Роналду после покера «Аль-Вахде»: «Ощущения от 4 голов и 500-го мяча в чемпионатах отличные»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Вахда Футбол

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высказался после 4 голов «Аль-Вахде» (4:0).

«Отличные ощущения от того, что я забил 4 гола и добрался до 500-го мяча в чемпионатах в матче, который моя команда выиграла», – написал португалец.

Роналду оформил покер в матче с «Аль-Вахдой» – впервые с 2019 года. Тогда забил 4 гола Литве

Роналду забил 500-й, 501-й, 502-й и 503-й голы в чемпионатах. Он играл за «Реал», «МЮ», «Ювентус», «Спортинг» и «Аль-Наср»

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40 комментариев

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shakhrookh
Ответ Леня Клевер
Да нет же, просто скромнее надо быть. Все прекрасно понимают, зная данного персонажа, что он специально постоянно подчеркивает свои достижения. И если эта нескромность еще канала на высоком уровне, то сейчас это просто смешно. Был бы это пацан в 20 лет, то еще куда ни шло. Но тут мегазвезда, признанный всеми «почти лучший». Но он молодец - сам развивает потихоньку своей же пиар машиной созданный о себе миф, и таки правда в результате победит. Он останется легендарным форвардом, одним из лучших в истории форвардов, но одним из лучших футболистов в истории он не будет никогда
Как раз таки одним из лучших футболистов в истории он и будет и есть. А вот Лучшим футболистом в истории, да не будет
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Варлампий Варлампий
Великий гель
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TheCreator
Ответ Zidan GOAT
По мнению хейтеров он должен был сказать, что то вроде: «Да соперники дно полное, я приехал просто доигрывать за бабки. А 500 голов в чемпионатах это фигня полная, вообще не интересно»
Рад за легенду, но даже по нарезкам голов, этот чемп колхоз полный. Мы так для себя собираемся играть.
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Леня Клевер
Ответ Zidan GOAT
Каких навыков не хватает? Очнись Дриблинг, Удар, Игра Головой, Видение поля, Понимания игры? Чего из этого не хватает хейтерок? Или умение тащить команду? По этому навыку только Марадона и Зидан могут встать в один ряд и никто больше
Дриблинг, удар, игра головой - таких форвардов куча. Видения поля? Не смеши. Людей, которые понимают футбол, его игра не захватывает от слова совсем. Он на картинку игры не влияет уже лет как 10. Есть гениальная полузащита за спиной - он забьет. Не пошла игра у команды - он момент не создаст. Ничего там нет кроме статистики. Он гениальный завершитель, был. У него нет главного чтоб претендовать на лучшего в истории - светлой головы как у того же Месси, Зидана, Иньесты или Кройфа. Никакой удар или игра головой этого не компенсирует
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Oleg
Ответ Dmitry Shaolin
А какая разница? Он наемный работник, ему платят бабки, он их отрабатывает и отрабатывает хорошо. Чем доволен. В чем проблема?
Отрабатывает и ладно, как то особо не интересен в этой лиге.
Лишь его персофаны достойны троллинга ибо альтернативноодаренная фан база, которая готова изгадить все вокруг, даже ЧМ, ради голов в 49 чемпионате.

