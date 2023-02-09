«ПСЖ» и Месси обсуждают два варианта контракта – на год и по схеме «1+1» с активацией опции продления по желанию Лео
«ПСЖ» и Лионель Месси обсуждают два варианта нового контракта.
По данным Diario Sport, существует два варианта продления соглашения – либо на год, либо по схеме «1+1». Активация опции продления контракта будет зависеть от желания игрока.
Ранее стало известно, что встреча, в ходе которой Месси и «ПСЖ» могут достичь окончательной договоренности по новому контракту, состоится в феврале.
В этом сезоне на счету аргентинца 15 голов и 14 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.
Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
И ну почему же Месси победил один?
Давай у самого вратаря Аргентины спросим.
https://www.sports.ru/football/1113928506-messi-99-9-komandy-my-ta-dolya-proczenta-kotoraya-pytaetsya-pomoch-kog.html
Всего лишь на 99,9%, а не один. Ухаха.
ЧМ с VAR, ЧМ с системой фиксации голов и офсайдов, ЧМ с по сути чистым добавленным временем, отсекшим затяжки, а так же ЧМ с пятью-шестью заменами, позволяющими тренерам рулить тактикой, освежать игру и поддерживать её качество с интенсивностью даже в овертаймах.
И победителем такого прогрессивного, мощного чемпионата мира стал Лионель Месси. При индивидуально доминирующем перфомансе с 7+3. Из которых 5+2 в плэй-офф. Из которых по 2 гол+пас в каждой из трех последних стадий против троих т.н. европейских топов.
История написана. Факт.
Обидно, да? ))
Даже с Марокко в 1/4 дали все шансы - удалили игрока соперника, добавили 9 минут.
И деревяшка не сподобилась мяч заковырять.
Так бесславно с 0+0 в плей офф, 0 медалей, 0 наград, 0 трофеев, ушла в закат)
Честный ЧМ в эпоху ВАр, а Тебе пора шапочку из фальги, а то 5g уже облучает
Ничего не изменить. Хнык.
Как там в пустыне? Аль Хилляль настигает вахахахахаха.
А вот кринж в статусе лузера на всех ЧМ в карьере.
Ан нет, ловите органом по лицу. Ахаха.
Бесконечный цикл глума запущен. Ведь любой выход на поле в Саудовской Аравии(Аравии ахахахахаха) это сам по себе повод для смеха над Кринжем и его сектой.
Такой стыд и позор, учитывая что Месси то играет и делает статку в топ-5 Европы и прославляется как Чемпион Мира ежедневно ухахахахах. Боль. И драма.
И ничего с этим не поделать.
Попробуй пережить его коронацию и не сойти с ума.
Ромка еле выжил, остался хоть в каком никаком разуме, дай ему возможность отвести душу)
Еще перед ЧМ вас легко раскусили, всё так и вышло)
Вы слишком предсказуемы