Лисандро Мартинес разбил голову в борьбе с игроком «Кристал Пэлас». Аргентинец смог продолжить встречу

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Кристал Пэлас Жан-Филипп Матета Лисандро Мартинес Футбол

Лисандро Мартинес получил повреждение в матче с «Кристал Пэлас».

«Манчестер Юнайтед» играет с «Пэлас» гостях в перенесенном матче 7-го тура АПЛ (0:1, второй тайм).

Аргентинский защитник манкунианцев получил удар локтем в голову от форварда «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета во время борьбы за верховой мяч в первом тайме. У Мартинеса открылось кровотечение, ему потребовалась помощь медицинской бригады.

Мартинесу наложили повязку, после чего он смог продолжить игру.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

2 комментария

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rigobersong
Аргентинцы бойцы!💪:) Ни то что наш порту7альский балласт, который слился с финала Евро от легкого касания маленького Поэта:) А потом как шакал прыгал на бровке и скакал:))
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ILIILI
Новость!
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