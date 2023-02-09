С Каземиро в старте «МЮ» набирает 2,3 очка и пропускает 0,7 гола за матч АПЛ в среднем. Без него – 1,4 очка и 2,1 гола

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Каземиро Футбол

«Манчестер Юнайтед» набирает больше очков в АПЛ, если Каземиро выходит в старте.

В среду «Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» (2:2) в перенесенном матче 8-го тура АПЛ, Каземиро не участвовал в этой игре.

В среднем манкунианцы набирают 2,3 очка за игру и пропускают 0,7 гола, когда бразильский хавбек выходит с первых минут. В противном случае «МЮ» зарабатывает лишь 1,4 очка за матч, а пропускает – 2,1 гола. 

В текущем сезоне АПЛ Каземиро провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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40 комментариев

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Тен мать его Хаг
Ответ QWertY
Каземиро вообще лучший опорник мира, плюс еще и лучший опорник в истории Лол Лиги
Никак нет. Возможно он лучший разрушительный опорник, но никак не лучший опорник в общем
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QWertY
Ответ Никки Бат
Факт в том что Эриксен лучший ассистент МЮ. А ты продолжай путать субъективное мнение с фактами)
Так у Фреда этих ассистов побольше чем у Днориксона, если считать по результативным действиям за 90 минут))
Уровень Днориксена -Брентфорд, ну или глухая скамейка в МЮ.
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Никки Бат
Ответ QWertY
Так и продолжай считать, но факт в том, что Эриксен -дно, впрочем как и Фред)
Факт в том что Эриксен лучший ассистент МЮ. А ты продолжай путать субъективное мнение с фактами)
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vkv_rus1
Ничего удивительного, школа Реала :)
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Никки Бат
Ответ Dm Kznts
тогда уже не продать а отпустить по свободному трансферу... Но думаю что с ним продлят. В паре с Казом он хорош. Наработанная по сб Бразилии связка
Наверное ты не смотрел игры Бразилии в ЧМ. Там играл Пакета с Каземиро. А Фред почти не играл
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Макс Кидалов
Ответ Barsa! bolshe chem klub
я не пойму как Реал вообще его отпустил.... как болельщик Барселоны рад что Реал ослаб, но при этом МЮ усилился. а в ЛЕ как раз Каземиро будет в старте...
Ну конечно ты дурачок, что радуешься что Реал продаёт ключевых игроков. Мне лично как болельщику Реала наоборот нравится когда барса покупает сильнейших игроков и играет хорошо, ведь так интерес к чемпионату больше и матчи Эль классико получается крутыми и выигрывать чемпионат становится ценнее. А так походу тебе нравится играть против слабых команд без ключевых игроков?
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QWertY
Ответ Никки Бат
Это не правда, просто твое субъективное мнение. Я считаю что Эриксен на голову выше чем Фреда)
Так и продолжай считать, но факт в том, что Эриксен -дно, впрочем как и Фред)
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Никки Бат
Ответ QWertY
Обиделся на правду про Днориксена?)
Это не правда, просто твое субъективное мнение. Я считаю что Эриксен на голову выше чем Фреда)
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QWertY
Ответ Никки Бат
Понятно с тобой)
Обиделся на правду про Днориксена?)
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Никки Бат
Ответ QWertY
Фред такое же дно как и Эриксен, димасик. Но если выбирать между ними, то я конечно выберу бразильца, нежели пешехода Днориксена)
Понятно с тобой)
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Dm Kznts
тогда уже не продать а отпустить по свободному трансферу...
Но думаю что с ним продлят.
В паре с Казом он хорош.
Наработанная по сб Бразилии связка
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БолельщикСоСтажем
Ну это давно понятно, что он мегатоп и черновой работы вывозит больше остальных
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Никки Бат
Ответ Dm Kznts
А у него с фактами всегда проблемы были. Но Фред всё равно в целом полезный игрок и нужно с ним продлить. Понятно что в основе он не будет при наличие всех полузащей. С замены самое то
МЮ нужен надёжный игрок в центр. А если с замены то молодой игрок из академии. Фреда надо продать. Имхо
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QWertY
Ответ Валентин Шеренок
тут следует уточнять, сколько попыток борьбы за позицию были успешными и задумайтесь, какое влияние оказывает потеря владений в таком количестве. команда, в большинстве случаев, вынуждена бежать назад, тратить силы. так же команда не дополучает атак в следствие этих потерь. ну и в целом, теряется цельность игры
50% успешных, что неплохой результат.
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Валентин Шеренок
Ответ QWertY
И? Добавь к этому один обостряющий пас, 12 попыток борьбы за позицию, 2 отбора и перехват
тут следует уточнять, сколько попыток борьбы за позицию были успешными
и задумайтесь, какое влияние оказывает потеря владений в таком количестве. команда, в большинстве случаев, вынуждена бежать назад, тратить силы. так же команда не дополучает атак в следствие этих потерь. ну и в целом, теряется цельность игры
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QWertY
Ответ Dm Kznts
скажите кверти пусть он снимет розовые очки ) худший матч у Фреда в этом сезоне. Но плохой всё равно Эриксен 🤣
Фред такое же дно как и Эриксен, димасик. Но если выбирать между ними, то я конечно выберу бразильца, нежели пешехода Днориксена)
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Dm Kznts
Ответ Никки Бат
А он минисует фактов)
А у него с фактами всегда проблемы были.
Но Фред всё равно в целом полезный игрок и нужно с ним продлить.
Понятно что в основе он не будет при наличие всех полузащей.
С замены самое то
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Hy u?
А помните какие голы не засчитали Рэшфорду против Эвертона и Вулвз из-за "игры рукой"? Чем эти моменты отличаются от 2-го гола Лидса? Суть одна и та же по идее - рикошет в руку в упор от соперника
+4
-1
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Никки Бат
Ответ Dm Kznts
скажите кверти пусть он снимет розовые очки ) худший матч у Фреда в этом сезоне. Но плохой всё равно Эриксен 🤣
А он минисует фактов)
0
-1
-1
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Dm Kznts
скажите кверти пусть он снимет розовые очки )
худший матч у Фреда в этом сезоне.
Но плохой всё равно Эриксен 🤣
+3
-3
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QWertY
Ответ Flyche
Точность передач 39/58 (67%) Потеря владения 24 вот что с ним не так
И? Добавь к этому один обостряющий пас, 12 попыток борьбы за позицию, 2 отбора и перехват
0
-5
-5
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Barsa! bolshe chem klub
я не пойму как Реал вообще его отпустил....
как болельщик Барселоны рад что Реал ослаб, но при этом МЮ усилился. а в ЛЕ как раз Каземиро будет в старте...
0
0
0
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CriminalJoint62
Фред сегодня показал, что способен в полной мере его заменить. Не стоит переживать
+2
-1
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Flyche
Ответ QWertY
А что не так с Фредом?
Точность передач
39/58 (67%)
Потеря владения
24
вот что с ним не так
+3
-1
+2
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Никки Бат
Ответ QWertY
А что не так с Фредом?
Он почти всегда ошибался когда его прессинговали
+2
-1
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