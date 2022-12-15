«Барселона» за Месси на ЧМ-2022 получит 117 тысяч евро. ФИФА выплатит клубу 3,9 млн в сумме
ФИФА выплатит «Барселоне» около 3,9 млн евро за пребывание ее футболистов на ЧМ-2022.
Как передает Mundo Deportivo, выплаты положены за каждого из 17 нынешних игроков «блауграны», а также за 7 человек, которые поиграли за нее в последних трех сезонах, но уже ушли из команды.
Если футболист без перерывов играет за «Барселону» с сезона-2020/21, за него клуб получает 9 768 евро в день. Другие выплаты зависят от фактического срока пребывания в команде.
В случае с Месси, покинувшим Испанию летом 2021 года, ставка – 3 256 евро. Всего за Лионеля, сейчас представляющего «ПСЖ», каталонцам полагается 117 216 евро.
Из всех футболистов, уже ушедших из команды, наибольшую сумму «Барселоне» принесет Антуан Гризманн, выступающий за «Атлетико», – 146 520 евро (4 070 в день).
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