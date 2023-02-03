«Реал» следит за перешедшим в «Зенит» Ренаном. «Мадрид» просматривает бразильца с прошлого сезона

«Реал» изучает игру перешедшего в «Зенит» бразильского футболиста.

Мадридский клуб следит за 19-летним защитником , который перешел в «Зенит» из «Коринтианс».

Отмечается, что « » внимательно просматривает Ренана еще с прошлого сезона.

Выступление защитника за сборную Бразилии на Кубке Америки для футболистов до 20 лет увеличило интерес к его фигуре.

Напомним, что Ренан подписал контракт с « » до 2028 года.