«ПСЖ» и Месси обсуждают два варианта контракта – на год и по схеме «1+1» с активацией опции продления по желанию Лео

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

«ПСЖ» и Лионель Месси обсуждают два варианта нового контракта.

По данным Diario Sport, существует два варианта продления соглашения – либо на год, либо по схеме «1+1». Активация опции продления контракта будет зависеть от желания игрока.

Ранее стало известно, что встреча, в ходе которой Месси и «ПСЖ» могут достичь окончательной договоренности по новому контракту, состоится в феврале.

В этом сезоне на счету аргентинца 15 голов и 14 результативных передач в 25 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Полную статистику 35-летнего футболиста можно изучить здесь.

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47 комментариев

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Universal1000
Геннадий, как не стыдно прийти сюда поплакать и потом ограничить ответы на твои никчемные комментарии. Я ведь только утешить хотел ты че...

И ну почему же Месси победил один?
Давай у самого вратаря Аргентины спросим.

https://www.sports.ru/football/1113928506-messi-99-9-komandy-my-ta-dolya-proczenta-kotoraya-pytaetsya-pomoch-kog.html

Всего лишь на 99,9%, а не один. Ухаха.
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Геннадий Тимченко
Ответ Universal1000
Более того - Катар 2022 это самый чистый и самый продвинутый ЧМ в истории. ЧМ с VAR, ЧМ с системой фиксации голов и офсайдов, ЧМ с по сути чистым добавленным временем, отсекшим затяжки, а так же ЧМ с пятью-шестью заменами, позволяющими тренерам рулить тактикой, освежать игру и поддерживать её качество с интенсивностью даже в овертаймах. И победителем такого прогрессивного, мощного чемпионата мира стал Лионель Месси. При индивидуально доминирующем перфомансе с 7+3. Из которых 5+2 в плэй-офф. Из которых по 2 гол+пас в каждой из трех последних стадий против троих т.н. европейских топов. История написана. Факт. Обидно, да? ))
По пенальти два раза пролезли благодаря исключительно вратарю, выходит победил один Месси... Лечитесь, пока это не стало клиникой
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Universal1000
Ответ Геннадий Тимченко
Это не самый позорный матч для ФИФА, так что не переживай - были круче, взять хотя бы как тащили Южную Корею в плей-офф на домашнем чемпионате: испанцы с итальянцами эту клоунаду запомнили надолго🤣
Более того - Катар 2022 это самый чистый и самый продвинутый ЧМ в истории.
ЧМ с VAR, ЧМ с системой фиксации голов и офсайдов, ЧМ с по сути чистым добавленным временем, отсекшим затяжки, а так же ЧМ с пятью-шестью заменами, позволяющими тренерам рулить тактикой, освежать игру и поддерживать её качество с интенсивностью даже в овертаймах.

И победителем такого прогрессивного, мощного чемпионата мира стал Лионель Месси. При индивидуально доминирующем перфомансе с 7+3. Из которых 5+2 в плэй-офф. Из которых по 2 гол+пас в каждой из трех последних стадий против троих т.н. европейских топов.
История написана. Факт.
Обидно, да? ))
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Goofts
Единственный футболист в мире которому можно самому продлевать контракт. И тут Лидер!
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SkorpAlone
Ответ AF007
У фанаток замыкателя сейчас желание номер 1, чтобы Месси поскорее вслед за их идолом уехал в какую-нибудь караганду. Надо уже заканчивать всю эту возню
Если даже мы, карагандинцы скинемся всем тем что есть, мы даже на полугодичную аренду не сможем взять Месси))))
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Геннадий Тимченко
Мы это кто❓или ты от лица всех мессионэров выступаешь❔🤔и какой бумагой тебя и когда уполномочил❓🤔
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Goofts
Ответ Геннадий Тимченко
Вчера особенно наделал статку - второй год подряд обеспечил вылет из кубка 1/8 - чем может, тем и помогает ПСЖ🤣
Есть футболисты который каждый матч делают стату?
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Геннадий Тимченко
Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите.
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Oleg
Ответ Геннадий Тимченко
Это не самый позорный матч для ФИФА, так что не переживай - были круче, взять хотя бы как тащили Южную Корею в плей-офф на домашнем чемпионате: испанцы с итальянцами эту клоунаду запомнили надолго🤣
Да и мы запомним как тащили деревяшку в группе)
Даже с Марокко в 1/4 дали все шансы - удалили игрока соперника, добавили 9 минут.
И деревяшка не сподобилась мяч заковырять.
Так бесславно с 0+0 в плей офф, 0 медалей, 0 наград, 0 трофеев, ушла в закат)
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+3
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Goofts
Ответ Геннадий Тимченко
Это не самый позорный матч для ФИФА, так что не переживай - были круче, взять хотя бы как тащили Южную Корею в плей-офф на домашнем чемпионате: испанцы с итальянцами эту клоунаду запомнили надолго🤣
Явно у челика который оставляет такие комментарии, не все в порядке с головой. Как ты пережил Заслуженную победу Аргентины на ЧМ? Не повесился? Не спрыгнул в окно?
Честный ЧМ в эпоху ВАр, а Тебе пора шапочку из фальги, а то 5g уже облучает
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Diar Amanzholov
Что такое схема 1+1?
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Мадрид наказывает!
1 + 1 у Мессе это 1 миллиард выкачал из Барселоны, и 1 из арабов ПСЖ))
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-2
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Elkorazon01
Ответ Экспертное мнение
Досадно, что кумирок пылит в Аравии? А Месси шикарно устроился в центре Европы)) Надеешься, Месси тоже уедет в Аль-Наср и все-таки поможет забить первый гол с игры Кришти?
Посмотрим в 38 где будет играть пешеход
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-2
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Айсултан Каукаков
Ответ AF007
У фанаток замыкателя сейчас желание номер 1, чтобы Месси поскорее вслед за их идолом уехал в какую-нибудь караганду. Надо уже заканчивать всю эту возню
Караганда в сто раз круче твоего города!
+1
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EneNRa -OD
Ответ Lionel Andres Messi 10
В Ньюэллс Олд Бойз?
*Грандоли)
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Геннадий Тимченко
Ответ Universal1000
18.12.2022 навсегда и во веки веков. Ничего не изменить. Хнык. Как там в пустыне? Аль Хилляль настигает вахахахахаха.
Это не самый позорный матч для ФИФА, так что не переживай - были круче, взять хотя бы как тащили Южную Корею в плей-офф на домашнем чемпионате: испанцы с итальянцами эту клоунаду запомнили надолго🤣
0
-1
-1
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Universal1000
Ответ Геннадий Тимченко
Вчера особенно наделал статку - второй год подряд обеспечил вылет из кубка 1/8 - чем может, тем и помогает ПСЖ🤣
18.12.2022 навсегда и во веки веков.
Ничего не изменить. Хнык.