А на самого роналду все равно, он сбитый летчик, пусть развлекает плебс.
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Висита Эльмурзаев
Ответ blaugrano
Даже 1200 голов Пеле на бразильских ярмарках не смотрятся так зашкварно, как эти легендарные верблюжьи голы. Реально кринж) Надеюсь, сотку у бедуинов набьёт и где-нибудь в Свазиленде ещё пару сотен в копилку положит.
Она забыл в апл 18 голов в 37 лет, в это же время Месси забил в лиге 1 6 голов в 35
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Леня Клевер
Ответ Dmitry Shaolin
Ну, как минимум я разбираюсь в футболе с практической точки зрения - играть умею сам. И могу судить, парни там играть умеют, многие. А статистика - это всего лишь статистика, она ничего не значит.
Играть умею сам) расскажи мне про уровень чемпионата, где 38 летний Роналду 3 раза за матч выходит один на один с вратарем, отрываясь от защитников как от стоячих. А теперь вспомни когда он так делал в последний раз в Европе. Вот тебе и уровень чемпионата
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Zidan GOAT
Ответ Леня Клевер
Он никогда не будет стоять в ряду с Пеле, Марадоной, Месси, Гарринчей, Кройфом, Зиданом. Его конкуренция это Мюллер или Бест. Статистики мало, а навыков для лучшего в истории у него хватает никак. Через 10 лет поговорим
Каких навыков не хватает? Очнись
Дриблинг, Удар, Игра Головой, Видение поля, Понимания игры? Чего из этого не хватает хейтерок? Или умение тащить команду? По этому навыку только Марадона и Зидан могут встать в один ряд и никто больше
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Леня Клевер
Ответ Zidan GOAT
Он один из лучших в истории, как бы вы не хотели это признавать, но это так. 15 лет разрывал всю Европу, его рекорды в обозримом будущем никто не сможет побить, а 3 ЛЧ подряд (все 3 раза лучший бомбардир) не выиграет никто и никогда
Он никогда не будет стоять в ряду с Пеле, Марадоной, Месси, Гарринчей, Кройфом, Зиданом. Его конкуренция это Мюллер или Бест. Статистики мало, а навыков для лучшего в истории у него хватает никак. Через 10 лет поговорим
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Martin Naceri
Ответ Reece24
Так он улетел в пустыню стату шакалить в том числе, чтобы чувствовать, что он в порядке до сих пор. Потом лет через 15 будет рассказывать, как у него были предложения из Европы, но он поехал развивать футбол среди верблюдов и забивал там кучу голов. Миссионер)))
Рубрика «а чего добился ты»😂
Кроме того что ты завистливый 🦌😂
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Martin Naceri
Ответ NomerSports
забавно вроде бы забил и не один а кринжа как будто добавилось .не знаю чего все переполошились для статиста подобные вещи норма ,хотел бы играть боролся бы за любое место в европе , а сейчас это отработанный продукт.
Ну да,играя за ПСЖ конечно конкуренция выше😂
Какой 🤡
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_Amelina_ Landau
Ответ blaugrano
Даже 1200 голов Пеле на бразильских ярмарках не смотрятся так зашкварно, как эти легендарные верблюжьи голы. Реально кринж) Надеюсь, сотку у бедуинов набьёт и где-нибудь в Свазиленде ещё пару сотен в копилку положит.
Ты о тех бедуинах, кто нанёс единственное поражение Аргентине?
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Zidan GOAT
Ответ Леня Клевер
Да нет же, просто скромнее надо быть. Все прекрасно понимают, зная данного персонажа, что он специально постоянно подчеркивает свои достижения. И если эта нескромность еще канала на высоком уровне, то сейчас это просто смешно. Был бы это пацан в 20 лет, то еще куда ни шло. Но тут мегазвезда, признанный всеми «почти лучший». Но он молодец - сам развивает потихоньку своей же пиар машиной созданный о себе миф, и таки правда в результате победит. Он останется легендарным форвардом, одним из лучших в истории форвардов, но одним из лучших футболистов в истории он не будет никогда
Он один из лучших в истории, как бы вы не хотели это признавать, но это так. 15 лет разрывал всю Европу, его рекорды в обозримом будущем никто не сможет побить, а 3 ЛЧ подряд (все 3 раза лучший бомбардир) не выиграет никто и никогда
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Леня Клевер
Ответ Zidan GOAT
По мнению хейтеров он должен был сказать, что то вроде: «Да соперники дно полное, я приехал просто доигрывать за бабки. А 500 голов в чемпионатах это фигня полная, вообще не интересно»
Да нет же, просто скромнее надо быть. Все прекрасно понимают, зная данного персонажа, что он специально постоянно подчеркивает свои достижения. И если эта нескромность еще канала на высоком уровне, то сейчас это просто смешно. Был бы это пацан в 20 лет, то еще куда ни шло. Но тут мегазвезда, признанный всеми «почти лучший». Но он молодец - сам развивает потихоньку своей же пиар машиной созданный о себе миф, и таки правда в результате победит. Он останется легендарным форвардом, одним из лучших в истории форвардов, но одним из лучших футболистов в истории он не будет никогда
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usman703
Смешно видеть как молчавшие персофаны Рона массово повылезали именно сейчас. Причем с претензиями в адрес Месси. Хотя и глоры Месси не лучше особо
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Dmitry Shaolin
Ответ Oleg
А чем бред? СА 49 в рейтинге чемпионат. На 50 месте рядышком Буркина Фасо. Тот же Суарес играет в Бразилии, забивает хет трики за Гремио и не орет о счастье) А тут кринжатина.
А какая разница? Он наемный работник, ему платят бабки, он их отрабатывает и отрабатывает хорошо. Чем доволен. В чем проблема?
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Dmitry Shaolin
Ответ Леня Клевер
Ключевое «твои впечатления». А есть еще такая штука как рейтинг, статистика она штука упрямая - там твои впечатления, к сожалению для тебя, не учитываются
Ну, как минимум я разбираюсь в футболе с практической точки зрения - играть умею сам. И могу судить, парни там играть умеют, многие. А статистика - это всего лишь статистика, она ничего не значит.
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-1
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Леня Клевер
Ответ Dmitry Shaolin
Посмотрел матч, по впечатлениям - уровень выше рпл, при чем так ощутимо. Уровень дворовго мышления - это уже другое, это у вас в голове.
Ключевое «твои впечатления». А есть еще такая штука как рейтинг, статистика она штука упрямая - там твои впечатления, к сожалению для тебя, не учитываются
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Роман
Ответ blaugrano
Даже 1200 голов Пеле на бразильских ярмарках не смотрятся так зашкварно, как эти легендарные верблюжьи голы. Реально кринж) Надеюсь, сотку у бедуинов набьёт и где-нибудь в Свазиленде ещё пару сотен в копилку положит.
Небольшая разница между бедуиновой лигой и фермерской лигой.
Играя с сильнейшими игроками за ПСЖ, грех не разматывать аутсайдеров лиги и не накалачивать стату.
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Oleg
Ответ Dmitry Shaolin
Комментарий удален модератором
А чем бред?
СА 49 в рейтинге чемпионат.
На 50 месте рядышком Буркина Фасо.

