Лисандро Мартинес разбил голову в борьбе с игроком «Кристал Пэлас». Аргентинец смог продолжить встречу
Лисандро Мартинес получил повреждение в матче с «Кристал Пэлас».
«Манчестер Юнайтед» играет с «Пэлас» гостях в перенесенном матче 7-го тура АПЛ (0:1, второй тайм).
Аргентинский защитник манкунианцев получил удар локтем в голову от форварда «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета во время борьбы за верховой мяч в первом тайме. У Мартинеса открылось кровотечение, ему потребовалась помощь медицинской бригады.
Мартинесу наложили повязку, после чего он смог продолжить игру.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
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