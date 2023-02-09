«ПСЖ» и Месси обсуждают два варианта контракта – на год и по схеме «1+1» с активацией опции продления по желанию Лео

«ПСЖ» и обсуждают два варианта нового контракта.

По данным Diario Sport, существует два варианта продления соглашения – либо на год, либо по схеме «1+1». Активация опции продления контракта будет зависеть от желания игрока.

Ранее стало известно, что встреча, в ходе которой Месси и « » могут достичь окончательной договоренности по новому контракту, состоится в феврале.

В этом сезоне на счету аргентинца 15 голов и 14 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.

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