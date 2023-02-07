Где смотреть Реал Мадрид – Аль-Хилаль, во сколько прямая трансляция матча, Клубный чемпионат мира 11 февраля

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В субботу, 11 февраля, сыграют Реал Мадрид и Аль-Хилаль в рамках Клубного Чемпионата Мира по футболу 2023.

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Во сколько играют Реал – Аль-Хилаль

  • Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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