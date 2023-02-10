Роналду после покера «Аль-Вахде»: «Ощущения от 4 голов и 500-го мяча в чемпионатах отличные»
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после 4 голов «Аль-Вахде» (4:0).
«Отличные ощущения от того, что я забил 4 гола и добрался до 500-го мяча в чемпионатах в матче, который моя команда выиграла», – написал португалец.
Роналду оформил покер в матче с «Аль-Вахдой» – впервые с 2019 года. Тогда забил 4 гола Литве
Роналду забил 500-й, 501-й, 502-й и 503-й голы в чемпионатах. Он играл за «Реал», «МЮ», «Ювентус», «Спортинг» и «Аль-Наср»
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Лишь его персофаны достойны троллинга ибо альтернативноодаренная фан база, которая готова изгадить все вокруг, даже ЧМ, ради голов в 49 чемпионате.
А на самого роналду все равно, он сбитый летчик, пусть развлекает плебс.
Дриблинг, Удар, Игра Головой, Видение поля, Понимания игры? Чего из этого не хватает хейтерок? Или умение тащить команду? По этому навыку только Марадона и Зидан могут встать в один ряд и никто больше
Кроме того что ты завистливый 🦌😂
Какой 🤡
Играя с сильнейшими игроками за ПСЖ, грех не разматывать аутсайдеров лиги и не накалачивать стату.
СА 49 в рейтинге чемпионат.
На 50 месте рядышком Буркина Фасо.
Тот же Суарес играет в Бразилии, забивает хет трики за Гремио и не орет о счастье)
А тут кринжатина.