пользователь
Если Пирло так сказал, значит так и есть!
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grek087
Ответ Борис Александрович
ща тебе объяснят что Тен Хаг физрук
Ну и до топ тренера он явно не дотягивают. Тен Хагу дали то чего не давали даже Моуринью- абсолютную власть и полный контроль трансферной политики. Но человек ещё ничего не выиграл и нужно время. Как только пойдут первые титулы, то конечно он будет в когорте сильнейших специалистов, но пока нет. Но и не физрук конечно. Аякс играл в отличный футбол
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Барсик Юрана
А ещё четвёртое место в чемпе, самое главное
Главное в чем? У Ювентуса была какая-то опция на постоянное чемпионство или что?
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Имя Фамилия
У КриРо 150 голов за МЮ. В этом сезоне ему случилось 38 лет.
150 голов за все время когда он играл?) Случилось 38 лет и роботов в этом возрасте списывают или что?
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Isa Babaev
Ответ Борис Александрович
ща тебе объяснят что Тен Хаг физрук
Роналду работал с величайшими тренерами современности и выигрывал с ними титулы, Тен Хаг даже рядом с ними не стоит, пусть выиграет какой либо значимый трофей, тогда можно и рассуждать о Тен Хаге
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-3
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Барсик Юрана
Что? в МЮ за полгода забил 3 гола 😂😂
твой кумир за прошлый полноценный сезон забил 6 мячей за ПСЖ, или это другое?
+4
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Имя Фамилия
Ответ Си Эм Панк
и вылет в 1/8 от Порту и всем известная стенка)
Сейчас ювентус может только мечтать об 1/8 ЛЧ.
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Pushkin_CR7
За последнее время чуть ли не единственный нормальный комментарий про Криштиану
+9
-1
+8
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Си Эм Панк
Ответ Artem Piatkov
И 1 место в группе ЛЧ с Барсой Кумэн тогда в 1/8 отлетел от ПСЖ 2:5, помним
и вылет в 1/8 от Порту и всем известная стенка)
+8
-5
+3
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Имя Фамилия
Ответ Данил Луговский
это когда он последний раз давал 50 голов за сезон? А сколько голов за МЮ в этом сезоне? 49?
https://www.sports.ru/cristiano-ronaldo/stat/?t=all&y=2021
0
-2
-2
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Имя Фамилия
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
Что случилось с твоим роботом в этом сезоне, сломался? Бассейн в МЮ старый, ЧМ проводили в стране с климатом который ему не подходит или что? Или уже его починили перед вчерашней игрой, но так как большой износ материалов хватает на клуб с дворовым футболом как вчера?
У КриРо 150 голов за МЮ. В этом сезоне ему случилось 38 лет.
+1
-6
-5
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Artem Piatkov
Ответ Барсик Юрана
А ещё четвёртое место в чемпе, самое главное
И 1 место в группе ЛЧ с Барсой
Кумэн тогда в 1/8 отлетел от ПСЖ 2:5, помним
+20
-3
+17
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Си Эм Панк
Ответ Имя Фамилия
Криштиану это просто робот, который даёт твоей команде +50 голов за сезон. В хороших руках с ним не может быть проблем.
Фрукт-Терминатор посланный из МЮ)
+1
-2
-1
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Данил Луговский
Ответ Имя Фамилия
Криштиану это просто робот, который даёт твоей команде +50 голов за сезон. В хороших руках с ним не может быть проблем.
это когда он последний раз давал 50 голов за сезон? А сколько голов за МЮ в этом сезоне? 49?
+5
-4
+1
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Имя Фамилия
Криштиану это просто робот, который даёт твоей команде +50 голов за сезон. В хороших руках с ним не может быть проблем.
Что случилось с твоим роботом в этом сезоне, сломался? Бассейн в МЮ старый, ЧМ проводили в стране с климатом который ему не подходит или что? Или уже его починили перед вчерашней игрой, но так как большой износ материалов хватает на клуб с дворовым футболом как вчера?
+8
-8
0
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Барсик Юрана
Ответ Artem Piatkov
При Пирло 36+4 во всех турнирах (выиграли Кубок и Суперкубок Италии) Один из тех тренеров, с которым Криро было комфортно работать
А ещё четвёртое место в чемпе, самое главное
+7
-11
-4
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Борис Александрович
Ответ Барсик Юрана
Что? в МЮ за полгода забил 3 гола 😂😂
ща тебе объяснят что Тен Хаг физрук
+21
-8
+13
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Artem Piatkov
При Пирло 36+4 во всех турнирах (выиграли Кубок и Суперкубок Италии)

Один из тех тренеров, с которым Криро было комфортно работать
+22
-3
+19
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Юрий Кечко
Ну да футбол меняется , сейчас нападающий должен не только замыкать , пусть и гениально , но и прессинговать в топ клубах
В силу возраста и набора качеств Роналду этого не может , поэтому в Европе оказался никому не нужен ) ну не только поэтому , но это если говорить исключительно про игровые качества
0
-3
-3
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Барсик Юрана
Ответ Имя Фамилия
Криштиану это просто робот, который даёт твоей команде +50 голов за сезон. В хороших руках с ним не может быть проблем.
Что? в МЮ за полгода забил 3 гола 😂😂
+14
-10
+4
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Барсик Юрана
Пока один играет с Баварией в ЛЧ, второй же с аль-Вахадом))
+1
-6
-5
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Барсик Юрана
Это называется уничтожение замыкателя
+1
-5
-4
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Ybrayym Nurmyradow
Yeah
0
-1
-1
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Имя Фамилия
Криштиану это просто робот, который даёт твоей команде +50 голов за сезон. В хороших руках с ним не может быть проблем.
+19
-17
+2
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