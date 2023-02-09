Защитник «Динамо» Фернандес о медведях на улицах в России: «В Парагвае так говорили, и я так думал. Но пока не видел. А если реально, бывает у вас такое?»
Защитник «Динамо» Роберто Фернандес раньше верил, что в России по улицам ходят медведи.
Фернандес перешел в «Динамо» летом 2022 года из парагвайского «Гуарани».
«Медведи? Конечно, в Парагвае так говорили [что они ходят в России по улицам]. Да и я так думал, если честно. Хотя, вот сколько в России уже, сам медведей на улицах пока не видел. А если реально, бывает у вас такое?
Когда сказал родителям и супруге, что уезжаю в Россию, первой реакцией было удивление. Сперва все в шоке были, а потом начали спрашивать: «А ты не боишься? Это далеко, другой конец Земли, абсолютно иная культура». Я сказал, что очень хочу попробовать, мне это интересно. И они в итоге отнеслись с пониманием», – сказал Фернандес.
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