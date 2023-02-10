Сон Хын Мин признан игроком года в Азии шестой год подряд

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Форвард «Тоттенхэма» Сон Хын Мин признан лучшим футболистом 2022 года в Азии.

30-летний игрок сборной Южной Кореи набрал в опросе 256 очков и выиграл этот приз шестой год подряд, всего у него 8 таких наград.

Второе место в голосовании среди азиатских футбольных журналистов и экспертов с 120 баллами разделили Мехди ТаремиПорту», сборная Ирана) и Салем Аль-ДосариАль-Хилаль», сборная Саудовской Аравии).

В топ-5 также вошли защитник «Наполи» и сборной Южной Кореи Ким Мин Чжэ и вингер сборной Японии и «Брайтона» Каору Митома.

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4 комментария

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Lelouch
Ответ Озил, озю и буду озить
Это тот самый Сон, который полгода уже минус один игрок на поле? P. S. Кто-нибудь в курсе, откуда взялся "Хын", если Heung - это "Хён"?
Знал бы ты как в ориганале звучит Ким Ир Сен 🤣
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0
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Озил, озю и буду озить
Это тот самый Сон, который полгода уже минус один игрок на поле?

P. S. Кто-нибудь в курсе, откуда взялся "Хын", если Heung - это "Хён"?
+2
0
+2
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Михаил1970
Если РФС переберется в азиатскую федерацию, то и наши футболисты теоретически начнут претендовать на такие награды)
+1
-2
-1
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simplehumble
Неожиданно
0
0
0
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