Как там в пустыне? Аль Хилляль настигает вахахахахаха.
+4
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+4
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Геннадий Тимченко
Ответ Universal1000
Да уж, угодили в историческую ловушку бедные. После ада конца 2022 нужна психологически организму хоть ну какая-то пилюля, хоть какая-то ответка, хоть один забитый гол с пенальти в АПЛ Эвертону. Ан нет, ловите органом по лицу. Ахаха. Бесконечный цикл глума запущен. Ведь любой выход на поле в Саудовской Аравии(Аравии ахахахахаха) это сам по себе повод для смеха над Кринжем и его сектой. Такой стыд и позор, учитывая что Месси то играет и делает статку в топ-5 Европы и прославляется как Чемпион Мира ежедневно ухахахахах. Боль. И драма. И ничего с этим не поделать.
Вчера особенно наделал статку - второй год подряд обеспечил вылет из кубка 1/8 - чем может, тем и помогает ПСЖ🤣
+2
-4
-2
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Oleg
Ответ AF007
У фанаток замыкателя сейчас желание номер 1, чтобы Месси поскорее вслед за их идолом уехал в какую-нибудь караганду. Надо уже заканчивать всю эту возню
Так тн даже в кюкараганде будет в звании Чемпиона Мира и в статусе величайшего.

А вот кринж в статусе лузера на всех ЧМ в карьере.
+7
-2
+5
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Universal1000
Ответ AF007
У фанаток замыкателя сейчас желание номер 1, чтобы Месси поскорее вслед за их идолом уехал в какую-нибудь караганду. Надо уже заканчивать всю эту возню
Да уж, угодили в историческую ловушку бедные. После ада конца 2022 нужна психологически организму хоть ну какая-то пилюля, хоть какая-то ответка, хоть один забитый гол с пенальти в АПЛ Эвертону.
Ан нет, ловите органом по лицу. Ахаха.

Бесконечный цикл глума запущен. Ведь любой выход на поле в Саудовской Аравии(Аравии ахахахахаха) это сам по себе повод для смеха над Кринжем и его сектой.
Такой стыд и позор, учитывая что Месси то играет и делает статку в топ-5 Европы и прославляется как Чемпион Мира ежедневно ухахахахах. Боль. И драма.
И ничего с этим не поделать.
+17
-6
+11
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Oleg
Ответ человек-муравей человек-физрук
стоило Месси один матч сыграть на уровне лучшего Роналду как сразу Роман с королевой Х расчехлили все свои однодневки
А ты попробуй выжить после триумфа Месси на ЧМ.
Попробуй пережить его коронацию и не сойти с ума.

Ромка еле выжил, остался хоть в каком никаком разуме, дай ему возможность отвести душу)
+11
-1
+10
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AnMe
Ответ udiekemen
Не продлить его, вроде бы его взяли чтоб он помог им выиграть Лч
А, подожди, я думал ты адекватный тип и сижу разъясняю свою критику, а ты из тех фанатиков, которые поливают и у которых виноват только Месси. Пардоньте, можно мне не отвечать на мой коммент
+3
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+3
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Экспертное мнение
Ответ udiekemen
Не продлить его, вроде бы его взяли чтоб он помог им выиграть Лч
Выиграет ЛЧ, и скажешь шейхи купили 🤡
Еще перед ЧМ вас легко раскусили, всё так и вышло)
Вы слишком предсказуемы
+4
0
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Игорь Климов
Ответ человек-муравей человек-физрук
стоило Месси один матч сыграть на уровне лучшего Роналду как сразу Роман с королевой Х расчехлили все свои однодневки
Я тоже это заметил)
+3
-7
-4
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Игорь Климов
Ответ udiekemen
Доказательство: матч с Реалом в прошлом сезоне, его взяли ради Лч, а он даже пенальти не смог забить 🗿
Чего вот ты несёшь?
+5
-5
0
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