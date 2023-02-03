«Реал» следит за перешедшим в «Зенит» Ренаном. «Мадрид» просматривает бразильца с прошлого сезона

Теги Зенит премьер-лига Россия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Роберт Ренан Футбол

«Реал» изучает игру перешедшего в «Зенит» бразильского футболиста.

Мадридский клуб следит за 19-летним защитником Робертом Ренаном, который перешел в «Зенит» из «Коринтианс».

Отмечается, что «Реал» внимательно просматривает Ренана еще с прошлого сезона.

Выступление защитника за сборную Бразилии на Кубке Америки для футболистов до 20 лет увеличило интерес к его фигуре.

Напомним, что Ренан подписал контракт с «Зенитом» до 2028 года.

23 комментария

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ygcn5c2ty9
Ответ Алексей Гусев
действуем на опережение, подписать контракт, когда футболиста только зачали?)
прямо во время если Бразил)
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Алексей Гусев
Ответ -DF-
Не, я в курсе, что хейтить и обгаживать родное нынче в тренде, но как по мне, в этом сезоне РПЛ стала куда зрелищней, чем несколько прошлых лет. Называть ее антифутболом как минимум странно.
в одном не соглашусь...А нынче ли?
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Алексей Гусев
Ответ ygcn5c2ty9
Реал, при желании, это 19-летнего бразильца мог подписать 20 лет назад с их селекцией)
действуем на опережение, подписать контракт, когда футболиста только зачали?)
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Wiley Fox
Ответ Mixet.spb
Помню коменты про Сантоса в пха
Так Сантос и сейчас днище

Поставь его в Динамо - будет привозить

Ты просто не понимаешь, что в РПЛ ничего на поле не решается в матчах зенита

Вот кубок России под шишкановским фонбетом, в итоге зенит выкинут КС в путь пердива
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-2
-2
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ygcn5c2ty9
Реал, при желании, это 19-летнего бразильца мог подписать 20 лет назад с их селекцией)
0
-1
-1
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Mixet.spb
Ответ Гамаль Хайдаров
жаль, что не родился бразильцем, сейчас бы с вероятностью 90% мной бы Реал интересовался, эх…
Или Зенит😂
+5
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+5
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Mixet.spb
Ответ Wiley Fox
Милитао выглядел богом в сравнении с любым защитником РПЛ, поэтому Газпром и близко не был к его покупке Ренан - днище даже в рамках РПЛ. А приписать Мадрид - это же обычно для жуликов из селекционного отдела зенита
Помню коменты про Сантоса в пха
+2
-1
+1
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Wiley Fox
Ответ The Sun
селекционный отдел выбирает защей именно по нарезкам, да
Селекция зенита вообще не выбирает ничего

Что им тамбовские подсовывают, то они и покупают.

В России весь футбол под двумя, максимум тремя, группировками.
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-3
-3
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Wiley Fox
Ответ Алексей Гусев
вспомним Милитао в первых паре сезонов в Реале...
Милитао выглядел богом в сравнении с любым защитником РПЛ, поэтому Газпром и близко не был к его покупке

Ренан - днище даже в рамках РПЛ. А приписать Мадрид - это же обычно для жуликов из селекционного отдела зенита
0
-4
-4
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Джононбек Тоиров
Ну пусть смотрит, жалко что ли?
0
0
0
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Евгений Вырныгаев
Ответ Андрей Хенто
Таких новостей можно тысячи в день писать, все селекционные службы топ-клубов следят за сотнями перспективных игроков по всему земному шару 🌏
Какие сотни, тысячи игроков.
0
0
0
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The Sun
Ответ Wiley Fox
Смех Нарезка Ренана - это дно Это кутепов на макималках , максимум
селекционный отдел выбирает защей именно по нарезкам, да
+3
-2
+1
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Алексей Гусев
Ответ Wiley Fox
Смех Нарезка Ренана - это дно Это кутепов на макималках , максимум
вспомним Милитао в первых паре сезонов в Реале...
0
-1
-1
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vrazrez
Ответ -DF-
Не, я в курсе, что хейтить и обгаживать родное нынче в тренде, но как по мне, в этом сезоне РПЛ стала куда зрелищней, чем несколько прошлых лет. Называть ее антифутболом как минимум странно.
Я периодически пытаюсь смотреть ... Не получается. Разве что на стадионе, там хоть энергетика есть.
0
-5
-5
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Wiley Fox
Комментарий скрыт
0
-10
-10
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Андрей Хенто
Таких новостей можно тысячи в день писать, все селекционные службы топ-клубов следят за сотнями перспективных игроков по всему земному шару 🌏
+4
-4
0
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che kaif
Ответ vrazrez
Реал его и в Россию послал, чтобы посмотреть как тот сможет выжить в чемпионате антифутбола
В Мире десятки чемпионатов где антифутбол просматривается куда четче. Чего далеко ходить с таким желанием могли бы в сегунду отправить
+14
-1
+13
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Фёдор Кузнецов
Как же так? Нам же эксперты говорили что Коринтианс слил среднего заща
+7
-1
+6
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-DF-
Ответ vrazrez
Реал его и в Россию послал, чтобы посмотреть как тот сможет выжить в чемпионате антифутбола
Не, я в курсе, что хейтить и обгаживать родное нынче в тренде, но как по мне, в этом сезоне РПЛ стала куда зрелищней, чем несколько прошлых лет. Называть ее антифутболом как минимум странно.
+52
-6
+46
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yg6gczsyrw
Реал игроком Зенита ПАХПХХПАХПХА
0
-7
-7
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Қырықбай Ұзақбайұлы
С одной стороны бразильцы Реала стали мемом. С другой стороны – почему бы и нет, если это отлично работает? Ведь у кого-то есть сомнений в разумности потраченных средств на Милитао, Винисиус и Родриго? С Рейньером неудачно вышло, но 75% – отличные показатели.
+19
-1
+18
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vrazrez
Реал его и в Россию послал, чтобы посмотреть как тот сможет выжить в чемпионате антифутбола
+9
-13
-4
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Гамаль Хайдаров
жаль, что не родился бразильцем, сейчас бы с вероятностью 90% мной бы Реал интересовался, эх…
+33
-5
+28
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