Тот же Суарес играет в Бразилии, забивает хет трики за Гремио и не орет о счастье)

А тут кринжатина.
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Мохнатый55
Ответ Dmitry Shaolin
Второй сложный был. Первый и четвертый должен был брать.
Ну как минимум два вратарских.
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Dmitry Shaolin
Ответ Jesse Boy
уровень дворового футбола и ощущения те же
Посмотрел матч, по впечатлениям - уровень выше рпл, при чем так ощутимо. Уровень дворовго мышления - это уже другое, это у вас в голове.
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Zidan GOAT
По мнению хейтеров он должен был сказать, что то вроде: «Да соперники дно полное, я приехал просто доигрывать за бабки. А 500 голов в чемпионатах это фигня полная, вообще не интересно»
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Dmitry Shaolin
Ответ Мохнатый55
Посмотрел голы. Вратарь у соперника Аль-Насра просто клоун. Виноват во всех голах, кроме пенальти.
Второй сложный был. Первый и четвертый должен был брать.
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Dmitry Shaolin
Ответ Oleg
Он реально какой то кринжовый персонаж. Другой бы постеснялся выдавать пафос после покера в чемпионате что 49 в рейтинге. Но этот дитя пиара, все на продажу для недалекой фан базы. А ведь есть же у него среди фанатов, кто это серьезно за достижение будет считать.
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