«Реал» следит за перешедшим в «Зенит» Ренаном. «Мадрид» просматривает бразильца с прошлого сезона
«Реал» изучает игру перешедшего в «Зенит» бразильского футболиста.
Мадридский клуб следит за 19-летним защитником Робертом Ренаном, который перешел в «Зенит» из «Коринтианс».
Отмечается, что «Реал» внимательно просматривает Ренана еще с прошлого сезона.
Выступление защитника за сборную Бразилии на Кубке Америки для футболистов до 20 лет увеличило интерес к его фигуре.
Напомним, что Ренан подписал контракт с «Зенитом» до 2028 года.
Поставь его в Динамо - будет привозить
Ты просто не понимаешь, что в РПЛ ничего на поле не решается в матчах зенита
Вот кубок России под шишкановским фонбетом, в итоге зенит выкинут КС в путь пердива
Что им тамбовские подсовывают, то они и покупают.
В России весь футбол под двумя, максимум тремя, группировками.
Ренан - днище даже в рамках РПЛ. А приписать Мадрид - это же обычно для жуликов из селекционного отдела зенита