С Каземиро в старте «МЮ» набирает 2,3 очка и пропускает 0,7 гола за матч АПЛ в среднем. Без него – 1,4 очка и 2,1 гола
«Манчестер Юнайтед» набирает больше очков в АПЛ, если Каземиро выходит в старте.
В среду «Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» (2:2) в перенесенном матче 8-го тура АПЛ, Каземиро не участвовал в этой игре.
В среднем манкунианцы набирают 2,3 очка за игру и пропускают 0,7 гола, когда бразильский хавбек выходит с первых минут. В противном случае «МЮ» зарабатывает лишь 1,4 очка за матч, а пропускает – 2,1 гола.
В текущем сезоне АПЛ Каземиро провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.
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Уровень Днориксена -Брентфорд, ну или глухая скамейка в МЮ.
Но думаю что с ним продлят.
В паре с Казом он хорош.
Наработанная по сб Бразилии связка
и задумайтесь, какое влияние оказывает потеря владений в таком количестве. команда, в большинстве случаев, вынуждена бежать назад, тратить силы. так же команда не дополучает атак в следствие этих потерь. ну и в целом, теряется цельность игры
Но Фред всё равно в целом полезный игрок и нужно с ним продлить.
Понятно что в основе он не будет при наличие всех полузащей.
С замены самое то
худший матч у Фреда в этом сезоне.
Но плохой всё равно Эриксен 🤣
как болельщик Барселоны рад что Реал ослаб, но при этом МЮ усилился. а в ЛЕ как раз Каземиро будет в старте...
39/58 (67%)
Потеря владения
24
вот что с ним не так