«Динамо» будет зарабатывать 1 млрд рублей в год по новому контракту с букмекером. BetBoom станет партнером москвичей

Теги премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва Ставки на спорт Ставки на футбол деньги Футбол

«Динамо» может заключить контракт с новым букмекером.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб будет зарабатывать 1 миллиард рублей в год по новому контракту с букмекерской компанией.

По данным журналиста «РБ Спорт» Сергея Егорова, «Динамо» подпишет соглашение о сотрудничестве с компанией BetBoom в конце текущего сезона, когда истечет договор с букмекером «1XСтавка».

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58 комментариев

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Curry30
Ответ Фарид Харисов
сравнил Красаву и Динамо. Я для этого дурачка лишнюю сотку бы не нашел, а тут речь о миллионах.
Чем госбюджетное и пердивное динамо настолько лучше частного ФК? расскажи-ка))))
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burefan
Зарабатывать???? Это щас так называется?
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justbored
Pecunia non olet и всё такое.
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ARTEM PROKAZOV
Ответ podkop09
На самом деле буки и казино это всегда прибыльное дело, в Африке это все тоже процветает, хотя доходы крайне низкие, но чем глупее и беднее люди тем охотнее они ведутся на уловки жуликов и играют в азартные игры. Собственно уровень поддержки СВО говорит многое об интеллектуальном уровне населения, поэтому заносить будут букам очень много, казинычи эти стремные тоже будут процветать
Вась, ты думал плюсики собрать дешевой провокацией и тупой корреляцией?
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justbored
Ответ инок
Договор предусматривает обязанности двух сторон с букмекерами, а чем может ответить клуб? Будем ждать странных результатов в играх Динамо...
То есть Фонбет Кубок России вас, допустим, не смущает.
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Сергей Спиридонов
На миллиард рублей во второй лиге смогут существовать 25 команд
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Kurban Babayev
Ответ KozlikX
так ты посмотри сколько рекламы этих буков вокруг, между твоим комментариям и комментом ниже у меня висит баннер фонбета , при запуске приложения спортса вылетает реклама пари, по телеку куча рекламы, на Авито, в соц сетях, она лезет изо всех щелей, русские люди любители халявы и лёгких денег, не удивительно, что у буков такие доходы , по уму эти заведения нужно не прикрывать, а просто убрать агрессивную рекламу и пропаганду
Матч Тв только на этом и зарабатывает
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podkop09
На самом деле буки и казино это всегда прибыльное дело, в Африке это все тоже процветает, хотя доходы крайне низкие, но чем глупее и беднее люди тем охотнее они ведутся на уловки жуликов и играют в азартные игры. Собственно уровень поддержки СВО говорит многое об интеллектуальном уровне населения, поэтому заносить будут букам очень много, казинычи эти стремные тоже будут процветать
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Nor Mk
Кокорин зашёл в чат
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Нету Нету
Бет бум самый удобный и деньги приходят и коэфф норм чем конкурентов, и клубы в Москве полно
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Тюменец
Неплохо
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Trueman
Ответ инок
Договор предусматривает обязанности двух сторон с букмекерами, а чем может ответить клуб? Будем ждать странных результатов в играх Динамо...
Удачи ждунам. Голову проверьте пока ждать будете.
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ДокТор
Б
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atomio
Ответ Матвей Суицидин
Неслабо лохи букам заносят, что можно вваливать в такие контракты
Без лоха и жизнь не та.
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Konstantin_ZV
Ответ KozlikX
так ты посмотри сколько рекламы этих буков вокруг, между твоим комментариям и комментом ниже у меня висит баннер фонбета , при запуске приложения спортса вылетает реклама пари, по телеку куча рекламы, на Авито, в соц сетях, она лезет изо всех щелей, русские люди любители халявы и лёгких денег, не удивительно, что у буков такие доходы , по уму эти заведения нужно не прикрывать, а просто убрать агрессивную рекламу и пропаганду
в свое время была назойливая реклама вложений в инвестиции (акции, облигации, ПИФы и т.п.). и многие (каюсь, в том числе и я) на это клюнули. а потом бац, 24 февраля, и почти все активы заморозили (читай - отняли). нашего брата везде хотят "налюбить"
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Вечно в бане
Ответ Слэйд Вилсон
Мне кажется тут просто происходит отмывание денег, такая реклама всё равно не выгодна таким конторам которая и так постоянно на слуху, а тратить баснословные деньги на не самую продуктивную рекламу идея такая себе, рычаги совсем другие
Вот именно, что постоянно на слуху. Постоянно на слуху пять-шесть самых крупных контор. А лудоманам все равно, куда деньги нести. Вот и бьются за каждого клиента. Там маркетологи точно не зря хлеб едят.
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Юрий Кечко
Ответ Рагнар Лодброк
а в комментах все в плюсе всегда ,откуда тогда у буков бабло?
Потому что кто в минусе не пишет комменты логично?)))
Ну если что я тут
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KozlikX
Ответ Арман Бижанов
Это сколько миллионов людей бабки просирают в букмекерских конторах и сайтах, что такие бабки могут давать за спонсорство
так ты посмотри сколько рекламы этих буков вокруг, между твоим комментариям и комментом ниже у меня висит баннер фонбета , при запуске приложения спортса вылетает реклама пари, по телеку куча рекламы, на Авито, в соц сетях, она лезет изо всех щелей, русские люди любители халявы и лёгких денег, не удивительно, что у буков такие доходы , по уму эти заведения нужно не прикрывать, а просто убрать агрессивную рекламу и пропаганду
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R902
Ответ ТвояМамка
Большая сумма. Всё же при всех его проблемах, наш футбол постепенно слезает с бюджетной иглы. Правда хотелось бы каких-нибудь спонсоров поприличнее буков, конечно.
Если вернут Пиво на стадионы, то подтянуться ещё и алко холдинги
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Добрый Ретроград
Ответ Dinamik1
Генералам которые там трутся не говорите а то все разворуют.
Генералы на СВО воруют.
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Рагнар Лодброк
а в комментах все в плюсе всегда ,откуда тогда у буков бабло?
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Иван Алейников
Ответ инок
Игромания ничем не лучше наркозависимости...
Лудомания лучше звучит
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Добрый Ретроград
Ответ Александр Михеев
Ну вот откуда такие деньги у букмекером. Олимп, Бет и прочие в каждой дырке у каждого вида спорта.
Криминал подментованный.
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Александр Михеев
Ну вот откуда такие деньги у букмекером. Олимп, Бет и прочие в каждой дырке у каждого вида спорта.
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Алексей Петров
Ответ savik-A.M.
Это лярд выбранный из семейных бюджетов
ты ещё посчитай сколько из семейных бюджетов в барах оставляют,олух
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+4
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