«Динамо» будет зарабатывать 1 млрд рублей в год по новому контракту с букмекером. BetBoom станет партнером москвичей
«Динамо» может заключить контракт с новым букмекером.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», московский клуб будет зарабатывать 1 миллиард рублей в год по новому контракту с букмекерской компанией.
По данным журналиста «РБ Спорт» Сергея Егорова, «Динамо» подпишет соглашение о сотрудничестве с компанией BetBoom в конце текущего сезона, когда истечет договор с букмекером «1XСтавка».
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