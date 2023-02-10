Роналду после покера «Аль-Вахде»: «Ощущения от 4 голов и 500-го мяча в чемпионатах отличные»

Нападающий « » высказался после 4 голов «Аль-Вахде» (4:0).

«Отличные ощущения от того, что я забил 4 гола и добрался до 500-го мяча в чемпионатах в матче, который моя команда выиграла», – написал португалец.

Роналду оформил покер в матче с «Аль-Вахдой» – впервые с 2019 года. Тогда забил 4 гола Литве

Роналду забил 500-й, 501-й, 502-й и 503-й голы в чемпионатах. Он играл за «Реал», «МЮ», «Ювентус», «Спортинг» и «Аль-Наср»

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