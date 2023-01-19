Лисандро Мартинес разбил голову в борьбе с игроком «Кристал Пэлас». Аргентинец смог продолжить встречу

получил повреждение в матче с «Кристал Пэлас».

« » играет с «Пэлас» гостях в перенесенном матче 7-го тура (0:1, второй тайм).

Аргентинский защитник манкунианцев получил удар локтем в голову от форварда « » во время борьбы за верховой мяч в первом тайме. У Мартинеса открылось кровотечение, ему потребовалась помощь медицинской бригады.

Мартинесу наложили повязку, после чего он смог продолжить игру.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.