С Каземиро в старте «МЮ» набирает 2,3 очка и пропускает 0,7 гола за матч АПЛ в среднем. Без него – 1,4 очка и 2,1 гола

« » набирает больше очков в АПЛ, если Каземиро выходит в старте.

В среду «Юнайтед» сыграл вничью с «Лидсом» (2:2) в перенесенном матче 8-го тура АПЛ, Каземиро не участвовал в этой игре.

В среднем манкунианцы набирают 2,3 очка за игру и пропускают 0,7 гола, когда бразильский хавбек выходит с первых минут. В противном случае «МЮ» зарабатывает лишь 1,4 очка за матч, а пропускает – 2,1 гола.

В текущем сезоне АПЛ Каземиро провел 17 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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