Эвра о Лисандро: «Соперники поймут, что он агрессивен, и будут добиваться удаления. В следующем сезоне ему будет тяжело»

Теги Манчестер Юнайтед Патрис Эвра премьер-лига Англия Сборная Франции по футболу Сборная Аргентины по футболу Габриэль Обертан Лисандро Мартинес Футбол

Патрис Эвра назвал слабую сторону Лисандро Мартинеса.

«Лисандро Мартинес в этом сезоне меня впечатлил. В начале сезона, когда он подписал контракт, все говорили о его росте, но он питбуль. Это то, что хотят видеть болельщики «Юнайтед». У южноамериканских игроков есть эта страсть, они хотят выкладываться полностью, играют от всего сердца. Он готов пролить кровь за клуб, и теперь видно, что в связке с любым игроком он выполнит свою работу и будет прикрывать. Я расстроился, когда Рафаэль Варан получил травму, потому что я думаю, что они понимали друг друга, и это было действительно здорово.

Но в следующем году люди узнают о Мартинесе, тренеры начнут изучать его и поймут, в чем его его слабость. Он довольно агрессивен, поэтому, возможно, игроки будут пытаться добиться его удаления с поля.

Я помню, как Габриэль Обертан сыграл один матч за «МЮ» – он вышел на поле, мы выиграли, и он сказал: «Патрис, вау, с вами так легко играть, ребята, АПЛ –  это так просто».

Для некоторых игроков это легко, но не для меня. Но главное – постоянство. Даже если Лисандро будет хорошо играть до конца этого сезона, в следующем году ему будет тяжело, поверьте мне», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции в интервью Betfair.

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2 комментария

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Блуждающий странник
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Что-то я не видел от Лисандро чрезмерной агрессии. Его агрессия исключительно футбольная, игроков не пинал, в конфликты без повода не лез. Культ невероятно сложной АПЛ уже порядком надоел, сейчас в каждом чемпионате играют по 2 раза в неделю и только игроки АПЛ думают, что их боксин дэй особенный. Сколько примеров было когда звезды АПЛ проваливались в других турнирах и наоборот когда ноунеймы приезжали игроками ротации и выстреливали. У каждого своя зона комфорта, может кому-то дождливые вечера в Стоке комфортнее солнца Мальорки
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Alexander Yavriantz
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Эвра хочет присоединиться в ряду клоунов к экс-игроку Ливерпуля, который утверждал, что Лисандро ждет провал из-за его роста? Лича продолжит срамить критиков.
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