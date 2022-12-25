Эвра о Лисандро: «Соперники поймут, что он агрессивен, и будут добиваться удаления. В следующем сезоне ему будет тяжело»

назвал слабую сторону Лисандро Мартинеса.

« в этом сезоне меня впечатлил. В начале сезона, когда он подписал контракт, все говорили о его росте, но он питбуль. Это то, что хотят видеть болельщики «Юнайтед». У южноамериканских игроков есть эта страсть, они хотят выкладываться полностью, играют от всего сердца. Он готов пролить кровь за клуб, и теперь видно, что в связке с любым игроком он выполнит свою работу и будет прикрывать. Я расстроился, когда Рафаэль Варан получил травму, потому что я думаю, что они понимали друг друга, и это было действительно здорово.

Но в следующем году люди узнают о Мартинесе, тренеры начнут изучать его и поймут, в чем его его слабость. Он довольно агрессивен, поэтому, возможно, игроки будут пытаться добиться его удаления с поля.

Я помню, как Габриэль Обертан сыграл один матч за «МЮ» – он вышел на поле, мы выиграли, и он сказал: «Патрис, вау, с вами так легко играть, ребята, – это так просто».

Для некоторых игроков это легко, но не для меня. Но главное – постоянство. Даже если Лисандро будет хорошо играть до конца этого сезона, в следующем году ему будет тяжело, поверьте мне», – сказал экс-защитник « » и сборной в интервью Betfair.