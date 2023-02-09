«Динамо» будет зарабатывать 1 млрд рублей в год по новому контракту с букмекером. BetBoom станет партнером москвичей

« » может заключить контракт с новым букмекером.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб будет зарабатывать 1 миллиард рублей в год по новому контракту с букмекерской компанией.

По данным журналиста «РБ Спорт» Сергея Егорова, «Динамо» подпишет соглашение о сотрудничестве с компанией BetBoom в конце текущего сезона, когда истечет договор с букмекером «1XСтавка».

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