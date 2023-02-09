Защитник «Динамо» Фернандес о медведях на улицах в России: «В Парагвае так говорили, и я так думал. Но пока не видел. А если реально, бывает у вас такое?»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Роберто Фернандес Р-Спорт ахахаха Футбол

Защитник «Динамо» Роберто Фернандес раньше верил, что в России по улицам ходят медведи.

Фернандес перешел в «Динамо» летом 2022 года из парагвайского «Гуарани».

«Медведи? Конечно, в Парагвае так говорили [что они ходят в России по улицам]. Да и я так думал, если честно. Хотя, вот сколько в России уже, сам медведей на улицах пока не видел. А если реально, бывает у вас такое?

Когда сказал родителям и супруге, что уезжаю в Россию, первой реакцией было удивление. Сперва все в шоке были, а потом начали спрашивать: «А ты не боишься? Это далеко, другой конец Земли, абсолютно иная культура». Я сказал, что очень хочу попробовать, мне это интересно. И они в итоге отнеслись с пониманием», – сказал Фернандес.

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37 комментариев

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Онопко2
Ответ Фут.Боль
Конечно ходят. Только что 2 медведя подошли и спросили где ближайший магазин музыкальных инструментов находится.
Ничего удивительно, очевидно же, что медведи за балалайками намылились
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Фут.Боль
Ответ Алексей Гусев
100 грамм выпил с ними и рассказал?)
Нет, ты что. Они не пьющие были. На спорте, так сказать.
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Vitto
Ответ Юрий Кечко
Ну про Бразилию и Колумбию правда же Послушать интервью даже молодых бразильцев , в каких условиях они росли, а это 2000-е годы , не 80-е и не 90-е
Судить о странах по интервью молодых людей глупое занятие.
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Guillermo
Ответ Kirkoroff
Вот можно смеяться, но думаю в России представление о жизни в Парагвае не менее искажённое или стереотипное, чем у них о нас. Бразилия -пляжи и фавеллы. Колумбия - наркокортели. Чили - перец и индейцы. Аргентина и Уругвай - сериалы а ля тропиканка. Про Парагвай и сказать даже нечего. Всё вместе наверно🤣🤣
Парагвай - это чай мате)
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adil nabiev
Ответ Фут.Боль
Конечно ходят. Только что 2 медведя подошли и спросили где ближайший магазин музыкальных инструментов находится.
Надеюсь они в машину не сели?
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Фан Рубина
Забавно - игрок из страны, где по улицам, бывает, ходят крокодилы, беспокоится о наличии медведей на российских улицах. Могут, ведь, скушать ненароком.
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Serg Irk
Ответ no_one_perfect
Сначала отдал свою ушанку и посидел с ними у самовара
Лапти, икра и ак47 в комплекте?)))
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Виталий Пучков
Я его понимаю, мне тоже очень хочется попробовать медвежатину, мне это интересно
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Peter Parker
Смелый этот Фернандес. Верил в медведей на улицах и все равно приехал 🤣🤣🤣
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paster_bibo
Ответ Фёдор Кузнецов
Я своего выгуливаю обычно там где мало людей
Во всем миру у людей могут быть медведи и только в России у медведя может быть свой человек!
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Юрий Кечко
Ответ Kirkoroff
Вот можно смеяться, но думаю в России представление о жизни в Парагвае не менее искажённое или стереотипное, чем у них о нас. Бразилия -пляжи и фавеллы. Колумбия - наркокортели. Чили - перец и индейцы. Аргентина и Уругвай - сериалы а ля тропиканка. Про Парагвай и сказать даже нечего. Всё вместе наверно🤣🤣
Ну про Бразилию и Колумбию правда же
Послушать интервью даже молодых бразильцев , в каких условиях они росли, а это 2000-е годы , не 80-е и не 90-е
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Иван Колгашкин
Конечно бывает, каждый день выгуливаю.
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no_one_perfect
Ответ Алексей Гусев
100 грамм выпил с ними и рассказал?)
Сначала отдал свою ушанку и посидел с ними у самовара
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Spaten
Да нет, не бывает, закон приняли, не выгуливать своего медведя на улице!
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тралмейстер
Ответ Фут.Боль
Конечно ходят. Только что 2 медведя подошли и спросили где ближайший магазин музыкальных инструментов находится.
Балалайки искали?
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Ян Константинопольский
Ответ Честный контроль
Медведи прячутся и только на звук балалайки выходят.
Кричат из кустов местным девушкам: "#люха!!")
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LechK1nG
Ответ Екн Лор
Комментарий удален пользователем
Согласен, только вот непонятно откуда столько удивления, тобеж то что в южных штатах США аллигатор может спокойно лежать на участке у людей, это ситуация стандартная, а то что на Дальнем Востоке медведи заходят в населённые пункты это прямо удивительное удивление.
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Фёдор Кузнецов
Я своего выгуливаю обычно там где мало людей
+8
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+7
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Честный контроль
Медведи прячутся и только на звук балалайки выходят.
+5
-1
+4
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therealgreenman
Ответ Алексей Гусев
100 грамм выпил с ними и рассказал?)
И все на одном велосипеде поехали туда)
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red hikkikomori
Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед, а за ним комарики на воздушном шарике ...)
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Manowar66
видел в Нижневартовске
правда в Рутубе
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Pb-SE
Медведей на войну призвали. Надо было летом 2021 приезжать.
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Recreated
Скажите ему, чтобы печенки с собой носил, так, на всякий случай!)
+2
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Екн Лор
Ответ Фут.Боль
Конечно ходят. Только что 2 медведя подошли и спросили где ближайший магазин музыкальных инструментов находится.
Комментарий удален
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